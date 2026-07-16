Mega-Upgrade beim Durchhaltevermögen: Galaxy Z Fold8 bricht Akku-Rekorde

Der bekannte Leaker Ice Universe hat vielversprechende Details zu Samsungs kommender Foldable-Generation enthüllt. Wer bei den bisherigen faltbaren Smartphones des südkoreanischen Herstellers die Akkulaufzeit bemängelt hat, darf aufatmen: Das Galaxy Z Fold8 und sein Premium-Bruder Galaxy Z Fold8 Ultra stehen offenbar vor einem gewaltigen Sprung nach vorne.
Grund für die Annahme sind offizielle Daten aus der europäischen EPREL-Datenbank (Europäisches Produktregister für Energiekennzeichnung). Die dort gelisteten Werte versprechen Zuwächse, die weit über das übliche jährliche Mini-Upgrade hinausgehen.
Inhaltsverzeichnis
Die nackten Zahlen: Über 20 Prozent mehr Ausdauer
Ein Blick auf die geleakten Spezifikationen und Testergebnisse zeigt, dass Samsung nicht nur an der Akkukapazität geschraubt, sondern auch die Effizienz der Geräte massiv optimiert hat.
|Modell
|Akkukapazität
|EPREL-Laufzeit
|Galaxy Z Fold7
|4.400 mAh
|40 Std. 28 Min.
|Galaxy Z Fold8
|4.800 mAh
|49 Std. 10 Min.
|Galaxy Z Fold8 Ultra
|5.000 mAh
|51 Std. 00 Min.
Im direkten Vergleich zum Vorgänger gewinnt das Standardmodell des Galaxy Z Fold8 fast 9 Stunden an Laufzeit. Das entspricht einer Steigerung von mehr als 20 Prozent. Das absolute Topmodell, das Z Fold8 Ultra, knackt mit einem 5.000 mAh starken Akku sogar die magische Marke von 51 Stunden.
Warum die EPREL-Daten so aussagekräftig sind
Im Gegensatz zu den oft geschönten Werbeversprechen der Hersteller, die sich meist auf isolierte Szenarien wie die reine Videowiedergabe bei ausgeschaltetem WLAN beziehen, sind die EPREL-Werte ein echter Gradmesser für den Alltag.
Seit 2025 verpflichtet die Europäische Union Smartphone-Hersteller dazu, ihre Geräte standardisierten Tests zu unterziehen, bevor sie auf den Markt gebracht werden dürfen. Neben Aspekten wie Reparierbarkeit und Fallfestigkeit wird die Akkulaufzeit nach einem strengen, einheitlichen Protokoll ermittelt. Dieses simuliert einen realistischen Nutzungsmix:
- Web-Browsing und Social Media
- Videowiedergabe und Musik-Streaming
- Gaming
- Telefonate und Messaging
- Standby-Zeiten
Da jedes Smartphone exakt denselben Testparcours durchlaufen muss, bieten die EPREL-Daten die wohl verlässlichste und unabhängigste Vergleichsmöglichkeit auf dem aktuellen Markt.
Fazit: Ein Meilenstein für die Foldable-Kategorie?
Faltbare Smartphones gelten aufgrund ihrer großen Innendisplays und der komplexen Bauweise seit jeher als energielustig. Sollten sich diese Laborwerte im Alltag der Endnutzer bestätigen, ist Samsung in dieser Generation ein echter Meilenstein in Sachen Effizienz gelungen. Das Galaxy Z Fold8 könnte damit endgültig das Vorurteil ablegen, dass Foldables im Vergleich zu klassischen Barren-Smartphones den kürzeren Atem haben.
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Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.