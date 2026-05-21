Spar-Turbo im Festnetz: congstar zündet nächste Stufe bei den Zuhause-Tarifen

Wer aktuell auf der Suche nach einem neuen Internetanschluss für die eigenen vier Wände ist, für den könnte sich der Blick zum Kölner Telekommunikationsanbieter congstar jetzt besonders lohnen. Ab dem heutigen 21. Mai und befristet bis zum 31. Mai 2026 legt die Telekom-Tochter ein neues Tarif-Highlight auf: Zu den ohnehin schon laufenden Rabattaktionen gesellt sich ein satter Extra-Bonus von bis zu 50 Euro.
Das Besondere an dem neuen Knaller-Angebot: Der Bonus lässt sich mit den bestehenden Vorteilen – wie der wegfallenden Routermiete und dem gestrichenen Bereitstellungspreis – kombinieren. Je nach gewähltem Tarif und der bevorzugten Technologie (DSL oder Glasfaser) winkt ein erhebliches Sparpotenzial.
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Inhaltsverzeichnis
Die Bonus-Aktionen im Überblick
Der neue Extra-Bonus ist gestaffelt und richtet sich nach der gebuchten Bandbreite des Anschlusses. Er gilt sowohl für die flexiblen, monatlich kündbaren Tarife als auch für die Varianten mit einer klassischen Laufzeit von 24 Monaten:
- congstar Zuhause 100 (DSL): 30 Euro Extra-Bonus
- congstar Zuhause 250 (DSL): 35 Euro Extra-Bonus
- congstar Zuhause 600 Mbit/s (Glasfaser): 40 Euro Extra-Bonus
- congstar Zuhause 1000 Mbit/s (Glasfaser): 50 Euro Extra-Bonus
Dreifach-Rabatt durch Kombi-Vorteile
Der zeitlich stark begrenzte Extra-Bonus ist das Sahnehäubchen auf einem ohnehin schon dicken Sparpaket. Wer im Aktionszeitraum bucht, nimmt gleich drei weitere Vorteile automatisch mit:
- Dauerhaft reduzierte Grundgebühr: Die monatlichen Fixkosten sind dauerhaft abgesenkt (Aktion bis zum 30.06.2026).
- 0 € Bereitstellungspreis: Die sonst übliche Einrichtungsgebühr von 50 Euro entfällt komplett (Aktion bis zum 30.06.2026).
- Kostenlose Routermiete: Der passende Router schlägt nicht mit den üblichen 5 Euro im Monat zu Buche, sondern wird für 0 Euro gemietet (Aktion bis zum 23.06.2026).
Die DSL-Tarife im Detail
Bei den beliebten DSL-Anschlüssen haben Kunden die volle Freiheit und können zwischen maximaler Flexibilität oder einer festen Bindung wählen. Ein Festnetz-Telefonanschluss ist bei diesen reinen Internet-Flats standardmäßig nicht enthalten.
Für Flexibilitäts-Liebhaber: Die Flex-Tarife (Monatlich kündbar)
Wer sich nicht lange binden möchte und eine kurze Kündigungsfrist von nur 14 Tagen bevorzugt, greift zu den Flex-Optionen:
- congstar Zuhause 100 Flex
- Geschwindigkeit: Bis zu 100 Mbit/s Download / 40 Mbit/s Upload
- Preis: Dauerhaft 36,00 € statt 38,00 € im Monat
- Vorteile: 0 € statt 5 € Routermiete | 0 € statt 50 € Bereitstellungspreis
- Highlight: 30 € Extra-Bonus oben drauf
- Direkt zum Angebot
- congstar Zuhause 250 Flex
- Geschwindigkeit: Bis zu 250 Mbit/s Download / 40 Mbit/s Upload
- Preis: Dauerhaft 42,00 € statt 45,00 € im Monat
- Vorteile: 0 € statt 5 € Routermiete | 0 € statt 50 € Bereitstellungspreis
- Highlight: 35 € Extra-Bonus oben drauf
- Direkt zum Angebot
Für Planungssichere: Die Laufzeit-Tarife (24 Monate)
Wer ohnehin plant, längerfristig am Wohnort zu bleiben, kann sich die identischen monatlichen Sparpreise auch im klassischen 24-Monats-Vertrag sichern (Kündigungsfrist nach Ablauf der Mindestlaufzeit: 1 Monat):
- congstar Zuhause 100 (24 Monate)
- Geschwindigkeit: Bis zu 100 Mbit/s Download / 40 Mbit/s Upload
- Preis: Dauerhaft 36,00 € statt 38,00 € im Monat
- Vorteile: 0 € statt 5 € Routermiete | 0 € statt 50 € Bereitstellungspreis
- Highlight: 30 € Extra-Bonus oben drauf
- Direkt zum Angebot
- congstar Zuhause 250 (24 Monate)
- Geschwindigkeit: Bis zu 250 Mbit/s Download / 40 Mbit/s Upload
- Preis: Dauerhaft 42,00 € statt 45,00 € im Monat
- Vorteile: 0 € statt 5 € Routermiete | 0 € statt 50 € Bereitstellungspreis
- Highlight: 35 € Extra-Bonus oben drauf
- Direkt zum Angebot
Fazit: Schnell sein lohnt sich
Da der zusätzliche Extra-Bonus von bis zu 50 Euro am 31. Mai 2026 schon wieder ausläuft, bleibt Wechselwilligen nur ein kurzes Zeitfenster von zehn Tagen, um das Maximum aus der Rabatt-Kombination herauszuholen. Wer die Chance nutzt, spart nicht nur bei den Bereitstellungs- und Hardwarekosten, sondern drückt die effektiven Kosten für den neuen Anschluss im ersten Jahr auf ein echtes Tiefstniveau.
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Ich bin in erster Linie für Nachrichten aus dem Bereich der Tarife zuständig und meistens damit beschäftigt das Marketing aus den Pressemitteilungen heraus zu filtern. Ansonsten alle Anmerkungen zu Prepaid, Simkarte, Flatrates und was dazu gehört gerne an mich. Technik Fragen dagegen bitte an die Kollegen.