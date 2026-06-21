Kampf gegen die Hitze: Übernimmt Qualcomm Samsung-Kühltechnik für den Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro?

Bei der Jagd nach immer höheren Taktraten stehen Smartphone-Prozessoren vor einer physikalischen Hürde: der Wärmeentwicklung. Aktuelle Leaks zum kommenden Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro (SM8975) deuten nun darauf hin, dass Qualcomm bei der Kühlstrategie einen überraschenden Weg einschlägt und sich an einer Technologie orientiert, die ursprünglich aus der Exynos-Schmiede von Samsung stammt.

Die HPB-Technologie: Ein technischer Kniff für mehr Stabilität

Im Zentrum der Berichte steht die sogenannte Heat Path Block (HPB)-Technologie. Bei herkömmlichen Chip-Designs liegt der Arbeitsspeicher (DRAM) oft direkt auf dem Prozessor, was zu einem thermischen „Hitzestau“ führt. Die HPB-Lösung setzt hier an: Ein kupferbasierter Kühlkörper wird direkt auf das Silizium platziert, während der Arbeitsspeicher seitlich versetzt wird.

Diese Methode soll die thermische Effizienz um etwa 16 % verbessern. Da der Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro mit Taktraten von bis zu 5,0 GHz in der Spitze spekuliert wird, reicht klassische, passive Kühlung per Vapor Chamber allein oft nicht mehr aus. Qualcomm scheint die Notwendigkeit erkannt zu haben, den Hitzestrom direkter vom Chip abzuleiten, um bei intensiven Gaming-Sessions oder komplexen KI-Berechnungen ein frühzeitiges Throttling – also die temperaturbedingte Drosselung der Leistung – zu verhindern.

Warum das für den 2-nm-Chip entscheidend ist

Der SM8975 wird im modernen 2-nm-Verfahren gefertigt. Obwohl die Strukturverkleinerung prinzipiell für mehr Effizienz sorgt, bringt eine höhere Packdichte der Transistoren bei Volllast auch eine enorme thermische Energiedichte mit sich.

Höhere Leistung bei weniger Hitze: Durch den effizienteren Wärmetransport kann der Chip seine Leistungsspitzen länger halten.

Durch den effizienteren Wärmetransport kann der Chip seine Leistungsspitzen länger halten. Gaming-Optimierung: Gerade für mobile Gamer, die auf maximale Performance angewiesen sind, verspricht dies ein stabileres Erlebnis ohne plötzliche Framerate-Einbrüche.

Gerade für mobile Gamer, die auf maximale Performance angewiesen sind, verspricht dies ein stabileres Erlebnis ohne plötzliche Framerate-Einbrüche. Architektur: Der Chip nutzt eine 2+3+3-Konfiguration, die in Kombination mit der neuen Kühltechnik eine präzisere Steuerung von Leistung und Effizienz ermöglichen soll.

Offene Fragen und Markteinordnung

Obwohl die Gerüchte über die Übernahme des „Heat Path Blocks“ von Samsung immer lauter werden, gibt es bisher keine offizielle Bestätigung von Qualcomm. Zudem gibt es Branchenberichte, dass die Implementierung dieser Technik in den ersten Prototypen teilweise noch mit Herausforderungen verbunden sei.

Dennoch zeigt der Schritt, dass sich die Industrie bei den thermischen Lösungen zunehmend angleicht. Wenn Qualcomm es schafft, die HPB-Technik effektiv in den SM8975 zu integrieren, könnte dies den entscheidenden Vorteil gegenüber der Konkurrenz bieten, um die ambitionierten 5-GHz-Ziele auch unter Dauerlast alltagstauglich zu machen. Wir erwarten den offiziellen Launch der neuen Snapdragon-Generation turnusgemäß im Herbst 2026.

Hinweis: Da es sich bei den Informationen über die Implementierung der HPB-Technik um Berichte aus Leaks und Branchenanalysen handelt, bleibt abzuwarten, wie Qualcomm die finale Hardware-Architektur für den Markt umsetzen wird.