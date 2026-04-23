Strategiewechsel bei X: Communities werden zum 6. Mai eingestellt

Die Social-Media-Plattform X zieht die Reißleine bei einem ihrer ambitioniertesten Features der letzten Jahre. Wie das Unternehmen bestätigte, wird die Communities-Funktion im Mai abgeschaltet. Nutzer müssen ihre Gruppen nun migrieren.

Eingeführt im Jahr 2021 (damals noch unter Twitter), sollten die Communities einen geschützten Raum für spezifische Themen bieten – von Krypto-Diskussionen bis hin zu Fan-Gruppen. Doch die Erwartungen wurden offenbar nicht erfüllt. Zum 6. Mai 2026 wird das Feature offiziell deaktiviert. Laut offiziellen Angaben reflektiert dieser Schritt die veränderten Nutzungsgewohnheiten: Die User bevorzugen demnach entweder den globalen Diskurs im Hauptfeed oder die direkte Interaktion in kleineren, privaten Formaten.

Administratoren von Communities haben nun knapp zwei Wochen Zeit, ihre Mitglieder auf alternative Kommunikationswege hinzuführen. X empfiehlt hierfür die Nutzung der neuen Group Chat Links. Diese ermöglichen es, moderierte Gruppenchats zu erstellen, die für jeden über einen Link zugänglich sind, ohne jedoch die komplexe Struktur einer Community-Seite zu benötigen.

Hinter der Schließung steht ein größerer Umbau der Plattform. Im Jahr 2026 positioniert sich X zunehmend als Video-Plattform. Neue Funktionen wie der „Auto Advanced Mode“ für Videos und die Integration des KI-Chatbots Grok in alle Bereiche des Feeds binden Ressourcen, die zuvor in die Pflege der Communities geflossen sind.

Branchenexperten sehen in der Abschaltung auch eine Reaktion auf den Erfolg von Konkurrenten wie Threads, das im Bereich des textbasierten Community-Buildings im Frühjahr 2026 massiv an Boden gewonnen hat. X scheint sich stattdessen auf seine Stärken in der Echtzeit-Berichterstattung und im Video-Entertainment konzentrieren zu wollen.

Die wichtigsten Daten im Überblick

Ereignis Datum / Details Einstellung der Communities 6. Mai 2026 Offizielle Begründung Abnehmende Nutzerzahlen / Fokus auf Kernfunktionen Nachfolge-Feature Public Group Chat Links (XChat) Zukünftige Ausrichtung Video-Content, KI-Integration, Real-Time News

Hinweis für Nutzer: Ab dem 6. Mai werden alle Community-Inhalte nicht mehr zugänglich sein. Es wird empfohlen, wichtige Beiträge oder Kontakte innerhalb der Gruppen vor diesem Datum extern zu sichern oder in die neuen Gruppenchats zu übertragen.