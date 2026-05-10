Tarif-Update: BIGSIM startet neue Aktionswelle mit massiven Daten-Upgrades

Bereiten Sie sich vor: Am morgigen Freitag, dem 08.05.2026, zündet BIGSIM die nächste Stufe seiner Tarif-Offensive. Ab 11:00 Uhr gehen neue Top-Aktionen live, die besonders durch hohe Datenvolumina zu stark reduzierten Preisen überzeugen.

Die Highlights der neuen Promotion

Im Fokus stehen zwei brandneue Tarife, die das bisherige Preis-Leistungs-Verhältnis deutlich unterbieten. Besonders attraktiv: Wer sich für die Variante mit Mindestvertragslaufzeit (mVlz) entscheidet, spart den Bereitstellungspreis komplett.

Neue Deals (Start: 08.05.2026 | 11:00 Uhr)

Tarif Datenvolumen Aktionspreis Bereitstellung (oVlz / mVlz) Zeitraum Allnet Flat 35 GB 7+28 GB 7,99 € (statt 12,99 €) 9,99 € / 0,00 € bis 12.05. Allnet Flat 50 GB 15+35 GB 9,99 € (statt 17,99 €) 9,99 € / 0,00 € bis 12.05.

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Dauerbrenner & Unlimited-Optionen

Zusätzlich zu den neuen Kurzzeit-Aktionen bleiben die bereits etablierten Topseller weiterhin im Portfolio. Diese bieten enorme Reserven für Power-User und solche, die volle Flexibilität benötigen.

Für Vielsurfer: 70 GB Allnet Flat: Jetzt für nur 13,99 € (statt 29,99 €). 90 GB Allnet Flat: Das Kraftpaket für 16,99 € (statt 39,99 €).

Unlimited On Demand (Highspeed-Volumen nach Bedarf): 50 GB Basis: Für 14,99 € (statt 49,99 €). 70 GB Basis: Für 18,99 € (statt 59,99 €). 90 GB Basis: Für 21,99 € (statt 59,99 €).



Wichtige Hinweise zur Bereitstellung

Um die Tarife optimal zu vermarkten, sollte auf die Differenzierung beim Anschlusspreis geachtet werden:

Ohne Laufzeit (oVlz): Hier fällt ein einmaliger Bereitstellungspreis von 9,99 € an. Mit Laufzeit (mVlz): Der Anschlusspreis entfällt komplett (0,00 €).

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