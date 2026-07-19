Überraschung: Samsung bricht mit Exynos-Tradition bei der Galaxy Watch9

Über Jahre hinweg setzte Samsung bei seinen Wearables konsequent auf die hauseigene Exynos-Plattform. Damit ist nun offenbar Schluss. Kurz vor dem anstehenden Galaxy Unpacked Event enthüllen spektakuläre Leaks, dass in der kommenden Galaxy Watch9-Generation ein echter Gamechanger unter der Haube steckt: Qualcomms brandneuer High-End-Prozessor.
Der bekannte und extrem zuverlässige Leaker Evan Blass hat über seinen Substack-Newsletter offizielles Marketingmaterial und detaillierte Explosionszeichnungen der neuen Smartwatch veröffentlicht. Die geleakten Renderbilder zeigen unmissverständlich den Slogan: „Powered by Snapdragon Wear Elite“.
Ein historischer Wechsel: TSMC statt Samsung-Foundry
Der Wechsel von einem hauseigenen Exynos-Chip (wie dem Exynos W1000 des Vorgängers) hin zu Qualcomm ist für Samsung ein strategischer Paukenschlag. Während der Vorgänger-Chip noch in Samsungs eigenen Fabriken gefertigt wurde, stammt der im 3-Nanometer-Verfahren hergestellte Snapdragon Wear Elite aus den hochmodernen Fertigungshallen von TSMC. TSMC-Prozesse gelten in der Branche als unangefochten führend in den Bereichen Hitzeentwicklung, Effizienz und Energie-Management.
Was bringt der Snapdragon Wear Elite für die Praxis?
Die Umstellung ist keineswegs nur Kosmetik auf dem Datenblatt, sondern verspricht spürbare Upgrades für den Alltag des Nutzers:
- Massiver Leistungssprung: Erste Benchmark-Ergebnisse bescheinigen dem neuen 3nm-Chip eine um rund 50 % höhere Performance im Vergleich zur Exynos-Generation. Ruckler beim Scrollen oder zähe App-Starts dürften damit endgültig der Vergangenheit angehören.
- Echte On-Device-KI: Erstmals verbaut Qualcomm eine dedizierte NPU (Neural Processing Unit) direkt im Wearable-Prozessor. Das bedeutet: KI-Funktionen wie ein intelligenter Lauf-Coach oder smarte Antwort-Vorschläge werden direkt auf der Uhr berechnet und müssen nicht mehr zeitverzögert über das Smartphone oder die Cloud laufen.
- Bessere Akkulaufzeit: Gepaart mit leicht optimierten Akkukapazitäten (beim 44mm-Modell auf 445 mAh) und der extremen Effizienz der 3nm-Architektur rückt die von Nutzern heiß ersehnte Mehrtages-Akkulaufzeit endlich in greifbare Nähe.
- Zukunftssichere Konnektivität: Die Leaks verraten zudem, dass die Galaxy Watch9 als eine der ersten Smartwatches überhaupt den neuen Standard Bluetooth 6.0 unterstützen wird.
Vorschau auf neue Gesundheits-Features
Das Plus an Rechenleistung nutzt Samsung direkt für eine runderneuerte Software auf Basis von Wear OS 7 und One UI 9 Watch. Das geleakte Pressematerial zeigt unter anderem ein neues „Vitals“-Dashboard, einen präziseren Energy Score sowie eine medizinisch zertifizierte Schlafapnoe-Erkennung.
Optisch bleibt Samsung dem bewährten runden Design treu, bringt aber frische matte Farboptionen wie Weiß, Navy, Olive-Grün und klassisches Schwarz ins Spiel. Die offizielle Vorstellung der Galaxy Watch9 sowie der größeren Galaxy Watch Ultra 2 wird am 22. Juli auf dem Galaxy Unpacked Event erwartet.
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Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.