Tarif-Update: Neue Konditionen bei freenet und Klarmobil ab dem 05.05.

Sparfüchse aufgepasst! Ab dem 05.05. (10:00 Uhr), ändern sich die Konditionen bei mehreren beliebten Marken der freenet- und Klarmobil-Gruppe. Während sich Nutzer bei einigen Brands über Upgrades und Freimonate freuen dürfen, gibt es bei anderen leichte Preiserhöhungen oder Datenvolumen-Anpassungen.
Wir haben alle Änderungen bei mobilfunk.de, Unlimited Mobile, Mega SIM und Happy SIM zusammengefasst.
TIPP Wer weitere Deals und Angebote schneller bekommen möchte, kann unsere WhatsApp- und Telegram-Channel nutzen. Diese stehen hier kostenfrei zur Verfügung: Telegram Mobilfunk-Deals Channel | WhatsApp Handy-Deal Channel
Inhaltsverzeichnis
1. Unlimited Mobile: Unlimited Max Flex wird günstiger
Ein echtes Highlight für alle, die keine Lust auf Datenlimits haben: Der unlimitierte 5G-Tarif im o2-Netz sinkt im Preis.
- Tarif: Unlimited Max Flex
- Leistung: Unbegrenztes 5G-Datenvolumen (bis zu 300 Mbit/s)
- Preis: 29,99 € statt bisher 31,99 € pro Monat
- Besonderheit: Nur 1 Monat Laufzeit (flexibel kündbar)
- Anschlusspreis: 19,99 €
- Hier geht’s zum Angebot
2. Happy SIM: Mehr Freimonate für Vielsurfer
Bei Happy SIM lohnt sich der Einstieg jetzt besonders, da die Anzahl der Freimonate im 60 GB Tarif erhöht wurde.
- Tarif: Allnet Flat 60 GB (5G)
- Netz: Telefónica o2-Netz
- Vorteil: 3 Freimonate (vorher 2), was einer Ersparnis von fast 30 € entspricht.
- Preis: 9,99 €/Monat dauerhaft
- Anschlusspreis: 0 € (statt 9,99 €)
- Hier geht’s zum Angebot
3. mobilfunk.de: Anpassung im Vodafone-Netz
Im D2-Netz gibt es eine Änderung beim Datenvolumen. Wer 75 GB benötigt, erhält hier weiterhin einen fairen Preis, auch wenn das Inklusiv-Volumen leicht sinkt.
- Tarif: Allnet-Flat 75 GB (5G)
- Netz: Vodafone D2-Netz
- Preis: 14,99 €/Monat (Hinweis: Ab dem 25. Monat 44,99 €)
- Anschlusspreis: 19,99 €
- Hier geht’s zum Angebot
4. Mega SIM: 100 GB Tarif wird leicht teurer
Wer auf der Suche nach viel Datenvolumen im o2-Netz ist, sollte wissen, dass der Preis für die 100 GB Flat um einen Euro steigt.
- Tarif: Allnet-Flat 100 GB (5G)
- Preis: 18,99 € statt bisher 17,99 €/Monat (dauerhaft)
- Netz: Telefónica o2-Netz
- Laufzeit: 24 Monate
- Hier geht’s zum Angebot
Besonders der Unlimited Max Flex für unter 30 € und die Happy SIM Allnet Flat mit drei Freimonaten sind nach den Anpassungen sehr attraktiv. Alle Tarife bieten einen flexiblen Vertragsbeginn von bis zu 120 Tagen – ideal, um sich die Konditionen schon jetzt zu sichern, auch wenn der aktuelle Vertrag noch ein wenig läuft.
TIPP Wer weitere Deals und Angebote schneller bekommen möchte, kann unsere WhatsApp- und Telegram-Channel nutzen. Diese stehen hier kostenfrei zur Verfügung: Telegram Mobilfunk-Deals Channel | WhatsApp Handy-Deal Channel
Mobilfunk-Newsletter: Einmal pro Woche die neusten Informationen rund um Handy, Smartphones und Deals!
Unser kostenloser Newsletter informiert Sie regelmäßig per E-Mail über Produktneuheiten und Sonderaktionen. Ihre hier eingegebenen Daten werden lediglich zur Personalisierung des Newsletters verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Sie können sich jederzeit aus dem Newsletter heraus abmelden. Durch Absenden der von Ihnen eingegebenen Daten willigen Sie in die Datenverarbeitung ein und bestätigen unsere Datenschutzerklärung.
Immer die aktuellsten Nachrichten direkt im Smartphone.
Unsere Kanäle gibt es kostenlos hier:
Telegram: Appdated Telegram Channel
Facebook: Appdated Facebook Seite
Twitter: Appdated Twitter Channel
Ich bin in erster Linie für Nachrichten aus dem Bereich der Tarife zuständig und meistens damit beschäftigt das Marketing aus den Pressemitteilungen heraus zu filtern. Ansonsten alle Anmerkungen zu Prepaid, Simkarte, Flatrates und was dazu gehört gerne an mich. Technik Fragen dagegen bitte an die Kollegen.