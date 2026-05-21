Frisches Update für das Galaxy S26: Samsung rollt Mai-Patch auf One UI 8.5-Basis aus

Samsung hält das Update-Tempo hoch: Besitzer eines Smartphones aus der aktuellen Galaxy S26-Reihe (Galaxy S26, S26+ und S26 Ultra) erhalten ab sofort das neueste monatliche Sicherheitsupdate. Nachdem der Rollout in Samsungs Heimatmarkt Südkorea angelaufen ist, erreicht die Aktualisierung nun auch die ersten europäischen Länder, darunter Deutschland.

In Südkorea wird das Update für das Flaggschiff-Modell Galaxy S26 Ultra unter den Firmware-Versionen S948NKSS2AZE1 und S948NOKR2AZE1 verteilt. Deutsche Nutzer können auf ihren Geräten nach der Variante mit der Kennung S948BXXS2AZE2 Ausschau halten.

Das steckt im Mai-Update

Da Samsung Anfang des Jahres mit der S26-Serie bereits die neue Benutzeroberfläche One UI 8.5 eingeführt hat (welche im Mai auch für ältere Modelle wie die S25- und S24-Serie freigeschaltet wurde), bringt das aktuelle Mai-Update keine großen neuen Features mit sich. Stattdessen konzentriert sich der südkoreanische Hersteller voll und ganz auf die Systemstabilität und den Datenschutz:

Schließung von Sicherheitslücken: Das Update behebt insgesamt 39 dokumentierte Schwachstellen im System. Davon stammen 29 direkt von Google für die Android-Basis und 10 spezifische Korrekturen von Samsung für die eigene Software-Oberfläche. Einige dieser Lücken wurden im Vorfeld als kritisch eingestuft.

Das Update behebt insgesamt 39 dokumentierte Schwachstellen im System. Davon stammen 29 direkt von Google für die Android-Basis und 10 spezifische Korrekturen von Samsung für die eigene Software-Oberfläche. Einige dieser Lücken wurden im Vorfeld als kritisch eingestuft. Optimierung für One UI 8.5: Kleinere Performance-Ruckler und Hintergrundprozesse der Benutzeroberfläche wurden stabilisiert.

Wichtige Hinweise für Nutzer in Deutschland

Nahtlose Updates (Seamless Updates)

Die Galaxy S26-Reihe unterstützt Samsungs neues System für nahtlose Updates. Das bedeutet für Sie: Das Update wird komplett im Hintergrund heruntergeladen und auf einer separaten Systempartition installiert, während Sie Ihr Smartphone ganz normal weiterbenutzen können. Der anschließende Neustart dauert nur wenige Sekunden – lange Ausfallzeiten mit Ladebildschirmen gehören der Vergangenheit an.

Abgrenzung zur One UI 9 Beta

Falls Sie sich auf Ihrem Galaxy S26 über die Samsung Members App für das deutsche One UI 9 Beta-Programm (auf Basis von Android 17) angemeldet haben, erhalten Sie dieses spezifische One UI 8.5-Update nicht. Teilnehmer des Betatests werden stattdessen über einen eigenen, separaten Test-Kanal mit den neuesten Patches versorgt. Das hier beschriebene Update richtet sich an alle Nutzer, die auf der regulären, stabilen Software-Version bleiben möchten.

So stoßen Sie den Download an

Die Verteilung in Deutschland erfolgt wie gewohnt in Wellen. Wer nicht warten möchte, bis das Smartphone die automatische Benachrichtigung anzeigt, kann den Prozess manuell beschleunigen:

Öffnen Sie die Einstellungen Ihres Galaxy S26. Scrollen Sie nach unten zum Punkt Software-Update. Tippen Sie auf Herunterladen und installieren.

Das Update ist mit rund 560 Megabyte vergleichsweise kompakt und lässt sich zügig installieren.