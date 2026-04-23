Tarif-Update: sim.de startet aggressive Aktionstarife zum Wochenstart

Der Mobilfunkdiscounter sim.de hat neue Aktionsangebote für den April 2026 vorgelegt. Im Fokus stehen hohe Datenvolumina im 5G-Netz zu dauerhaft niedrigen Preisen. Besonders Vielnutzer profitieren von den aktuellen Konditionen, die teils nur für wenige Tage verfügbar sind.

Ein zentrales Merkmal der neuen Kampagne ist die Integration des 5G-Standards in sämtliche Tarife. Die Geschwindigkeit ist dabei auf 50 MBit/s im Download begrenzt, was für gängiges 4K-Streaming und mobiles Arbeiten auf dem Smartphone in der Regel ausreicht. Enthalten ist zudem die obligatorische Allnet-Flat für Telefonie und SMS in alle deutschen Netze sowie EU-Roaming.

sim.de setzt weiterhin auf Transparenz bei der Preisgestaltung: Die monatliche Grundgebühr bleibt auch nach Ablauf der ersten 24 Monate unverändert. Kunden haben zudem die Wahl zwischen einer Laufzeit von 24 Monaten (ohne Bereitstellungspreis) oder einer monatlich kündbaren Variante (einmalig 9,99 € Bereitstellungspreis).

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Die Aktions-Tarife im Überblick

Besonders hervorzuheben ist der 50-GB-Tarif für unter 10 Euro, der durch eine Kombination aus Basis-Volumen und Bonus-Daten (20+30 GB) realisiert wird.

Datenvolumen Grundgebühr (mtl.) Besonderheit Verfügbarkeit 35 GB (8+27 GB) 7,99 € Günstigster Einstieg Bis 24.04., 11 Uhr 50 GB (20+30 GB) 9,99 € Preis-Leistungs-Sieger Bis 24.04., 11 Uhr 70 GB 13,99 € Hohes Inklusiv-Volumen Nur kurze Zeit 90 GB (70+20 GB) 16,99 € Maximum für Power-User Nur kurze Zeit

Mit diesem Portfolio reagiert sim.de auf den steigenden Bedarf an Datenvolumen, der durch die fortschreitende Nutzung von KI-Diensten und Cloud-Anwendungen im Jahr 2026 getrieben wird. Während die 35-GB- und 50-GB-Varianten als zeitlich eng befristete „Flash-Sales“ bis zum kommenden Freitag konzipiert sind, dienen die größeren Pakete (70 GB und 90 GB) als längerfristige Optionen für Nutzer, die ihren Festnetzanschluss teilweise durch Mobilfunk ergänzen möchten.

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