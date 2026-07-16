OpenAI bringt eigene Hardware: Erstes mechanisches Keypad „Codex Micro“ vorgestellt

OpenAI geht neue Wege und verlässt die reine Software-Welt. In Zusammenarbeit mit dem Hardware-Spezialisten Work Louder hat das Unternehmen sein erstes physisches Zubehör auf den Markt gebracht: das Codex Micro. Dabei handelt es sich um ein kompaktes, mechanisches Keypad, das speziell als Steuereinheit für den hauseigenen KI-Programmierassistenten Codex entwickelt wurde.

Das Gerät versteht sich als physische Einsatzzentrale für KI-Agenten und soll das ständige Navigieren durch Software-Menüs oder das Tippen von Prompts überflüssig machen.

KI-Steuerung per Knopfdruck, Drehrad und Joystick

Das Codex Micro wurde konzipiert, um Workflows beim Programmieren massiv zu beschleunigen. Anstelle von Tastaturkürzeln oder Textbefehlen kommen dedizierte physische Bedienelemente zum Einsatz:

13 programmierbare Tasten: Für den Schnellzugriff auf häufig genutzte KI-Befehle.

Für den Schnellzugriff auf häufig genutzte KI-Befehle. Ein dediziertes Drehrad: Mit diesem Regler lässt sich die Arbeitsweise von Codex direkt beeinflussen. Nutzer können einstellen, ob die KI besonders schnell antworten oder mehr Rechenzeit in komplexe Aufgaben investieren soll.

Mit diesem Regler lässt sich die Arbeitsweise von Codex direkt beeinflussen. Nutzer können einstellen, ob die KI besonders schnell antworten oder mehr Rechenzeit in komplexe Aufgaben investieren soll. Ein analoger Joystick: Dieser dient der schnellen Navigation und dem Auslösen von Kernfunktionen wie dem Debuggen von Code, dem Überprüfen von Pull-Requests oder dem Umschreiben von Codezeilen.

Zudem bietet das Keypad Direktwahltasten, um Vorschläge der KI mit einem einzigen Druck anzunehmen oder abzulehnen, einen neuen Chat zu starten, den Sprachmodus (Voice Mode) zu aktivieren oder eigene Makros auszuführen.

Status auf einen Blick dank RGB-Beleuchtung

Ein zentrales Feature für die Interaktion ist die integrierte RGB-Beleuchtung. Die LEDs signalisieren visuell den aktuellen Arbeitsstatus des KI-Assistenten. Nutzer sehen sofort am Keypad, ob die KI gerade nachdenkt, arbeitet, auf eine Eingabe wartet, fertig ist oder sich im Ruhezustand befindet – ein Blick auf den Bildschirm zur Statusüberprüfung wird damit überflüssig.

Technische Details, Preis und Verfügbarkeit

Das Keypad setzt auf Vielseitigkeit und richtet sich an professionelle Entwickler, die ihren Arbeitsplatz individuell anpassen möchten.

Lieferumfang: Das Gerät wird mit 32 zusätzlichen Keycaps (Tastenreitern) geliefert, um die Beschriftung und Haptik den eigenen Vorlieben anzupassen.

Das Gerät wird mit 32 zusätzlichen Keycaps (Tastenreitern) geliefert, um die Beschriftung und Haptik den eigenen Vorlieben anzupassen. Konnektivität: Es unterstützt sowohl Bluetooth als auch USB-C.

Es unterstützt sowohl Bluetooth als auch USB-C. Kompatibilität: Das Keypad läuft plattformübergreifend unter Windows und macOS.

Das OpenAI Codex Micro ist ab sofort für 230 US-Dollar in den USA vorbestellbar. Der offizielle Versand der ersten Geräte startet am 24. Juli.