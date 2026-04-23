iPhone 18 Pro: „Dark Cherry“ als neue Signatur-Farbe für 2026

Erste detaillierte Leaks zur kommenden iPhone-Generation deuten darauf hin, dass Apple im Herbst 2026 auf eine besonders dunkle, weinrote Farbvariante setzen wird. Damit würde das Unternehmen den Trend zu kräftigen, aber gedeckten Farbtönen in der Pro-Serie fortsetzen.

Nachdem das iPhone 17 Pro im Vorjahr mit Cosmic Orange eine sehr auffällige Signatur-Farbe erhielt, scheint Apple für das iPhone 18 Pro eine dezentere Richtung einzuschlagen. Die neue Option „Dark Cherry“ wird als tiefes, gesättigtes Rot beschrieben, das je nach Lichteinfall violette oder bräunliche Akzente zeigt. Analysten sehen darin den Versuch, das Gerät optisch stärker im High-End-Segment zu positionieren und sich von den lebhafteren Farben der Standard-Modelle abzuheben.

Das erwartete Farbspektrum 2026

Laut Berichten von Macworld und Informationen des Weibo-Leakers „Instant Digital“ umfasst die geplante Farbpalette für die Pro-Modelle vier Varianten:

Dark Cherry: Die diesjährige Exklusivfarbe. Light Blue: Ein kühler, heller Blauton, der an frühere „Sky Blue“-Varianten erinnert. Dark Gray: Ein sehr dunkles Grau, das die Lücke zum klassischen Schwarz schließt. Silber: Die beständige Standardoption für Titan-Gehäuse.

Hardware-Kontext: Mehr als nur neue Farben

Die farbliche Neugestaltung geht mit signifikanten technischen Anpassungen einher. Das iPhone 18 Pro soll erstmals über eine variable Blende im Hauptobjektiv verfügen, was professionellen Fotografen mehr Kontrolle über die Tiefenschärfe ermöglicht. Zudem wird erwartet, dass Apple durch eine neue Sensortechnik die Dynamic Island massiv verkleinert, was die nutzbare Displayfläche vergrößert.

Zusammenfassung der Leaks (iPhone 18 Pro Serie)

Merkmal Erwartete Spezifikation Leitfarbe Dark Cherry (tiefes Weinrot) Display Kleinere Dynamic Island (-35 %), ProMotion Prozessor A20 Pro (TSMC 2nm Fertigung) Kamera Variable Blende, verbesserter Ultraweitwinkel Anschluss USB-C (Thunderbolt 4 Support)

Einordnung: Während die Farbgebung oft die meiste Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit erfährt, markiert das iPhone 18 Pro mit dem Wechsel auf die 2nm-Chiparchitektur auch technologisch einen wichtigen Meilenstein für die Effizienz und KI-Leistung der Geräte. Die offizielle Vorstellung wird für September 2026 erwartet.