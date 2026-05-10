Tarif-Update: BIGSIM startet neue Aktionswelle mit massiven Daten-Upgrades

Bereiten Sie sich vor: Am morgigen Freitag, dem 08.05.2026, zündet BIGSIM die nächste Stufe seiner Tarif-Offensive. Ab 11:00 Uhr gehen neue Top-Aktionen live, die besonders durch hohe Datenvolumina zu stark reduzierten Preisen überzeugen.
Inhaltsverzeichnis
Die Highlights der neuen Promotion
Im Fokus stehen zwei brandneue Tarife, die das bisherige Preis-Leistungs-Verhältnis deutlich unterbieten. Besonders attraktiv: Wer sich für die Variante mit Mindestvertragslaufzeit (mVlz) entscheidet, spart den Bereitstellungspreis komplett.
Neue Deals (Start: 08.05.2026 | 11:00 Uhr)
|Tarif
|Datenvolumen
|Aktionspreis
|Bereitstellung (oVlz / mVlz)
|Zeitraum
|Allnet Flat 35 GB
|7+28 GB
|7,99 € (statt 12,99 €)
|9,99 € / 0,00 €
|bis 12.05.
|Allnet Flat 50 GB
|15+35 GB
|9,99 € (statt 17,99 €)
|9,99 € / 0,00 €
|bis 12.05.
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Dauerbrenner & Unlimited-Optionen
Zusätzlich zu den neuen Kurzzeit-Aktionen bleiben die bereits etablierten Topseller weiterhin im Portfolio. Diese bieten enorme Reserven für Power-User und solche, die volle Flexibilität benötigen.
- Für Vielsurfer:
- 70 GB Allnet Flat: Jetzt für nur 13,99 € (statt 29,99 €).
- 90 GB Allnet Flat: Das Kraftpaket für 16,99 € (statt 39,99 €).
- Unlimited On Demand (Highspeed-Volumen nach Bedarf):
- 50 GB Basis: Für 14,99 € (statt 49,99 €).
- 70 GB Basis: Für 18,99 € (statt 59,99 €).
- 90 GB Basis: Für 21,99 € (statt 59,99 €).
Wichtige Hinweise zur Bereitstellung
Um die Tarife optimal zu vermarkten, sollte auf die Differenzierung beim Anschlusspreis geachtet werden:
- Ohne Laufzeit (oVlz): Hier fällt ein einmaliger Bereitstellungspreis von 9,99 € an.
- Mit Laufzeit (mVlz): Der Anschlusspreis entfällt komplett (0,00 €).
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Ich bin in erster Linie für Nachrichten aus dem Bereich der Tarife zuständig und meistens damit beschäftigt das Marketing aus den Pressemitteilungen heraus zu filtern. Ansonsten alle Anmerkungen zu Prepaid, Simkarte, Flatrates und was dazu gehört gerne an mich. Technik Fragen dagegen bitte an die Kollegen.