Samsung gründet neue Robotiksparte „RX“: Ambitionierter Vorstoß in die Zukunft der KI-Automation

Samsung schlägt ein neues Kapitel in seiner Unternehmensgeschichte auf: Der Technologiegigant hat die Gründung einer eigenständigen Robotiksparte namens RX offiziell angekündigt. Geleitet wird die neue Geschäftseinheit von TM Roh, dem Leiter der Sparte Mobile eXperience (MX). Mit diesem Schritt untermauert Samsung seinen Anspruch, zu einem der weltweit führenden Akteure im Bereich der intelligenten Automatisierung und der humanoiden Robotik aufzusteigen.

Globale F&E-Expansion und gezieltes Recruiting von Spitzenkräften

Um in einem dynamischen Markt schnell technologische Führungsmacht zu erlangen, baut Samsung eine weltweite Forschungsinfrastruktur auf. Geplant sind eigene F&E-Standorte in den USA, China und Japan – Regionen, in denen die Entwicklung der Robotik derzeit am schnellsten voranschreitet. Dadurch will das Unternehmen nicht nur lokale Industrie-Ökosysteme nutzen, sondern auch aggressiv internationale Top-Talente anwerben.

Auch personell wurden bereits hochkarätige Akzente gesetzt:

Lee Dong-geon , ehemaliger Vizepräsident und erfahrener Strategieexperte im Umfeld von Boston Dynamics, übernimmt die Leitung des neuen Robotik-Strategieteams. Er zeichnet für die mittelfristige und langfristige Technologie-Roadmap verantwortlich.

, ehemaliger Vizepräsident und erfahrener Strategieexperte im Umfeld von Boston Dynamics, übernimmt die Leitung des neuen Robotik-Strategieteams. Er zeichnet für die mittelfristige und langfristige Technologie-Roadmap verantwortlich. Professor Kim Hyun-jin (Seoul National University), Experte für autonome Robotersysteme, sowie Professor Kim Eui-kyum (Ajou University) verstärken das Entwicklerteam, um fundamentale technologische Hürden zu überwinden.

„KI-autonome Fabriken“ als Datenlieferant für humanoide Systeme

Eines der ambitioniertesten Teilprojekte der neuen Strategie betrifft die eigene Produktion: Bis zum Jahr 2030 plant Samsung, all seine weltweiten Produktionsstätten in „KI-autonome Fabriken“ umzuwandeln.

Der Einsatz von Fertigungs-Humanoiden, spezialisierten Logistikrobotern und automatisierten Montagesystemen dient dabei einem doppelten Zweck: Neben der Effizienzsteigerung in den Werken generiert Samsung so kontinuierlich reale Prozessdaten. Ob Materialhandhabung, präzise Bauteilmontage oder komplexe Gerätesteuerung – diese massiven Datenmengen werden genutzt, um KI-Modelle für Roboter fortlaufend zu trainieren, deren Anpassungsfähigkeit zu schärfen und die betriebliche Flexibilität zu steigern.

Ein dreistufiger Kommerzialisierungsplan: Von B2B bis B2C

Samsung verfolgt bei der Markteinführung seiner Robotiklösungen einen klaren, schrittweisen Pfad:

Phase 1 (Integrierte Validierung): Erprobung und Einsatz von Robotern in den eigenen, kontrollierten Produktionsumgebungen zur Datensammlung und Systemoptimierung. Phase 2 (B2B-Spezialisierung): Weiterentwicklung der Systeme zu hochintelligenten, vielseitigen Humanoiden für den industriellen Einsatz bei Geschäftskunden. Phase 3 (B2C-Massenmarkt): Sobald die Technologie ausreichend ausgereift, sicher und kosteneffizient ist, erfolgt die Expansion in den Consumer-Markt für den privaten Alltagseinsatz.

Nutzung von Synergien im gesamten Samsung-Konzern

Ein zentraler Wettbewerbsvorteil gegenüber reinen Robotik-Start-ups liegt in der enormen Tiefe der konzerneigenen Wertschöpfungskette. Für die Entwicklung universell einsetzbarer Roboter führt Samsung die Stärken verschiedener Sparten zusammen:

Samsung SDI liefert neuartige „SolidStack“-Festkörperbatterien, die speziell auf die hohen Leistungs- und Platzanforderungen von humanoiden Robotern ausgelegt sind.

liefert neuartige „SolidStack“-Festkörperbatterien, die speziell auf die hohen Leistungs- und Platzanforderungen von humanoiden Robotern ausgelegt sind. Samsung Electronics beisteuert die nötige Hochleistungshardware, fortschrittliche Halbleiterbausteine, KI-Software und großskalierte Fertigungskapazitäten.

Durch das Zusammenspiel dieser Kernkompetenzen will Samsung über reine Spezialroboter für einzelne Industriezweige hinausgehen und universell einsetzbare Systeme schaffen, die sich flexibel an unterschiedlichste Umgebungen anpassen können.