Starke Sommer-Aktion: Bis zu 40 € Wechselbonus bei den congstar Prepaid-Tarifen sichern!

Wer über einen Wechsel in das hervorragende D1-Netz der Telekom nachdenkt, erhält jetzt einen besonders attraktiven Anreiz: Vom 15.07.2026 bis zum 18.08.2026 spendiert congstar Neukunden bei der Mitnahme der alten Rufnummer (MNP) einen satten Wechselbonus von bis zu 40 € auf die Prepaid-Tarife. Zusätzlich profitieren Neukunden aktuell von einem extrem reduzierten Starterpaket-Preis: Dieses kostet vorübergehend nur 1 € statt der üblichen 9,99 €.

Die Wechselbonus-Staffelung im Überblick

Je nachdem, für welchen Prepaid-Tarif man sich entscheidet, fällt der Bonus für die Rufnummernmitnahme unterschiedlich hoch aus:

Prepaid wie ich will: 10 € Bonus

10 € Bonus Prepaid Allnet XS: 10 € Bonus (statt regulär 15 €)

10 € Bonus (statt regulär 15 €) Prepaid Allnet S: 15 € Bonus (statt regulär 10 €)

15 € Bonus (statt regulär 10 €) Prepaid Allnet M, L, XL: 40 € Bonus (statt regulär 10 €)

40 € Bonus (statt regulär 10 €) Prepaid-Jahrespaket: 40 € Bonus

Die aktuellen Aktions-Tarife im Detail

Alle Tarife werden im zuverlässigen Telekom D1-Netz realisiert, sind voll VoLTE- sowie WiFi-Call-fähig und kommen als Prepaid-Variante komplett ohne feste Vertragslaufzeit aus.

1. congstar Prepaid Allnet Flat XS (Der Einsteiger)

Perfekt für Gelegenheitsnutzer, die erreichbar bleiben wollen und nur wenig Datenvolumen benötigen.

Datenvolumen: 1 GB LTE mit bis zu 25 Mbit/s (10 Mbit/s Upload)

1 GB LTE mit bis zu 25 Mbit/s (10 Mbit/s Upload) Flatrates: Telefon- & SMS-Flat in alle dt. Netze

Telefon- & SMS-Flat in alle dt. Netze Grundgebühr: 5,00 € / 28 Tage (dauerhaft)

5,00 € / 28 Tage (dauerhaft) Starterpaket-Preis: 1,00 € (inkl. 5,00 € Startguthaben)

1,00 € (inkl. 5,00 € Startguthaben) Wechselbonus: 10 € bei Rufnummernmitnahme

10 € bei Rufnummernmitnahme Jetzt Tarif Allnet Flat XS sichern

2. congstar Prepaid Allnet Flat S (Mehr Daten & 5G)

Der optimale Tarif für den normalen Alltag – jetzt aufgewertet auf 7 GB Datenvolumen und inklusive 5G-Freischaltung.

Datenvolumen: 7 GB 5G (statt bisher 5 GB) mit bis zu 25 Mbit/s (10 Mbit/s Upload)

7 GB 5G (statt bisher 5 GB) mit bis zu 25 Mbit/s (10 Mbit/s Upload) Flatrates: Telefon- & SMS-Flat in alle dt. Netze

Telefon- & SMS-Flat in alle dt. Netze Grundgebühr: 7,00 € / 28 Tage (dauerhaft)

7,00 € / 28 Tage (dauerhaft) Starterpaket-Preis: 1,00 € (inkl. 7,00 € Startguthaben)

1,00 € (inkl. 7,00 € Startguthaben) Wechselbonus: 15 € bei Rufnummernmitnahme

15 € bei Rufnummernmitnahme Jetzt Tarif Allnet Flat S sichern

3. congstar Prepaid Allnet Flat M (Der Preis-Leistungs-Tipp)

Für alle, die viel unterwegs streamen und surfen. Hier gibt es ordentlich Datenvolumen und den vollen 40 € Wechselbonus.

Datenvolumen: 33 GB 5G (statt bisher 25 GB) mit bis zu 25 Mbit/s (10 Mbit/s Upload)

33 GB 5G (statt bisher 25 GB) mit bis zu 25 Mbit/s (10 Mbit/s Upload) Flatrates: Telefon- & SMS-Flat in alle dt. Netze

Telefon- & SMS-Flat in alle dt. Netze Grundgebühr: 10,00 € / 28 Tage (dauerhaft)

10,00 € / 28 Tage (dauerhaft) Starterpaket-Preis: 1,00 € (inkl. 10,00 € Startguthaben)

1,00 € (inkl. 10,00 € Startguthaben) Wechselbonus: 40 € bei Rufnummernmitnahme

40 € bei Rufnummernmitnahme Jetzt Tarif Allnet Flat M sichern

4. congstar Prepaid Allnet Flat L (Für Power-User)

Noch mehr Puffer für mobiles Arbeiten, Downloads und Musik-Streaming im besten Netz.

Datenvolumen: 45 GB 5G (statt bisher 40 GB) mit bis zu 25 Mbit/s (10 Mbit/s Upload)

45 GB 5G (statt bisher 40 GB) mit bis zu 25 Mbit/s (10 Mbit/s Upload) Flatrates: Telefon- & SMS-Flat in alle dt. Netze

Telefon- & SMS-Flat in alle dt. Netze Grundgebühr: 12,00 € / 28 Tage (dauerhaft)

12,00 € / 28 Tage (dauerhaft) Starterpaket-Preis: 1,00 € (inkl. 12,00 € Startguthaben)

1,00 € (inkl. 12,00 € Startguthaben) Wechselbonus: 40 € bei Rufnummernmitnahme

40 € bei Rufnummernmitnahme Jetzt Tarif Allnet Flat L sichern

5. congstar Prepaid Allnet Flat XL (Das Rundum-sorglos-Paket)

Das maximale Datenpaket für anspruchsvolle Nutzer, die keinerlei Kompromisse eingehen möchten.

Datenvolumen: 55 GB 5G (statt bisher 50 GB) mit bis zu 25 Mbit/s (10 Mbit/s Upload)

55 GB 5G (statt bisher 50 GB) mit bis zu 25 Mbit/s (10 Mbit/s Upload) Flatrates: Telefon- & SMS-Flat in alle dt. Netze

Telefon- & SMS-Flat in alle dt. Netze Grundgebühr: 16,00 € / 28 Tage (dauerhaft)

16,00 € / 28 Tage (dauerhaft) Starterpaket-Preis: 1,00 € (inkl. 16,00 € Startguthaben)

1,00 € (inkl. 16,00 € Startguthaben) Wechselbonus: 40 € bei Rufnummernmitnahme

40 € bei Rufnummernmitnahme Jetzt Tarif Allnet Flat XL sichern

Wichtiger Hinweis zur Aktion: Die Sonderkonditionen für den Wechselbonus sowie der reduzierte Starterpaket-Preis von 1 € gelten voraussichtlich bis zum 18.08.2026. Wer sich die Aktion sichern möchte, sollte den Wechsel der Rufnummer innerhalb dieses Zeitraums anstoßen.

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