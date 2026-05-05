Tarif-Update: Neue Konditionen bei freenet und Klarmobil ab dem 05.05.

Sparfüchse aufgepasst! Ab dem 05.05. (10:00 Uhr), ändern sich die Konditionen bei mehreren beliebten Marken der freenet- und Klarmobil-Gruppe. Während sich Nutzer bei einigen Brands über Upgrades und Freimonate freuen dürfen, gibt es bei anderen leichte Preiserhöhungen oder Datenvolumen-Anpassungen.

Wir haben alle Änderungen bei mobilfunk.de, Unlimited Mobile, Mega SIM und Happy SIM zusammengefasst.

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1. Unlimited Mobile: Unlimited Max Flex wird günstiger

Ein echtes Highlight für alle, die keine Lust auf Datenlimits haben: Der unlimitierte 5G-Tarif im o2-Netz sinkt im Preis.

Tarif: Unlimited Max Flex

Unlimited Max Flex Leistung: Unbegrenztes 5G-Datenvolumen (bis zu 300 Mbit/s)

Unbegrenztes 5G-Datenvolumen (bis zu 300 Mbit/s) Preis: 29,99 € statt bisher 31,99 € pro Monat

statt bisher 31,99 € pro Monat Besonderheit: Nur 1 Monat Laufzeit (flexibel kündbar)

Nur 1 Monat Laufzeit (flexibel kündbar) Anschlusspreis: 19,99 €

19,99 € Hier geht’s zum Angebot

2. Happy SIM: Mehr Freimonate für Vielsurfer

Bei Happy SIM lohnt sich der Einstieg jetzt besonders, da die Anzahl der Freimonate im 60 GB Tarif erhöht wurde.

Tarif: Allnet Flat 60 GB (5G)

Allnet Flat 60 GB (5G) Netz: Telefónica o2-Netz

Telefónica o2-Netz Vorteil: 3 Freimonate (vorher 2), was einer Ersparnis von fast 30 € entspricht.

(vorher 2), was einer Ersparnis von fast 30 € entspricht. Preis: 9,99 €/Monat dauerhaft

9,99 €/Monat dauerhaft Anschlusspreis: 0 € (statt 9,99 €)

(statt 9,99 €) Hier geht’s zum Angebot

3. mobilfunk.de: Anpassung im Vodafone-Netz

Im D2-Netz gibt es eine Änderung beim Datenvolumen. Wer 75 GB benötigt, erhält hier weiterhin einen fairen Preis, auch wenn das Inklusiv-Volumen leicht sinkt.

Tarif: Allnet-Flat 75 GB (5G)

Allnet-Flat 75 GB (5G) Netz: Vodafone D2-Netz

Vodafone D2-Netz Preis: 14,99 €/Monat (Hinweis: Ab dem 25. Monat 44,99 €)

14,99 €/Monat (Hinweis: Ab dem 25. Monat 44,99 €) Anschlusspreis: 19,99 €

19,99 € Hier geht’s zum Angebot

4. Mega SIM: 100 GB Tarif wird leicht teurer

Wer auf der Suche nach viel Datenvolumen im o2-Netz ist, sollte wissen, dass der Preis für die 100 GB Flat um einen Euro steigt.

Tarif: Allnet-Flat 100 GB (5G)

Allnet-Flat 100 GB (5G) Preis: 18,99 € statt bisher 17,99 €/Monat (dauerhaft)

statt bisher 17,99 €/Monat (dauerhaft) Netz: Telefónica o2-Netz

Telefónica o2-Netz Laufzeit: 24 Monate

24 Monate Hier geht’s zum Angebot

Besonders der Unlimited Max Flex für unter 30 € und die Happy SIM Allnet Flat mit drei Freimonaten sind nach den Anpassungen sehr attraktiv. Alle Tarife bieten einen flexiblen Vertragsbeginn von bis zu 120 Tagen – ideal, um sich die Konditionen schon jetzt zu sichern, auch wenn der aktuelle Vertrag noch ein wenig läuft.

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