Neuer Deal: Samsung Galaxy A57 inkl. Galaxy Tab A11 – Doppelt stark für Alltag und Freizeit

Das neue Hardware-Doppel von Samsung ist da: Das Samsung Galaxy A57 kombiniert zuverlässige Leistung, einen ausdauernden Akku und modernes Design für den smarten Mobilfunkalltag. Zusammen mit dem vielseitigen Galaxy Tab A11 erhalten Ihre User ein unschlagbares Gesamtpaket für beste Unterhaltung, produktives Arbeiten und mobiles Surfen – sowohl in den eigenen vier Wänden als auch unterwegs.

Das Kraftpaket-Duo im Detail

Mit dem Samsung Galaxy A57 sind Nutzer perfekt für jede Situation gerüstet. Ob rasantes Multitasking, hochauflösende Schnappschüsse oder stundenlanges Streaming – das Smartphone glänzt durch seine optimierte Performance und ein brillantes Display, das selbst bei direktem Sonnenlicht alle Inhalte gestochen scharf darstellt. Der ausdauernde Akku sorgt dafür, dass dem Begleiter auch an langen Tagen nicht die Puste ausgeht.

Ergänzt wird das Smartphone durch das Galaxy Tab A11. Das Tablet ist das ideale Tool für Freizeit und Homeoffice:

Großzügiges Display für Filme, Serien und digitale Zeitschriften.

für Filme, Serien und digitale Zeitschriften. Nahtlose Konnektivität im Samsung-Ecosystem für unkomplizierten Datenaustausch zwischen den Geräten.

im Samsung-Ecosystem für unkomplizierten Datenaustausch zwischen den Geräten. Schlankes, leichtes Design – perfekt für die Tasche oder den Rucksack.

– perfekt für die Tasche oder den Rucksack. ZUM DEAL*

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Erstklassiger Tarif für maximale Freiheit: Allnet L mit 5G

Damit das Bundle sein volles Potenzial entfalten kann, wird es im leistungsstarken Allnet L Tarif bereitgestellt. Dieser beinhaltet satte 60 GB Datenvolumen inklusive modernstem 5G. Damit surfen Nutzer mit maximaler Geschwindigkeit, streamen ruckelfrei in High Definition und profitieren von einer lückenlosen Netzabdeckung sowie einer umfassenden Telefon- und SMS-Flatrate in alle deutschen Netze.

Der Top-Deal im Juli: Unschlagbare Preiskonditionen

Nur im Juli profitieren Ihre Kunden von einem absolut einzigartigen Aktionspreis. Das gesamte Bundle (Smartphone + Tablet) ist bereits für unglaubliche 23,99 € monatlich im Allnet L Tarif erhältlich! Je nach gewünschter Vertragslaufzeit und Einmalzahlung staffeln sich die Konditionen wie folgt – der Anschlusspreis entfällt komplett:

Aktionsdeal (24 Monate Laufzeit): Nur 23,99 € statt 30,99 € monatlich (Überlassungsgebühr: einmalig 25 € | Anschlusspreis: 0 €)

Nur statt 30,99 € monatlich (Überlassungsgebühr: einmalig 25 € | Anschlusspreis: 0 €) Standarddeal (24 Monate Laufzeit): Für 30,99 € monatlich (Überlassungsgebühr: einmalig 25 € | Anschlusspreis: 0 €)

Für monatlich (Überlassungsgebühr: einmalig 25 € | Anschlusspreis: 0 €) Komfortdeal (36 Monate Laufzeit): Für 23,99 € monatlich (Überlassungsgebühr: einmalig 19 € | Anschlusspreis: 0 €)

Für monatlich (Überlassungsgebühr: einmalig 19 € | Anschlusspreis: 0 €) ZUM DEAL*

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Fazit: Jetzt zuschlagen und doppelt profitieren

Dieses Hardware-Bundle setzt neue Maßstäbe in Sachen Preis-Leistung. Das Samsung Galaxy A57 und das Galaxy Tab A11 decken gemeinsam den gesamten digitalen Bedarf von der Hosentasche bis zur Couch ab. Dank des großzügigen 60 GB 5G-Datenvolumens im Allnet L Tarif und dem vollständigen Entfall des Anschlusspreises ist dieses Angebot im Juli ein echtes Highlight für jeden Schnäppchenjäger und Technik-Fan.