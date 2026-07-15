Samsung Galaxy Buds3 Pro: Neues Firmware-Update steht bereit

Der Elektronikkonzern Samsung hat ein neues Firmware-Update für seine kabellosen In-Ear-Kopfhörer Galaxy Buds3 Pro veröffentlicht. Die Aktualisierung mit der Build-Nummer R630XXU0AZG2 ist im Heimatmarkt des Herstellers gestartet und soll vor allem die Zuverlässigkeit der drahtlosen Verbindung optimieren.

Südkoreanische Nutzer der Galaxy Buds3 Pro erhalten seit heute Zugriff auf eine neue Firmware-Version. Das Update wird über die integrierte Aktualisierungsfunktion der Steuerungs-App verteilt und konzentriert sich laut dem spärlichen Changelog primär auf Fehlerbehebungen unter der Haube.

„Terminalbetrieb“ im Fokus: Optimierungen bei der Kopplung

Die offiziellen Veröffentlichungshinweise zur Version R630XXU0AZG2 listen lediglich zwei Kernpunkte auf:

Anwendung von Stabilisierungscode für das Gesamtsystem.

für das Gesamtsystem. Stabilisierungscode für den sogenannten „Terminalbetrieb“ (Terminal Operation).

Hinter dem Begriff des Terminalbetriebs verbirgt sich im technischen Kontext die Schnittstellenkommunikation zwischen den Ohrhörern und dem gekoppelten Host-Gerät – also dem Smartphone, Tablet oder Notebook. Samsung-Nutzer klagten in der Vergangenheit vereinzelt über unregelmäßige Latenzen oder kurze Aussetzer beim automatischen Wechsel (Multipoint) zwischen verschiedenen Geräten des Herstellers.

Die Modifikationen am Bluetooth-Stack und dem Verbindungsmanagement der Ohrhörer sollen diese Fehler beheben und für einen stabileren Datenstrom sorgen. Auch das Pairing-Verhalten direkt nach dem Öffnen des Ladeetuis soll durch den neuen Code zuverlässiger ablaufen.

Verteilung erfolgt in Wellen

Wie bei Samsung üblich, erfolgt der Rollout der neuen Firmware phasenweise. Nach dem heutigen Start in Südkorea dürfte die Verteilung in europäischen Ländern sowie in Nordamerika in den kommenden Tagen und Wochen anlaufen.

Sobald das Update für hiesige Geräte freigeschaltet ist, wird es innerhalb der Galaxy-Wearable-App auf gekoppelten Android-Smartphones signalisiert. Für die Installation müssen sich die Kopfhörer im Ladeetui befinden und eine Akkuladung von mindestens 30 Prozent aufweisen. Während des rund zweiminütigen Flash-Vorgangs wird die Bluetooth-Verbindung temporär getrennt.