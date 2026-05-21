Gemini Omi: neues KI Modell für deutlich bessere Videogenerierung

Gemini Omni ist die neueste Generation von Multimodell-KI-Systemen aus dem Hause Google, die frisch auf der Entwicklerkonferenz Google I/O im Mai 2026 vorgestellt wurde. Google DeepMind-Chef Demis Hassabis beschrieb das System auf der Bühne als einen bedeutenden Sprung in Richtung einer künstlichen allgemeinen Intelligenz (AGI) und als ein sogenanntes „World Model“ (Weltmodell). Das langfristige Ziel von Gemini Omni ist radikal: „Create anything from anything“ – also jede beliebige Art von digitalem Output aus jeder erdenklichen Kombination von Inputs zu erschaffen. Zum Start fokussiert sich das Modell vor allem auf die hochrealistische Generierung und evolutionäre Bearbeitung von Videos.

Das Prinzip des „Weltmodells“: Realität simulieren statt nur Pixel raten

Klassische Text-zu-Video-Generatoren (wie man sie aus den Jahren 2024 und 2025 kennt) stützen sich meist rein auf statistische Wahrscheinlichkeiten von Pixeln, die zu einem Text-Prompt passen.

Gemini Omni geht einen völlig neuen Weg. Das Modell fusioniert die kreative Mediengenerierung (basierend auf Googles Videomodell Veo und experimentellen Systemen wie Genie) mit den tiefen Logik- und Argumentationsfähigkeiten der regulären Gemini-Architektur. Das bedeutet: Gemini Omni besitzt ein tiefes Verständnis von Physik, Bewegung, Schwerkraft, Flüssigkeitsdynamik, Licht und sogar kulturellen Kontexten.

Wenn das Modell ein Video generiert, berechnet es im Hintergrund, wie sich Objekte in der echten Welt logischerweise bewegen müssten. Das reduziert die gefürchteten KI-Bildfehler (wie morphende Gesichter oder physikalisch unmögliche Bewegungen) drastisch.

Die Kernfunktionen im Überblick

1. Multimodaler Input („Mixed Media“)

Das System verarbeitet verschiedene Medienformen gleichzeitig. Ein Nutzer muss nicht mühsam beschreiben, was er sehen will. Man kann beispielsweise:

Einen handgezeichneten Entwurf hochladen,

Ein Foto für den visuellen Stil hinzufügen,

Eine Audiodatei für den Rhythmus oder die Stimmung hinterlegen und

Das Ganze mit einem kurzen Textbefehl garnieren.

Gemini Omni fügt diese ungleichen Puzzleteile zu einem flüssigen, hochauflösenden Video zusammen.

2. Conversational Video Editing (Videobearbeitung per Chat)

Dies gilt als der eigentliche Gamechanger für Content Creator und Filmemacher. Statt mit komplexen Zeitleisten (Timelines) in Videoschnittprogrammen zu arbeiten, reicht ein einfaches Gespräch mit der KI.

Man lädt ein Video hoch und sagt: „Verwandle den Hintergrund in eine neonbeleuchtete Cyberpunk-Stadt, aber lass die Person im Vordergrund unverändert.“

Das Modell versteht den Kontext und baut die Szene um, wobei die physikalischen Lichtverhältnisse der neuen Umgebung realistisch auf die Person angepasst werden. Jede neue Anweisung baut logisch auf den vorherigen Bearbeitungsschritten auf.

3. Personalisierte KI-Avatare

Nutzer können auf Basis ihres eigenen Aussehens und ihrer echten Stimme digitale Klone (Avatare) erstellen lassen. Damit lassen sich Videos generieren, in denen das eigene digitale Ich spricht, ohne dass man sich selbst vor eine Kamera stellen muss. Wegen der akuten Missbrauchsgefahr (Deepfakes) rollt Google diese Funktion jedoch schrittweise und mit extremen Sicherheitsvorkehrungen aus – die Stimmmanipulation startet zuerst, visuelle Anpassungen befinden sich noch in der Testphase.

Die Modell-Familie und Verfügbarkeit

Google teilt das System – ähnlich wie bei seinen Textmodellen – in verschiedene Leistungsstufen auf:

Modell-Variante Zielgruppe & Plattform Verfügbarkeit Gemini Omni Flash Abonnenten (Google AI Plus, Pro, Ultra), YouTube-Creator, Google Labs Flow Ab sofort verfügbar (Mai 2026) Gemini Omni Pro Professionelle Studios, Großkunden Befindet sich aktuell noch in der Entwicklung

Besonders YouTube-Creator profitieren direkt: Das Modell ist nativ in YouTube Shorts und die App YouTube Create integriert worden, um schnelle visuelle Effekte direkt am Smartphone zu erzeugen. Die Entwickler-Schnittstellen (APIs) für externe Firmen und Softwarehäuser werden in den kommenden Wochen freigeschaltet.

Sicherheit und der Kampf gegen Deepfakes

Da Gemini Omni die Grenze zwischen Realität und Fälschung extrem verwischt, baut Google eine lückenlose Sicherheitsarchitektur ein. Jedes Video, das mit Omni generiert oder auch nur minimal per KI verändert wurde, erhält automatisch ein unsichtbares, digitales Wasserzeichen namens SynthID. Dieses Zeichen ist für das menschliche Auge nicht wahrnehmbar, bleibt aber selbst dann auslesbar, wenn das Video komprimiert, zugeschnitten oder abgefilmt wird. Damit will Google sicherstellen, dass KI-Inhalte im Netz stets als solche identifiziert werden können.