Preissturz bei klarmobil.de: Samsung Galaxy S26 (512 GB) im Bundle-Check

Der Mobilfunkanbieter klarmobil.de hat eine neue Aktion gestartet, die vor allem für Interessenten des aktuellen Samsung-Flaggschiffs attraktiv ist. Durch eine drastische Senkung der Einmalzahlung wird das Galaxy S26 in der großen Speichervariante rechnerisch zu einem Schnäppchen.

Fokus auf Speicherplatz: 512 GB zum Vorzugspreis

Im Zentrum der Aktion steht das Samsung Galaxy S26, wobei klarmobil.de hier explizit auf die 512-GB-Variante setzt. Im Vergleich zum Standardmodell mit 256 GB bietet dieses Bundle doppelten Speicherplatz für Medien und Apps, was besonders für Nutzer relevant ist, die viel in 8K filmen oder lokal gespeicherte KI-Modelle nutzen.

Die einmalige Zuzahlung für das Gerät wurde im Rahmen der Aktion von 319,99 € auf 99,99 € reduziert. Dies entspricht einer direkten Ersparnis von 220 € gegenüber dem vorherigen Aktionspreis des Anbieters.

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Tarifdetails im „Top D-Netz“

Das Smartphone wird mit einer 40 GB 5G Allnet Flat kombiniert. Der Tarif nutzt das vielfach ausgezeichnete D-Netz (Vodafone-Infrastruktur) und bietet folgende Konditionen:

Datenvolumen: 40 GB LTE/5G (bis zu 50 Mbit/s).

40 GB LTE/5G (bis zu 50 Mbit/s). Flatrate: Unbegrenzte Telefonie und SMS in alle deutschen Netze.

Unbegrenzte Telefonie und SMS in alle deutschen Netze. Grundgebühr: Konstant 29,99 € pro Monat.

Konstant 29,99 € pro Monat. Anschlusspreis: Entfällt (0,00 € statt üblichen 19,99 € oder 39,99 €).

Rechnerische Analyse: Der „Effektivpreis“

Ein Blick auf die Wirtschaftlichkeit zeigt das Potenzial des Bundles. Legt man den aktuellen Marktwert des Gerätes (idealo-Bestpreis ca. 805,00 €) zugrunde, ergeben sich nach Abzug der Hardwarekosten vom Gesamtaufwand über 24 Monate effektive Tarifkosten von lediglich 0,61 € pro Monat. Damit ist der Tarif rein rechnerisch nahezu kostenlos im Hardware-Kauf enthalten.

Die Eckdaten im Überblick

Komponente Details Hardware Samsung Galaxy S26 (512 GB Speicher) Einmalzahlung 99,99 € Monatlicher Preis 29,99 € Netz Top D-Netz (inkl. 5G) Laufzeit 24 Monate Verfügbarkeit Ab sofort (solange der Vorrat reicht)

Fazit: Für Nutzer, die ohnehin auf das Samsung Galaxy S26 umsteigen möchten und Wert auf das D-Netz legen, bietet klarmobil.de hier eines der derzeit stärksten Preis-Leistungs-Verhältnisse am Markt. Die Kombination aus hoher Speicherkapazität und niedriger Einmalzahlung macht das Angebot besonders für Power-User interessant.