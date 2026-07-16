Neue Namen, neue Preise: Vodafone launcht neues Tarifportfolio „Vodafone Mobil“

Großer Umbruch beim Düsseldorfer Netzbetreiber: Vodafone hat zum heutigen 16.07.2026 sein komplettes Tarifportfolio für Mobilfunkkunden umgestaltet. Die bisherigen „GigaMobil“-Tarife gehören ab sofort der Vergangenheit an und werden durch die brandneue Tariflinie „Vodafone Mobil“ abgelöst. Einzige Ausnahme bei dieser Reform: Die Tarife für junge Leute („GigaMobil Young“) bleiben unverändert bestehen. Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

Ab dem 16. Juli wird GigaMobil zu Vodafone Mobil. Im folgenden findet ihr eine Übersicht der neuen Tarife. Neukund:innen erhalten 25% Rabatt und zusätzliches Datenvolumen. Bei Finanzierung eines neues Smartphones in Kombination mit einem Vodafone Mobil Tarifs, erhalten Kund:innen einen 200 € Hardware-Bonus (24 x 8,34 € Rabatt).

Für Neukunden hält der Neustart direkt ein starkes Argument bereit: Vodafone spendiert zum Start 25 % Rabatt auf die Grundgebühr in den ersten 24 Monaten und legt gleichzeitig eine ordentliche Schippe extra Datenvolumen oben drauf.

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Die wichtigsten Änderungen im Überblick

Der Tarifwechsel bringt nicht nur neue Namen, sondern auch einige strukturelle Anpassungen mit sich. Das sollten Wechselwillige und Neukunden wissen:

Satte Ersparnis für Neukunden: Neben dem dauerhaften Daten-Upgrade gibt es in den ersten zwei Jahren 25 % Rabatt auf die monatliche Grundgebühr.

Neben dem dauerhaften Daten-Upgrade gibt es in den ersten zwei Jahren 25 % Rabatt auf die monatliche Grundgebühr. Wegfall des GigaDepots: Das beliebte Feature, ungenutztes Datenvolumen mit in den nächsten Monat zu nehmen, fällt bei den neuen „Vodafone Mobil“-Tarifen weg. Lediglich in den Young-Tarifen bleibt das GigaDepot weiterhin aktiv.

Das beliebte Feature, ungenutztes Datenvolumen mit in den nächsten Monat zu nehmen, fällt bei den neuen „Vodafone Mobil“-Tarifen weg. Lediglich in den Young-Tarifen bleibt das GigaDepot weiterhin aktiv. Anpassung des Kombi-Rabatts: Wer bereits Internet-Bestandskunde bei Vodafone ist (Gigakombi), erhält nun einen monatlichen Rabatt von 5 € statt der bisherigen 10 € . Auch hier sind die Young-Tarife im Vorteil, bei denen der Rabatt von 10 € pro Monat bestehen bleibt.

Wer bereits Internet-Bestandskunde bei Vodafone ist (Gigakombi), erhält nun einen monatlichen Rabatt von . Auch hier sind die Young-Tarife im Vorteil, bei denen der Rabatt von 10 € pro Monat bestehen bleibt. Attraktive Extras für Vielreiser: In den größeren Tarifen (Mobil L und XL) lässt sich die World Travel Flat kostenlos hinzubuchen.

In den größeren Tarifen (Mobil L und XL) lässt sich die kostenlos hinzubuchen. MultiSIM inklusive: Wer sich für den unbegrenzten Mobil-XL-Tarif entscheidet, erhält eine zusätzliche OneNumber Flex (z. B. für die Smartwatch) dauerhaft kostenlos dazu.

Die anderen Konditionen der bisherigen GigaMobil Tarife bleiben erhalten. Mehr dazu: Vodafone Mobil Tarife im Vergleich | Für wen lohnen sich die Vodafone Mobil Tarife?

Die neuen „Vodafone Mobil“-Tarife im Detail (SIM-only)

Alle neuen Tarife werden im schnellen Vodafone 5G-Netz mit bis zu 300 Mbit/s im Download (100 Mbit/s im Upload) realisiert und beinhalten eine Telefon- sowie SMS-Flat. VoLTE und Wifi-Calling sind standardmäßig an Bord. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt 24 Monate bei einer flexiblen Kündigungsfrist von einem Monat nach Ablauf der Mindestlaufzeit.

Besonders erfreulich: Der Anschlusspreis von 39,99 € entfällt komplett (0 €)!

Schnellübersicht der Tarife

Tarif Datenvolumen Grundgebühr (Monat 1–24) Grundgebühr (ab Monat 25) Besonderheiten Vodafone Mobil XS 25 GB 5G 22,45 € 29,95 € Perfekt für Einsteiger Vodafone Mobil S 35 GB 5G 29,95 € 39,95 € Der Allrounder Vodafone Mobil M 100 GB 5G 37,45 € 49,95 € Für Vielsurfer Vodafone Mobil L 120 GB 5G 44,95 € 59,95 € Inkl. World Travel Flat Vodafone Mobil XL Unlimited 5G 59,95 € 79,95 € Unbegrenzt + OneNumber Flex

Die Angebote im Einzelnen

Vodafone Mobil XS (25 GB)

Datenvolumen: 25 GB 5G (max. 300 Mbit/s)

25 GB 5G (max. 300 Mbit/s) Grundgebühr (Monat 1–24): 22,45 € / Monat

22,45 € / Monat Grundgebühr (ab Monat 25): 29,95 € / Monat

29,95 € / Monat 👉 Jetzt Vodafone Mobil XS buchen

Vodafone Mobil S (35 GB)

Datenvolumen: 35 GB 5G (max. 300 Mbit/s)

35 GB 5G (max. 300 Mbit/s) Grundgebühr (Monat 1–24): 29,95 € / Monat

29,95 € / Monat Grundgebühr (ab Monat 25): 39,95 € / Monat

39,95 € / Monat 👉 Jetzt Vodafone Mobil S buchen

Vodafone Mobil M (100 GB)

Datenvolumen: 100 GB 5G (max. 300 Mbit/s)

100 GB 5G (max. 300 Mbit/s) Grundgebühr (Monat 1–24): 37,45 € / Monat

37,45 € / Monat Grundgebühr (ab Monat 25): 49,95 € / Monat

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Vodafone Mobil L (120 GB)

Datenvolumen: 120 GB 5G (max. 300 Mbit/s)

120 GB 5G (max. 300 Mbit/s) Grundgebühr (Monat 1–24): 44,95 € / Monat

44,95 € / Monat Grundgebühr (ab Monat 25): 59,95 € / Monat

59,95 € / Monat Extra: Kostenlose World Travel Flat zubuchbar

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Vodafone Mobil XL (Unbegrenzt)

Datenvolumen: Unbegrenztes 5G-Datenvolumen (max. 300 Mbit/s)

Unbegrenztes 5G-Datenvolumen (max. 300 Mbit/s) Grundgebühr (Monat 1–24): 59,95 € / Monat

59,95 € / Monat Grundgebühr (ab Monat 25): 79,95 € / Monat

79,95 € / Monat Extras: Kostenlose World Travel Flat & OneNumber Flex (Zusatz-SIM) inklusive

Kostenlose World Travel Flat & OneNumber Flex (Zusatz-SIM) inklusive 👉 Jetzt Vodafone Mobil XL buchen

Fazit: Mit dem neuen Portfolio strafft Vodafone sein Angebot und lockt vor allem Neukunden mit ansprechenden Rabatten in den ersten zwei Jahren. Wer auf das GigaDepot verzichten kann und nach einem Premium-Tarif im starken D-Netz sucht, findet hier – insbesondere durch den entfallenden Anschlusspreis – ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis.