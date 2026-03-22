Samsung Galaxy S27: spannende neue Leaks in dieser Woche

Während das Galaxy S26 gerade erst in den Regalen steht, verdichten sich im März 2026 die Hinweise darauf, dass Samsung für das nächste Jahr einen radikalen technologischen Umbruch plant. Weg von kleinen Optimierungen, hin zu echten Hardware-Innovationen.

Die wohl spannendste Nachricht dieser Woche betrifft das Kamerasystem des S27 Ultra. Laut Berichten von Branchen-Insidern wie Ice Universe bereitet Samsung den Abschied vom reinen Megapixel-Marketing vor. Im Fokus steht der neue ISOCELL HP6-Sensor.

Zwar bleibt die Auflösung bei 200 Megapixeln, doch die entscheidende Neuerung ist die LOFIC-Technologie (Lateral Overflow Integration Capacitor). Diese Technik erlaubt es dem Sensor, bei extrem hellem Licht zusätzliche Ladung zu speichern, anstatt das Bild „ausfressen“ zu lassen. Das Ergebnis: Ein Dynamikumfang auf Profi-Niveau und das Ende von überbelichteten, künstlich wirkenden HDR-Fotos.

Akku & Display: Das Ende der 5.000-mAh-Stagnation

Seit Jahren ist die Akkukapazität von Samsung-Flaggschiffen bei 5.000 mAh wie eingefroren. Doch diese Woche sickerte durch, dass Samsung SDI intensiv an Silizium-Kohlenstoff-Akkus arbeitet.

Höhere Energiedichte: Diese neue Akku-Chemie ermöglicht deutlich mehr Kapazität bei gleichem Platzbedarf. Erste Prototypen sollen die 5.200-mAh-Marke bereits deutlich überschritten haben.

Diese neue Akku-Chemie ermöglicht deutlich mehr Kapazität bei gleichem Platzbedarf. Erste Prototypen sollen die 5.200-mAh-Marke bereits deutlich überschritten haben. Effizienz-Display: Parallel dazu testet Samsung die CoE-Technologie (Color Filter on Encapsulation) für das S27. Dieses Display-Verfahren verzichtet auf zusätzliche Schichten, was den Bildschirm nicht nur dünner und flexibler macht, sondern den Energieverbrauch um bis zu 25 Prozent senken soll.

Biometrie: „Polar ID“ macht der Notch den Garaus

Ein weiteres Highlight der Woche ist das Gerücht um Polar ID. Samsung arbeitet offenbar an einem Gesichtsscan-System, das auf polarisiertem Licht basiert.

Sicherheit: Im Gegensatz zum einfachen 2D-Scan erkennt Polar ID die einzigartige Lichtreflexion menschlicher Haut. Es ist damit so sicher wie Apples Face ID, aber technisch deutlich kompakter.

Im Gegensatz zum einfachen 2D-Scan erkennt Polar ID die einzigartige Lichtreflexion menschlicher Haut. Es ist damit so sicher wie Apples Face ID, aber technisch deutlich kompakter. Design: Da das System 50 Prozent kleiner ist als bisherige 3D-Scanner, könnte Samsung beim S27 Ultra weiterhin auf das dezente Punch-Hole-Design setzen, statt eine große Kerbe (Notch) im Display zu benötigen.

Die Leaks dieser Woche zeichnen ein klares Bild: Das Galaxy S26 wird zunehmend als „Brückengeneration“ wahrgenommen, während das Galaxy S27 im Jahr 2027 der eigentliche Meilenstein für Samsung-Nutzer werden könnte. Besonders für Profi-Fotografen und Power-User, die auf Akkulaufzeit angewiesen sind, scheint sich das Warten zu lohnen.