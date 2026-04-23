OnePlus 16: Das 240Hz-Monster mit dem Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro

Aktuelle Berichte aus der Lieferkette geben detaillierte Einblicke in die Spezifikationen des kommenden OnePlus-Flaggschiffs für das Jahr 2026. Im Fokus stehen dabei eine signifikante Steigerung der Bildwiederholrate sowie der Einsatz neuester Halbleiter-Technologien.

Das Herzstück des neuen Flaggschiffs ist zweifellos der 6,78 Zoll große BOE 1.5K LTPO Flat Screen. Während die Industrie sich gerade erst an 120 Hz oder 144 Hz gewöhnt hat, springt OnePlus direkt auf eine Ultra High Refresh Rate von 240 Hz. Für Gamer besonders interessant: Die Leaks sprechen von einer Mindestanforderung von 185 Hz für zertifizierte Titel.

Dank der LIPO-Verpackungstechnologie schrumpfen die Displayränder auf nahezu unsichtbare 1 mm. Das Ergebnis ist ein symmetrisches „All-Screen“-Design, das durch den BT.2020-Farbraum eine Farbtreue auf Kinoniveau verspricht.

Konzept-Grafik zum OnePlus 16

Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro: Performance ohne Kompromisse

Unter der Haube feiert der Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro Premiere. Qualcomm setzt bei diesem Chip auf eine neue Core-Architektur, die Taktraten von bis zu 5,0 GHz erreichen kann. Unterstützt wird das System von brandneuem LPDDR6 RAM, der die Bandbreite für KI-Anwendungen und High-End-Gaming massiv erhöht.

Kamera und Ausdauer

Obwohl der Fokus auf dem Display liegt, enttäuscht auch die Kamera nicht. Gerüchten zufolge verbaut OnePlus eine 200 MP Periskop-Telekamera, die optisch bis zu 10-fach zoomt.

Das wohl spektakulärste Detail bleibt jedoch die Energieversorgung: Trotz des extrem flachen Designs soll eine 9.000 mAh Silizium-Kohlenstoff-Batterie verbaut sein. Geladen wird diese gewohnt rasant mit über 100 Watt kabelgebunden und 50 Watt kabellos.

Die Spezifikationen im Überblick:

Feature Geleakte Spezifikation Display 6,78″ BOE X5 1.5K LTPO Flat Screen Bildrate 240 Hz (dynamisch bis 1 Hz) Bezels ~1 mm Ultra Narrow (LIPO Tech) Prozessor Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro (2nm) Speicher LPDDR6 RAM / UFS 5.0 Akku 9.000 mAh Glacier Battery Kamera 200 MP Triple-Setup mit Periskop

Fazit: Wenn OnePlus diese Spezifikationen hält, könnte das OnePlus 16 nicht nur das beste Gaming-Smartphone des Jahres werden, sondern auch etablierte Größen wie das iPhone 18 Pro oder das Galaxy S27 Ultra in puncto Display-Technik alt aussehen lassen.