Blau präsentiert Heimkino-Bundle: Samsung Smart TV mit 5G-Tarif ab 12,99 Euro

Der Mobilfunkanbieter Blau präsentiert derzeit ein äußerst attraktives Bundle, das moderne Heimkino-Technologie mit einem soliden Mobilfunkvertrag verbindet – und das zu einer überschaubaren monatlichen Gebühr.
Inhaltsverzeichnis
Gestochen scharfe Unterhaltung im Wohnzimmer
Im Mittelpunkt des Deals steht der Samsung Crystal UHD U7079F. Mit einer Bildschirmdiagonale von 50 Zoll (ca. 127 cm) bietet dieser Smart TV in elegantem Schwarz die ideale Größe für die meisten Wohnzimmer.
Dank der gestochen scharfen 4K-Auflösung und moderner Upscaling-Technologie sorgt der Fernseher für detailreiche Bilder und lebendige Farben – egal ob beim gemütlichen Streaming-Abend oder beim nächsten Live-Sportevent. Als Smart TV bringt er zudem alle gängigen Streaming-Apps direkt ab Werk mit.
Ein starker Tarif für unterwegs
Gekoppelt wird der Fernseher mit einem maßgeschneiderten Mobilfunktarif, der den digitalen Alltag mühelos abdeckt:
- 10 GB Datenvolumen: Monatliches Highspeed-Volumen im schnellen 5G-Netz mit bis zu 50 MBit/s für reibungsloses Surfen und Videostreaming unterwegs.
- Allnet-Flatrate: Unbegrenzte Telefonate in alle deutschen Netze sind vollständig enthalten.
- eSIM-Option: Der Tarif lässt sich auf Wunsch direkt als moderne eSIM bestellen, was den Wechsel besonders komfortabel und papierlos gestaltet.
- ZUM DEAL*
Die Konditionen: Kleiner Preis, keine versteckten Kosten
Besonders attraktiv wird das Angebot durch seine transparente Preisstruktur. Finanziert wird das Bundle über eine Ratenzahlung mit einer Laufzeit von 36 Monaten:
|Posten
|Kosten
|Monatliche Grundgebühr
|12,99 €
|Einmalige Anzahlung
|13,00 € (für die Hardware)
|Anschlusspreis
|0,00 € (Bereitstellungspreis entfällt komplett)
Fazit: Lohnt sich das Angebot?
Für Schnäppchenjäger, die die Anschaffungskosten für einen neuen Marken-Fernseher clever über einen längeren Zeitraum verteilen möchten, ist dieser Blau-Deal ein hervorragendes Angebot. Man erhält ein solides Rundum-sorglos-Paket für Kommunikation und Unterhaltung, ohne tief in die Tasche greifen zu müssen. Ein langer Entscheidungsprozess ist dabei gar nicht nötig: Das gesamte Bundle ist sofort lieferbar und kann direkt angefordert werden.
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Ich bin in erster Linie für Nachrichten aus dem Bereich der Tarife zuständig und meistens damit beschäftigt das Marketing aus den Pressemitteilungen heraus zu filtern. Ansonsten alle Anmerkungen zu Prepaid, Simkarte, Flatrates und was dazu gehört gerne an mich. Technik Fragen dagegen bitte an die Kollegen.