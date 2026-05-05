Großangriff am Mobilfunkmarkt: BIGSIM startet massive Tarifoffensive

Am Dienstag, den 05.05.2026, erfolgt um 11:00 Uhr der Startschuss für eine neue Welle an Mobilfunk-Aktionen bei der Marke BIGSIM. Der Anbieter setzt dabei auf eine deutliche Ausweitung des Datenvolumens bei gleichzeitig reduzierten monatlichen Grundgebühren. Die Tarifstruktur deckt dabei ein breites Spektrum ab – von Einsteigerpaketen bis hin zu extrem datenhungrigen Nutzungsprofilen.

Die neuen Allnet-Flats im Detail

Das Herzstück der Aktion bilden vier klassische Allnet-Flats, die durch hohe Datenboni ergänzt wurden. Besonders die kurzfristig verfügbaren Angebote stechen durch ein aggressives Preis-Leistungs-Verhältnis hervor:

Allnet Flat 35 GB (8+27 GB): Für monatlich 7,99 € (statt 13,99 €). Diese Aktion ist zeitlich streng befristet bis zum 08.05.2026 um 11:00 Uhr.

Für monatlich 7,99 € (statt 13,99 €). Diese Aktion ist zeitlich streng befristet bis zum 08.05.2026 um 11:00 Uhr. Allnet Flat 50 GB (20+30 GB): Für monatlich 9,99 € (statt 19,99 €). Auch dieses Angebot endet bereits am 08.05.2026.

Für monatlich 9,99 € (statt 19,99 €). Auch dieses Angebot endet bereits am 08.05.2026. Allnet Flat 70 GB (50+20 GB): Für monatlich 13,99 € (statt 29,99 €). Verfügbar nur für kurze Zeit.

Für monatlich 13,99 € (statt 29,99 €). Verfügbar nur für kurze Zeit. Allnet Flat 90 GB (70+20 GB): Für monatlich 16,99 € (statt 39,99 €). Verfügbar nur für kurze Zeit.

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Unlimited-Optionen „on demand“

Zusätzlich zu den Standard-Tarifen führt BIGSIM die Vermarktung der „Unlimited 1 GB on demand“-Tarife fort. Diese richten sich an Nutzer, die eine hohe Grundkapazität benötigen und bei Bedarf flexibel nachbuchen möchten. Hier wurden die Konditionen für folgende Pakete fixiert:

50 GB (40+10 GB): Für 14,99 € statt 49,99 € monatlich.

Für 14,99 € statt 49,99 € monatlich. 70 GB (60+10 GB): Für 18,99 € statt 59,99 € monatlich.

Für 18,99 € statt 59,99 € monatlich. 90 GB (60+30 GB): Für 21,99 € statt 59,99 € monatlich.

Bereitstellungspreise und Konditionen

Bei der Wahl des passenden Tarifs ist die Struktur des Bereitstellungspreises zu beachten. Dieser orientiert sich an der gewählten Mindestvertragslaufzeit:

Tarife ohne Mindestlaufzeit (oVlz): Einmalig 9,99 €.

Einmalig 9,99 €. Tarife mit Mindestlaufzeit (mVlz): Einmalig 0,00 €.

Die Aktionen starten offiziell am 05.05.2026 um 11:00 Uhr. Während die kleineren Tarife (35 GB und 50 GB) eine fest definierte Laufzeit von nur drei Tagen haben, bleibt das Ende der höherwertigen Tarife sowie der Unlimited-Optionen vorerst offen, ist jedoch ebenfalls als „nur für kurze Zeit verfügbar“ gekennzeichnet. Interessenten sollten daher den pünktlichen Aktionsstart nutzen, um von den reduzierten Grundgebühren zu profitieren.

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