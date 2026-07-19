BEHOBEN Massive Konto-Probleme heute bei Facebook

In Deutschland kommt es am heutigen Sonntagvormittag (19. Juli 2026) zu erheblichen Ausfällen und Problemen bei Facebook. Tausende Nutzer hierzulande melden, dass das soziale Netzwerk aktuell nicht erreichbar ist.

UPDATE Stand 13.00 Uhr – die Störung scheint mittlerweile behiben. Der Zugriff auf Facebook ist mittlerweile wieder möglich.

Die Situation in Deutschland

Rascher Anstieg der Meldungen: Portale wie Allestörungen und Netzwelt verzeichnen seit den Vormittagsstunden (insbesondere ab ca. 10:00 Uhr) einen massiven Anstieg an Störungsmeldungen aus ganz Deutschland. Innerhalb kurzer Zeit kletterten die Meldungen auf eine fünfstellige Zahl.

Portale wie Allestörungen und Netzwelt verzeichnen seit den Vormittagsstunden (insbesondere ab ca. 10:00 Uhr) einen massiven Anstieg an Störungsmeldungen aus ganz Deutschland. Innerhalb kurzer Zeit kletterten die Meldungen auf eine fünfstellige Zahl. Die Fehlermeldung: Deutsche Nutzer, die versuchen, sich über den Desktop-Browser anzumelden, stoßen auf eine nahezu identische Benachrichtigung:„Dein Konto ist derzeit wegen eines Problems mit der Seite nicht verfügbar. Wir rechnen damit, dass das Problem in Kürze behoben wird. Bitte versuche es in ein paar Minuten erneut.“

Deutsche Nutzer, die versuchen, sich über den Desktop-Browser anzumelden, stoßen auf eine nahezu identische Benachrichtigung:„Dein Konto ist derzeit wegen eines Problems mit der Seite nicht verfügbar. Wir rechnen damit, dass das Problem in Kürze behoben wird. Bitte versuche es in ein paar Minuten erneut.“ Verteilung der Probleme: Ähnlich wie in Großbritannien betrifft die Störung in Deutschland vor allem die Desktop-Webseite. Bei vielen funktioniert der Abruf über die mobile App oder den Messenger hingegen eingeschränkt weiter, wenngleich auch dort der Newsfeed teilweise nicht richtig lädt. Zudem gibt es vereinzelte Berichte über Ausfälle beim Schwesterdienst Instagram.

Ursache noch unklar

Eine offizielle Bestätigung oder eine Erklärung zur genauen Ursache von Meta, dem Mutterkonzern von Facebook, liegt derzeit noch nicht vor. Da die Probleme jedoch zeitgleich in mehreren Ländern (darunter dem UK, den USA und weiteren Teilen Europas) auftreten, handelt es sich um eine größere, überregionale Infrastrukturstörung.

Betroffenen Nutzern bleibt momentan nur abzuwarten, bis die Techniker des Konzerns den Fehler behoben haben.