Neue Namen, neue Preise: Vodafone launcht neues Tarifportfolio „Vodafone Mobil“

Großer Umbruch beim Düsseldorfer Netzbetreiber: Vodafone hat zum heutigen 16.07.2026 sein komplettes Tarifportfolio für Mobilfunkkunden umgestaltet. Die bisherigen „GigaMobil“-Tarife gehören ab sofort der Vergangenheit an und werden durch die brandneue Tariflinie „Vodafone Mobil“ abgelöst. Einzige Ausnahme bei dieser Reform: Die Tarife für junge Leute („GigaMobil Young“) bleiben unverändert bestehen. Das Unternehmen schreibt selbst dazu:
Ab dem 16. Juli wird GigaMobil zu Vodafone Mobil. Im folgenden findet ihr eine Übersicht der neuen Tarife. Neukund:innen erhalten 25% Rabatt und zusätzliches Datenvolumen. Bei Finanzierung eines neues Smartphones in Kombination mit einem Vodafone Mobil Tarifs, erhalten Kund:innen einen 200 € Hardware-Bonus (24 x 8,34 € Rabatt).
Für Neukunden hält der Neustart direkt ein starkes Argument bereit: Vodafone spendiert zum Start 25 % Rabatt auf die Grundgebühr in den ersten 24 Monaten und legt gleichzeitig eine ordentliche Schippe extra Datenvolumen oben drauf.
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Inhaltsverzeichnis
Die wichtigsten Änderungen im Überblick
Der Tarifwechsel bringt nicht nur neue Namen, sondern auch einige strukturelle Anpassungen mit sich. Das sollten Wechselwillige und Neukunden wissen:
- Satte Ersparnis für Neukunden: Neben dem dauerhaften Daten-Upgrade gibt es in den ersten zwei Jahren 25 % Rabatt auf die monatliche Grundgebühr.
- Wegfall des GigaDepots: Das beliebte Feature, ungenutztes Datenvolumen mit in den nächsten Monat zu nehmen, fällt bei den neuen „Vodafone Mobil“-Tarifen weg. Lediglich in den Young-Tarifen bleibt das GigaDepot weiterhin aktiv.
- Anpassung des Kombi-Rabatts: Wer bereits Internet-Bestandskunde bei Vodafone ist (Gigakombi), erhält nun einen monatlichen Rabatt von 5 € statt der bisherigen 10 €. Auch hier sind die Young-Tarife im Vorteil, bei denen der Rabatt von 10 € pro Monat bestehen bleibt.
- Attraktive Extras für Vielreiser: In den größeren Tarifen (Mobil L und XL) lässt sich die World Travel Flat kostenlos hinzubuchen.
- MultiSIM inklusive: Wer sich für den unbegrenzten Mobil-XL-Tarif entscheidet, erhält eine zusätzliche OneNumber Flex (z. B. für die Smartwatch) dauerhaft kostenlos dazu.
Die anderen Konditionen der bisherigen GigaMobil Tarife bleiben erhalten. Mehr dazu: Vodafone Mobil Tarife im Vergleich | Für wen lohnen sich die Vodafone Mobil Tarife?
Die neuen „Vodafone Mobil“-Tarife im Detail (SIM-only)
Alle neuen Tarife werden im schnellen Vodafone 5G-Netz mit bis zu 300 Mbit/s im Download (100 Mbit/s im Upload) realisiert und beinhalten eine Telefon- sowie SMS-Flat. VoLTE und Wifi-Calling sind standardmäßig an Bord. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt 24 Monate bei einer flexiblen Kündigungsfrist von einem Monat nach Ablauf der Mindestlaufzeit.
Besonders erfreulich: Der Anschlusspreis von 39,99 € entfällt komplett (0 €)!
Schnellübersicht der Tarife
|Tarif
|Datenvolumen
|Grundgebühr (Monat 1–24)
|Grundgebühr (ab Monat 25)
|Besonderheiten
|Vodafone Mobil XS
|25 GB 5G
|22,45 €
|29,95 €
|Perfekt für Einsteiger
|Vodafone Mobil S
|35 GB 5G
|29,95 €
|39,95 €
|Der Allrounder
|Vodafone Mobil M
|100 GB 5G
|37,45 €
|49,95 €
|Für Vielsurfer
|Vodafone Mobil L
|120 GB 5G
|44,95 €
|59,95 €
|Inkl. World Travel Flat
|Vodafone Mobil XL
|Unlimited 5G
|59,95 €
|79,95 €
|Unbegrenzt + OneNumber Flex
Die Angebote im Einzelnen
Vodafone Mobil XS (25 GB)
- Datenvolumen: 25 GB 5G (max. 300 Mbit/s)
- Grundgebühr (Monat 1–24): 22,45 € / Monat
- Grundgebühr (ab Monat 25): 29,95 € / Monat
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Vodafone Mobil S (35 GB)
- Datenvolumen: 35 GB 5G (max. 300 Mbit/s)
- Grundgebühr (Monat 1–24): 29,95 € / Monat
- Grundgebühr (ab Monat 25): 39,95 € / Monat
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Vodafone Mobil M (100 GB)
- Datenvolumen: 100 GB 5G (max. 300 Mbit/s)
- Grundgebühr (Monat 1–24): 37,45 € / Monat
- Grundgebühr (ab Monat 25): 49,95 € / Monat
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Vodafone Mobil L (120 GB)
- Datenvolumen: 120 GB 5G (max. 300 Mbit/s)
- Grundgebühr (Monat 1–24): 44,95 € / Monat
- Grundgebühr (ab Monat 25): 59,95 € / Monat
- Extra: Kostenlose World Travel Flat zubuchbar
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Vodafone Mobil XL (Unbegrenzt)
- Datenvolumen: Unbegrenztes 5G-Datenvolumen (max. 300 Mbit/s)
- Grundgebühr (Monat 1–24): 59,95 € / Monat
- Grundgebühr (ab Monat 25): 79,95 € / Monat
- Extras: Kostenlose World Travel Flat & OneNumber Flex (Zusatz-SIM) inklusive
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Fazit: Mit dem neuen Portfolio strafft Vodafone sein Angebot und lockt vor allem Neukunden mit ansprechenden Rabatten in den ersten zwei Jahren. Wer auf das GigaDepot verzichten kann und nach einem Premium-Tarif im starken D-Netz sucht, findet hier – insbesondere durch den entfallenden Anschlusspreis – ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis.
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Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.