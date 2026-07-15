Revolution für Falt-Displays: Samsung enthüllt neue „Flex Titanium“-Technologie für Fold8 und Flip8

Der südkoreanische Tech-Riese Samsung hat am 15. Juli 2026 eine neue Display-Technologie für seine kommenden Galaxy-Foldables vorgestellt. Mit „Flex Titanium“ will der Marktführer zwei der größten Schwachstellen faltbarer Smartphones gleichzeitig lösen: die ungeliebte Falte im Bildschirm und die mechanische Empfindlichkeit.

Die Formel für das perfekte Falt-Display: Titan im Doppelpack

Mit der neuen Technologie greift Samsung auf ein Material zurück, das sonst in der Raumfahrt oder bei Mars-Rovern zum Einsatz kommt: Titan. Da das Metall extrem robust, aber eigentlich sehr starr ist, war die Integration in ein flexibles Display eine logische, aber ingenieurstechnische Meisterleistung.

Die Lösung von Samsung basiert auf dem Zusammenspiel zweier neu entwickelter Komponenten direkt unter dem OLED-Panel:

Die Titan-Legierungsfolie (Titanium-Alloy Film): Diese hauchdünne Schicht stützt das Display von innen. Sie ist nur etwa ein Drittel so dick wie ein menschliches Haar , bietet jedoch eine 20-mal höhere mechanische Steifigkeit als herkömmliche Polymerfolien.

Diese hauchdünne Schicht stützt das Display von innen. Sie ist nur etwa , bietet jedoch eine als herkömmliche Polymerfolien. Die Titan-Platte (Titanium Plate): Sie liegt als flexible Trägerstruktur ganz unten. Durch ein hochentwickeltes Verfahren mit mikrostrukturierten Löchern im Faltbereich bleibt das Material elastisch genug für hunderttausende Faltvorgänge, eliminiert störende Luftbrücken im Klebeprozess und sorgt für eine extrem stabile Unterlage im ausgeklappten Zustand.

Weniger Falte, mehr Ausdauer und verbesserte Effizienz

Durch die extrem stabile und flache Unterstützung der Titan-Komponenten wird die sichtbare und fühlbare Falte (Crease) im Display drastisch reduziert. Das Ergebnis ist ein nahezu nahtloses, immersives Seherlebnis.

Zusätzlich spendiert Samsung der nächsten Display-Generation eine neue, hochauflösende Architektur und modernisierte organische Materialien. Diese Kombination soll für eine deutlich gesteigerte Energieeffizienz bei gleichzeitig ultra-lebendigen Farben sorgen – ein wichtiger Faktor für die Akkulaufzeit der oft stromhungrigen Foldables.

Stimmen aus der Führungsebene

„Samsungs Stärke im Foldable-Segment liegt darin, die Bedürfnisse der Nutzer mit Technologien zu verknüpfen, die einen echten Mehrwert im Alltag bieten“, erklärt Sunghoon Moon, Executive Vice President und Leiter der Mobile R&D Abteilung bei Samsung Electronics.

Auch die Display-Sparte betont den technologischen Durchbruch:

„Durch die Einführung präziser, mikrostrukturierter Löcher im Faltbereich der Titanplatte ist es uns gelungen, Flexibilität mit robuster Haltbarkeit zu vereinen“, so Kyung-Jin Yoo, EVP und Leiter des Mobile Display Produktentwicklungsteams bei Samsung Display.

Ausblick: Premiere beim nächsten Galaxy Unpacked

Die Flex-Titanium-Technologie feiert ihre Premiere in der kommenden Generation der Galaxy-Foldable-Geräte (erwartet werden das Galaxy Z Fold8 und Galaxy Z Flip8). Genaue Spezifikationen, Preise und Veröffentlichungstermine der neuen Geräte wird Samsung im Rahmen des nächsten Galaxy Unpacked Events bekannt geben.