Mega-Upgrade beim Durchhaltevermögen: Galaxy Z Fold8 bricht Akku-Rekorde

Der bekannte Leaker Ice Universe hat vielversprechende Details zu Samsungs kommender Foldable-Generation enthüllt. Wer bei den bisherigen faltbaren Smartphones des südkoreanischen Herstellers die Akkulaufzeit bemängelt hat, darf aufatmen: Das Galaxy Z Fold8 und sein Premium-Bruder Galaxy Z Fold8 Ultra stehen offenbar vor einem gewaltigen Sprung nach vorne.

Grund für die Annahme sind offizielle Daten aus der europäischen EPREL-Datenbank (Europäisches Produktregister für Energiekennzeichnung). Die dort gelisteten Werte versprechen Zuwächse, die weit über das übliche jährliche Mini-Upgrade hinausgehen.

Die nackten Zahlen: Über 20 Prozent mehr Ausdauer

Ein Blick auf die geleakten Spezifikationen und Testergebnisse zeigt, dass Samsung nicht nur an der Akkukapazität geschraubt, sondern auch die Effizienz der Geräte massiv optimiert hat.

Modell Akkukapazität EPREL-Laufzeit Galaxy Z Fold7 4.400 mAh 40 Std. 28 Min. Galaxy Z Fold8 4.800 mAh 49 Std. 10 Min. Galaxy Z Fold8 Ultra 5.000 mAh 51 Std. 00 Min.

Im direkten Vergleich zum Vorgänger gewinnt das Standardmodell des Galaxy Z Fold8 fast 9 Stunden an Laufzeit. Das entspricht einer Steigerung von mehr als 20 Prozent. Das absolute Topmodell, das Z Fold8 Ultra, knackt mit einem 5.000 mAh starken Akku sogar die magische Marke von 51 Stunden.

Warum die EPREL-Daten so aussagekräftig sind

Im Gegensatz zu den oft geschönten Werbeversprechen der Hersteller, die sich meist auf isolierte Szenarien wie die reine Videowiedergabe bei ausgeschaltetem WLAN beziehen, sind die EPREL-Werte ein echter Gradmesser für den Alltag.

Seit 2025 verpflichtet die Europäische Union Smartphone-Hersteller dazu, ihre Geräte standardisierten Tests zu unterziehen, bevor sie auf den Markt gebracht werden dürfen. Neben Aspekten wie Reparierbarkeit und Fallfestigkeit wird die Akkulaufzeit nach einem strengen, einheitlichen Protokoll ermittelt. Dieses simuliert einen realistischen Nutzungsmix:

Web-Browsing und Social Media

Videowiedergabe und Musik-Streaming

Gaming

Telefonate und Messaging

Standby-Zeiten

Da jedes Smartphone exakt denselben Testparcours durchlaufen muss, bieten die EPREL-Daten die wohl verlässlichste und unabhängigste Vergleichsmöglichkeit auf dem aktuellen Markt.

Fazit: Ein Meilenstein für die Foldable-Kategorie?

Faltbare Smartphones gelten aufgrund ihrer großen Innendisplays und der komplexen Bauweise seit jeher als energielustig. Sollten sich diese Laborwerte im Alltag der Endnutzer bestätigen, ist Samsung in dieser Generation ein echter Meilenstein in Sachen Effizienz gelungen. Das Galaxy Z Fold8 könnte damit endgültig das Vorurteil ablegen, dass Foldables im Vergleich zu klassischen Barren-Smartphones den kürzeren Atem haben.