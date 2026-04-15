Tarif-Offensive bei sim.de: Massive Daten-Upgrades und dauerhaft günstige Preise

Der Mobilfunkanbieter sim.de läutet die neue Tarifwoche mit einer attraktiven Aktion ein. Ab sofort erhalten Neukunden deutlich mehr Datenvolumen in den beliebten 5G-Tarifen – und das zu einem monatlichen Festpreis, der auch nach dem Ende der Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten stabil bleibt.
Inhaltsverzeichnis
Die Aktionsangebote im Überblick
Alle Tarife beinhalten eine 5G Allnet Flat (SMS und Telefonie in alle deutschen Netze) mit einer Geschwindigkeit von bis zu 50 MBit/s. Besonders attraktiv: Bei einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten entfällt der Bereitstellungspreis komplett.
|Datenvolumen
|Monatliche Gebühr
|Bereitstellung (1 / 24 Mon.)
|Aktionszeitraum
|35 GB (8+27 GB)
|7,99 €
|9,99 € / 0 €
|bis Fr., 17.04. (11 Uhr)
|50 GB (20+30 GB)
|9,99 €
|9,99 € / 0 €
|bis Fr., 17.04. (11 Uhr)
|70 GB (50+20 GB)
|13,99 €
|9,99 € / 0 €
|Nur für kurze Zeit
|90 GB (50+40 GB)
|16,99 €
|9,99 € / 0 €
|Nur für kurze Zeit
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Fokus auf Beständigkeit und Flexibilität
Ein zentrales Merkmal dieser Aktion ist die Preissicherheit. Während viele Anbieter nach zwei Jahren die Gebühren anheben, garantiert sim.de den günstigen Aktionspreis dauerhaft. Kunden haben zudem die Wahl zwischen der klassischen 24-Monats-Bindung (ohne Bereitstellungspreis) oder einer monatlich kündbaren Variante für maximale Flexibilität (gegen eine einmalige Gebühr von 9,99 €).
Zeitnahes Handeln empfohlen
Die besonders stark reduzierten Einsteiger-Tarife mit 35 GB und 50 GB sind streng limitiert und nur bis zum kommenden Freitag, den 17. April um 11:00 Uhr, verfügbar. Die größeren Datenpakete mit 70 GB und 90 GB werden ebenfalls als zeitlich begrenzte Angebote geführt. Wer seinen Mobilfunkvertrag optimieren möchte, sollte daher zeitnah einen Blick auf die aktuellen Konditionen werfen.
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Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.