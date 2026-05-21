Spar-Turbo im Festnetz: congstar zündet nächste Stufe bei den Zuhause-Tarifen

Wer aktuell auf der Suche nach einem neuen Internetanschluss für die eigenen vier Wände ist, für den könnte sich der Blick zum Kölner Telekommunikationsanbieter congstar jetzt besonders lohnen. Ab dem heutigen 21. Mai und befristet bis zum 31. Mai 2026 legt die Telekom-Tochter ein neues Tarif-Highlight auf: Zu den ohnehin schon laufenden Rabattaktionen gesellt sich ein satter Extra-Bonus von bis zu 50 Euro.

Das Besondere an dem neuen Knaller-Angebot: Der Bonus lässt sich mit den bestehenden Vorteilen – wie der wegfallenden Routermiete und dem gestrichenen Bereitstellungspreis – kombinieren. Je nach gewähltem Tarif und der bevorzugten Technologie (DSL oder Glasfaser) winkt ein erhebliches Sparpotenzial.

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Die Bonus-Aktionen im Überblick

Der neue Extra-Bonus ist gestaffelt und richtet sich nach der gebuchten Bandbreite des Anschlusses. Er gilt sowohl für die flexiblen, monatlich kündbaren Tarife als auch für die Varianten mit einer klassischen Laufzeit von 24 Monaten:

congstar Zuhause 100 (DSL): 30 Euro Extra-Bonus

30 Euro Extra-Bonus congstar Zuhause 250 (DSL): 35 Euro Extra-Bonus

35 Euro Extra-Bonus congstar Zuhause 600 Mbit/s (Glasfaser): 40 Euro Extra-Bonus

40 Euro Extra-Bonus congstar Zuhause 1000 Mbit/s (Glasfaser): 50 Euro Extra-Bonus

Dreifach-Rabatt durch Kombi-Vorteile

Der zeitlich stark begrenzte Extra-Bonus ist das Sahnehäubchen auf einem ohnehin schon dicken Sparpaket. Wer im Aktionszeitraum bucht, nimmt gleich drei weitere Vorteile automatisch mit:

Dauerhaft reduzierte Grundgebühr: Die monatlichen Fixkosten sind dauerhaft abgesenkt (Aktion bis zum 30.06.2026). 0 € Bereitstellungspreis: Die sonst übliche Einrichtungsgebühr von 50 Euro entfällt komplett (Aktion bis zum 30.06.2026). Kostenlose Routermiete: Der passende Router schlägt nicht mit den üblichen 5 Euro im Monat zu Buche, sondern wird für 0 Euro gemietet (Aktion bis zum 23.06.2026).

Die DSL-Tarife im Detail

Bei den beliebten DSL-Anschlüssen haben Kunden die volle Freiheit und können zwischen maximaler Flexibilität oder einer festen Bindung wählen. Ein Festnetz-Telefonanschluss ist bei diesen reinen Internet-Flats standardmäßig nicht enthalten.

Für Flexibilitäts-Liebhaber: Die Flex-Tarife (Monatlich kündbar)

Wer sich nicht lange binden möchte und eine kurze Kündigungsfrist von nur 14 Tagen bevorzugt, greift zu den Flex-Optionen:

congstar Zuhause 100 Flex Geschwindigkeit: Bis zu 100 Mbit/s Download / 40 Mbit/s Upload Preis: Dauerhaft 36,00 € statt 38,00 € im Monat Vorteile: 0 € statt 5 € Routermiete | 0 € statt 50 € Bereitstellungspreis Highlight: 30 € Extra-Bonus oben drauf Direkt zum Angebot

congstar Zuhause 250 Flex Geschwindigkeit: Bis zu 250 Mbit/s Download / 40 Mbit/s Upload Preis: Dauerhaft 42,00 € statt 45,00 € im Monat Vorteile: 0 € statt 5 € Routermiete | 0 € statt 50 € Bereitstellungspreis Highlight: 35 € Extra-Bonus oben drauf Direkt zum Angebot



Für Planungssichere: Die Laufzeit-Tarife (24 Monate)

Wer ohnehin plant, längerfristig am Wohnort zu bleiben, kann sich die identischen monatlichen Sparpreise auch im klassischen 24-Monats-Vertrag sichern (Kündigungsfrist nach Ablauf der Mindestlaufzeit: 1 Monat):

congstar Zuhause 100 (24 Monate) Geschwindigkeit: Bis zu 100 Mbit/s Download / 40 Mbit/s Upload Preis: Dauerhaft 36,00 € statt 38,00 € im Monat Vorteile: 0 € statt 5 € Routermiete | 0 € statt 50 € Bereitstellungspreis Highlight: 30 € Extra-Bonus oben drauf Direkt zum Angebot

congstar Zuhause 250 (24 Monate) Geschwindigkeit: Bis zu 250 Mbit/s Download / 40 Mbit/s Upload Preis: Dauerhaft 42,00 € statt 45,00 € im Monat Vorteile: 0 € statt 5 € Routermiete | 0 € statt 50 € Bereitstellungspreis Highlight: 35 € Extra-Bonus oben drauf Direkt zum Angebot



Fazit: Schnell sein lohnt sich

Da der zusätzliche Extra-Bonus von bis zu 50 Euro am 31. Mai 2026 schon wieder ausläuft, bleibt Wechselwilligen nur ein kurzes Zeitfenster von zehn Tagen, um das Maximum aus der Rabatt-Kombination herauszuholen. Wer die Chance nutzt, spart nicht nur bei den Bereitstellungs- und Hardwarekosten, sondern drückt die effektiven Kosten für den neuen Anschluss im ersten Jahr auf ein echtes Tiefstniveau.