Samsung Galaxy S26 Ultra: Erster gemeldeter Fall von aufgeblähtem Akku – Samsung reagiert umgehend

Kurz nach dem Launch des neuen Flaggschiffs sorgt ein Bericht aus der Samsung Community für Aufsehen. Ein Nutzer meldete einen Defekt an seinem Galaxy S26 Ultra, bei dem sich der Akku sichtbar ausgedehnt hat. Samsung hat jedoch bereits reagiert und setzt ein deutliches Zeichen in Sachen Kundenservice.

Ein Nutzer veröffentlichte kürzlich Fotos in der offiziellen Samsung Community, die ein leicht angehobenes Backpanel an seinem Galaxy S26 Ultra zeigten. Die Ursache: Ein sogenannter „Battery Swelling“-Effekt, bei dem sich die Lithium-Ionen-Zelle aufgrund chemischer Prozesse ausdehnt.

Obwohl solche Vorfälle bei Millionen produzierten Einheiten statistisch gesehen als Einzelfälle gelten, reagiert die Community aufgrund der Markengeschichte sensibel auf Akku-Themen.

Schnelle Reaktion: Austausch auf Kulanz

Positiv hervorzuheben ist die Geschwindigkeit des Herstellers:

Kostenloser Austausch: Samsung hat nach Prüfung des Falls umgehend zugestimmt, das betroffene Gerät gegen ein fabrikneues Modell auszutauschen.

Samsung hat nach Prüfung des Falls umgehend zugestimmt, das betroffene Gerät gegen ein fabrikneues Modell auszutauschen. Untersuchung eingeleitet: Das defekte Smartphone wurde zur genauen Analyse ins Labor geschickt, um festzustellen, ob ein Produktionsfehler oder äußere Einflüsse (wie extreme Hitze oder ein inkompatibles Ladegerät) vorlagen.

Hintergrund: Warum blähen sich Akkus auf?

Auch wenn moderne Akkus extrem sicher sind, können verschiedene Faktoren zu einer Ausdehnung führen:

Materialfehler: Minimale Verunreinigungen in der Zelle können zu einer Gasbildung führen. Thermische Belastung: Das S26 Ultra ist für Höchstleistungen ausgelegt. Wenn das Gerät jedoch über längere Zeit extremer Hitze ausgesetzt ist, steigt das Risiko. Ladezyklen: Tiefentladung oder ständiges Laden bei 100 % mit hohen Wattzahlen setzen den chemischen Komponenten zu.

Was tun, wenn das eigene Gerät betroffen ist?

Sollte man bemerken, dass sich das Display oder die Rückseite des Smartphones leicht anhebt, ist Vorsicht geboten:

Gerät ausschalten: Sofort die Stromzufuhr trennen und das Smartphone ausschalten.

Sofort die Stromzufuhr trennen und das Smartphone ausschalten. Nicht weiter laden: Ein aufgeblähter Akku darf unter keinen Umständen mehr an das Ladegerät angeschlossen werden.

Ein aufgeblähter Akku darf unter keinen Umständen mehr an das Ladegerät angeschlossen werden. Support kontaktieren: Wie der aktuelle Fall zeigt, ist der offizielle Support bei so neuen Geräten sehr kooperativ.

Es scheint sich beim aktuellen Bericht um einen isolierten Einzelfall zu handeln. Dennoch ist Samsungs schnelle Entscheidung für einen kostenlosen Austausch ein wichtiges Signal an alle Early Adopter des S26 Ultra. Wir beobachten die Situation weiter, um zu sehen, ob weitere Berichte auftauchen oder ob es sich tatsächlich um ein statistisches „Montagsgerät“ handelte.