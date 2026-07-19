Flaggschiff-Offensive: OPPO Find X10-Serie steht mit Hardware-Monstern in den Startlöchern

Nachdem OPPO seinen Patentstreit in Europa beigelegt hat und endlich wieder ganz offiziell auf dem deutschen Markt vertreten ist, richtet sich der Blick der Tech-Welt gespannt auf die nächste Flaggschiff-Generation. Jüngsten Berichten aus Asien zufolge hat die OPPO Find X10-Serie in China bereits die wichtige Netzwerkzertifizierung erhalten. Ein Launch im Herbst gilt damit als gesichert. Die geleakten Spezifikationen versprechen einen technologischen Quantensprung.

Die Gerüchteküche brodelt gewaltig, und namhafte Leaker wie Rock Leaks teilen spektakuläre Details zu der neuen Smartphone-Reihe. Neben bahnbrechenden Fortschritten bei der Rechenleistung deutet sich in diesem Jahr eine echte Überraschung an: Ein völlig neues Ultra-Premium-Modell namens OPPO Find X10 Pro Max.

Technische Superlative: Die Kernspezifikationen der Serie

OPPO setzt bei der Find X10-Generation auf Komponenten, die so in der Smartphone-Welt noch nicht zu sehen waren:

MediaTek Dimensity 9600 Pro (2nm-Verfahren): Unter der Haube soll der weltweit erste im ultra-effizienten 2-Nanometer-Verfahren gefertigte Prozessor von MediaTek arbeiten. Dieser verspricht im Vergleich zur aktuellen Generation eine drastisch reduzierte Hitzeentwicklung bei gleichzeitig massiv gesteigerter Leistung für KI-Prozesse.

Unter der Haube soll der weltweit erste im ultra-effizienten gefertigte Prozessor von MediaTek arbeiten. Dieser verspricht im Vergleich zur aktuellen Generation eine drastisch reduzierte Hitzeentwicklung bei gleichzeitig massiv gesteigerter Leistung für KI-Prozesse. Next-Gen Speicher: Die Serie wird voraussichtlich den brandneuen LPDDR6 Arbeitsspeicher in Kombination mit UFS 5.0 Flash-Speicher nutzen. Das bedeutet Datenübertragungsraten, die herkömmliche Smartphones wie langsame Festplatten wirken lassen.

Die Serie wird voraussichtlich den brandneuen in Kombination mit nutzen. Das bedeutet Datenübertragungsraten, die herkömmliche Smartphones wie langsame Festplatten wirken lassen. Der Akku-Wahnsinn: Passend zur extremen Effizienz des Chips gibt es Insiderberichte über gigantische Akkukapazitäten von bis zu 8.000 mAh – ein Wert, der trotz der dünnen Bauweise eine rekordverdächtige Mehrtages-Laufzeit garantieren dürfte.

Das neue Biest: OPPO Find X10 Pro Max

Mit dem „Pro Max“-Modell schickt OPPO einen direkten Angriff in Richtung Apple und Samsung ins Rennen. Die durchgesickerten Display-Spezifikationen lesen sich wie die Wunschliste eines jeden Tech-Enthusiasten:

Display: Ein 6,89 Zoll großes flaches Display mit gestochen scharfer 2K-Auflösung . OPPO verabschiedet sich damit beim Top-Modell von den oft kritisierten curved (gebogenen) Displayrändern.

Ein mit gestochen scharfer . OPPO verabschiedet sich damit beim Top-Modell von den oft kritisierten curved (gebogenen) Displayrändern. Technologie: Es kommt ein stromsparendes LTPO-Panel des Display-Giganten BOE zum Einsatz.

Es kommt ein stromsparendes des Display-Giganten zum Einsatz. Design: Extrem schmale, nahezu unsichtbare Bildschirmränder (ultra-narrow bezels), die dem Gerät trotz des riesigen Displays einen kompakten Formfaktor verleihen sollen.

Extrem schmale, nahezu unsichtbare Bildschirmränder (ultra-narrow bezels), die dem Gerät trotz des riesigen Displays einen kompakten Formfaktor verleihen sollen. Kamera-Monster: Erste Leaks sprechen bei diesem Modell von einer absolut kompromisslosen Triple-200-Megapixel-Kamera in Kooperation mit Hasselblad, die neue Maßstäbe in der mobilen Fotografie setzen will.

Fokus Deutschland: Wann kommen die Geräte zu uns?

Für deutsche Smartphone-Fans ist die wichtigste Nachricht: OPPO ist zurück. Da der lästige Verkaufsstopp der Vergangenheit angehört, steht einem hiesigen Release nichts im Wege.

Der zeitliche Ablauf wird sich aller Voraussicht nach an der bewährten Strategie orientieren:

Der offizielle Launch der Find X10-Serie (bestehend aus dem Standardmodell, dem Pro und dem Pro Max) wird für September oder Oktober in China erwartet.

Marktstart in Deutschland: Da zwischen dem China-Release und dem globalen Rollout meist etwas Zeit vergeht, ist mit einer offiziellen Vorstellung und dem Verkaufsstart im deutschen Handel ab Januar 2027 zu rechnen. Das absolute Spitzenmodell, das Find X10 Ultra, wird voraussichtlich erst im Frühjahr 2027 nachgereicht.

Wer also nach einem kompromisslosen High-End-Smartphone sucht und nicht zwingend zu den etablierten Marktführern greifen möchte, sollte sich den Jahreswechsel definitiv rot im Kalender markieren.