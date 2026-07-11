Nach JD.com-Übernahme: Saturn soll wieder eigenständiger werden

Die Elektronikketten MediaMarkt und Saturn stehen vor einem tiefgreifenden Wandel. Nach der genehmigten Übernahme durch den chinesischen Tech-Riesen JD.com hat die Muttergesellschaft Ceconomy ehrgeizige Mittelfristziele vorgelegt. Der bereinigte operative Gewinn (Ebit) soll bis zum Geschäftsjahr 2028/29 auf 800 Millionen Euro steigen – ein Zuwachs von 60 Prozent im Vergleich zum erwarteten Ergebnis von 500 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2025/26.
Die neue Strategie für die Marke Saturn
Um die Profitabilität zu steigern, setzt Ceconomy-Chef Remko Rijnders auf eine klare Trennung der beiden Marken. Saturn soll sich optisch und inhaltlich deutlich von MediaMarkt abheben.
- Fokus auf Trends: Saturn soll als Marke erhalten bleiben, sich jedoch strikt auf innovative und trendige Produkte spezialisieren.
- Neues Filialkonzept: Es werden verstärkt „Showrooms“ von Saturn innerhalb von MediaMarkt-Filialen eingerichtet.
- Rückzug aus den Innenstädten: Die Anzahl reiner Saturn-Geschäfte wird weiter sinken. Aktuell existieren in Deutschland nur noch 27 eigenständige Saturn-Filialen. Das europäische Gesamtnetz soll laut Rijnders mittelfristig aber stabil bleiben.
Effizienzsteigerung durch Künstliche Intelligenz
Ceconomy plant den massiven Einsatz von KI-Technologien, um das Wachstum anzukurbeln und Prozesse zu optimieren:
- Für Kunden: Ein KI-gestützter Produktfinder soll das Online-Shopping-Erlebnis verbessern.
- Für Mitarbeiter: Die rund 50.000 Beschäftigten sollen durch KI im Beratungsgespräch unterstützt, jedoch nicht durch sie ersetzt werden.
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Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.