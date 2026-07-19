Datenspar-Modus auf dem iPhone aktivieren und deaktivieren – Wenn der Monat noch lange dauert, aber das Datenvolumen bereits deutlich geschrumpft ist, überlegen viele Nutzer, wie sie damit umgehen und wie man mit dem restlichen Datenvolumen über den Monat kommt. Einige Verbraucher deaktivieren dann den Internet-Zugang des iPhone direkt und nutzen nur WLAN bzw. schalten das mobile Internet wieder ein, wenn es wirklich benötigt wird.

Dieser Aufwand ist aber gar nicht notwendig, denn Apple bietet ab iOS 13 die Möglichkeit, einen Datensparmodus zu aktivieren. Dabei werden einige Änderungen vorgenommen, die den Verbrauch des Datenvolumen deutlich reduzieren sollen. Konkret gibt es folgende Änderungen, wenn man den Datensparmodus aktiviert:

Hintergrundaktualisierung: Apps werden nicht mehr automatisch im Hintergrund aktualisiert, wenn Sie nicht mit einem WLAN-Netzwerk verbunden sind. Dies verhindert, dass Apps im Hintergrund Daten herunterladen und verbrauchen, ohne dass Sie sie aktiv nutzen.

Apps werden nicht mehr automatisch im Hintergrund aktualisiert, wenn Sie nicht mit einem WLAN-Netzwerk verbunden sind. Dies verhindert, dass Apps im Hintergrund Daten herunterladen und verbrauchen, ohne dass Sie sie aktiv nutzen. Datenintensive Apps: Die Datennutzung einiger Apps, die bekanntermaßen viel Daten verbrauchen, wie z. B. Streaming-Apps oder Videoanrufdienste, kann eingeschränkt sein. Dies kann sich auf die Qualität von Streaming-Inhalten oder die Videoauflösung bei Videoanrufen auswirken.

Die Datennutzung einiger Apps, die bekanntermaßen viel Daten verbrauchen, wie z. B. Streaming-Apps oder Videoanrufdienste, kann eingeschränkt sein. Dies kann sich auf die Qualität von Streaming-Inhalten oder die Videoauflösung bei Videoanrufen auswirken. iCloud-Fotos: Das automatische Hochladen von Fotos und Videos in den iCloud-Fotospeicher wird pausiert, bis Sie wieder mit einem WLAN-Netzwerk verbunden sind. Dies verhindert, dass große Bild- und Videodateien über das mobile Datennetz übertragen werden. Automatische Downloads: Automatische Downloads von Apps, Musik, Büchern und anderen Inhalten aus dem App Store und iTunes werden ebenfalls pausiert, bis Sie wieder mit einem WLAN-Netzwerk verbunden sind. So können Sie verhindern, dass unerwartet große Dateien Ihr Datenvolumen belasten.

Das automatische Hochladen von Fotos und Videos in den iCloud-Fotospeicher wird pausiert, bis Sie wieder mit einem WLAN-Netzwerk verbunden sind. Dies verhindert, dass große Bild- und Videodateien über das mobile Datennetz übertragen werden. Automatische Downloads von Apps, Musik, Büchern und anderen Inhalten aus dem App Store und iTunes werden ebenfalls pausiert, bis Sie wieder mit einem WLAN-Netzwerk verbunden sind. So können Sie verhindern, dass unerwartet große Dateien Ihr Datenvolumen belasten. Einige Dienste: Die Nutzung bestimmter Dienste, die auf eine ständige Internetverbindung angewiesen sind, wie z. B. Apple Mail oder Karten, kann im Datensparmodus eingeschränkt sein. Die Synchronisierung von E-Mails oder die Aktualisierung von Kartendaten kann verlangsamt sein oder nur im WLAN erfolgen.

Der Datensparmodus deaktiviert also auch einige automatisch Funktionen, senkt damit aber auch den Traffic deutlich ab. Wie man diesen Modus aktiviert, haben wir in diesem Artikel zusammengestellt.

TIPP Wir empfehlen generell auf genug Datenvolumen zu setzen, denn nur so kann man die vielen wichtigen Funktionen der iPhone Modelle auch immer richtig nutzen. Daher sollten es mindestens 10 GB Handy Flatrates sein, 20 GB Flat sind natürlich besser und wer sich gar keine Gedanken mehr machen möchte, sollte auf unbegrenztes Datenvolumen setzen.

iOS-Generationen Kernfunktionen & Wichtige Änderungen Fokus & Auswirkung iOS 13 bis iOS 14 * Einführung des Features: Getrennt aktivierbar für Mobilfunk und spezifische WLAN-Netze.

* Systemweite Drosselung: Pausieren der Hintergrundaktualisierung, Stopp von automatischen Downloads/Backups und Reduzierung der Streaming-Qualität. Grundsteinlegung: Erste native Möglichkeit, den Datenhunger von Apps ohne Drittanbieter-Tools systemweit einzudämmen. iOS 15 bis iOS 16 * 5G-Integration: Einführung spezifischer Datenmodi unter „Einstellungen > Mobiles Netz > Datenoptionen“. Der Datensparmodus wird als explizite Option neben „Mehr Daten auf 5G erlauben“ verankert.

* iCloud+ & Private Relay: Der Modus greift tiefer in Apples eigene Cloud-Dienste ein, um Hintergrund-Traffic zu minimieren. Netzwerk-Smartness: Bessere Abstimmung auf schnelle 5G-Netze, damit das Gerät trotz hoher theoretischer Geschwindigkeiten Daten spart. iOS 17 bis iOS 18 * Erweiterte App-Optimierung: Intelligentere Drosselung bei System-Apps (wie FaceTime-Bitratenanpassung und geringere Vorabrufe bei Apple News/Karten).

* Optimiertes eSIM-Management: Bei Nutzung von Dual-SIM (z.B. Auslands-eSIMs) lässt sich der Modus nahtlos für den jeweiligen Datentarif erzwingen. Effizienz & Reisen: Stärkere Ausrichtung auf Reisende, die kostengünstige, aber limitierte Prepaid-eSIMs nutzen. iOS 19 und neuer * Transparentere Update-Größen: Ein nützlicher Nebeneffekt im App Store zeigt bei aktivem Modus nun die exakte (komprimierte) Delta-Update-Größe für das spezifische Gerät an, anstatt des universellen Gesamtpakets.

* KI-gestützte Filterung: Hintergrundprozesse von Apple Intelligence werden bei mobilen Daten restriktiver behandelt. Transparenz: Nutzer sehen genauer, wie viel Datenvolumen ein manuell angestoßenes Update tatsächlich verbraucht.

VIDEO iPhone Einstellungen, die richtig viel Datenvolumen fressen

Datenspar-Modus auf dem iPhone aktivieren und deaktivieren

Der Datenspar-Modus lässt sich einfach mit wenigen Klicks aktivieren und auch wieder abschalten. Es werden keine weitergehenden Änderungen am System vorgenommen, nur der Zugriff von Apps und Diensten auf das mobile Internet wird reguliert.

Um den Datensparmodus zu aktivieren, öffnen Sie zunächst die Einstellungen-App auf Ihrem iPhone. Tippen Sie anschließend auf „Mobilfunk“ und wählen Sie „Mobildatenoptionen“ aus. Hier finden Sie den Schalter für den „Datensparmodus“. Aktivieren Sie diesen, um die datensparenden Maßnahmen in Kraft zu setzen.

Wenn Sie den Datensparmodus nicht mehr benötigen oder alle Funktionen Ihres iPhones ungehindert nutzen möchten, können Sie ihn jederzeit deaktivieren. Befolgen Sie dazu die gleichen Schritte wie bei der Aktivierung: Öffnen Sie die Einstellungen-App, tippen Sie auf „Mobilfunk“, wählen Sie „Mobildatenoptionen“ und deaktivieren Sie den „Datensparmodus“.

Es gibt auch einen Datensparmodus für das WLAN, denn die oben genannten Hinweise beziehen sich nur auf das mobile Datennetz über die Simkarte. Im WLAN würde man weiterhin ohne Einschränkungen Daten nutzen. Wer das nicht möchte, sollte auch im WLAN im Einstellungsmenü den WLAN Datensparmodus aktivieren.

VIDEO Datenvolumen sparen auf dem iPhone

Weitere Apps für iPhone und iPad, die Daten sparen helfen

Es gibt viele verschiedene Apps für das iPhone, die helfen können, Daten zu sparen. Hier sind einige der beliebtesten:

1Blocker: Diese App blockiert Anzeigen und Tracker, um Datenvolumen zu sparen.

Diese App blockiert Anzeigen und Tracker, um Datenvolumen zu sparen. DataMan Pro: Diese App zeigt Ihnen, welche Apps wie viel Datenvolumen verbrauchen, damit Sie Ihren Datenverbrauch optimieren können.

Diese App zeigt Ihnen, welche Apps wie viel Datenvolumen verbrauchen, damit Sie Ihren Datenverbrauch optimieren können. Data Saver: Diese App hilft Ihnen, Ihren Datenverbrauch zu reduzieren, indem sie den Hintergrunddatenverbrauch von Apps begrenzt.

Diese App hilft Ihnen, Ihren Datenverbrauch zu reduzieren, indem sie den Hintergrunddatenverbrauch von Apps begrenzt. Onavo Protect: Diese App bietet einen VPN-Dienst, der Ihren Datenverkehr verschlüsselt und so Ihre Privatsphäre schützt und gleichzeitig Datenvolumen spart.

Diese App bietet einen VPN-Dienst, der Ihren Datenverkehr verschlüsselt und so Ihre Privatsphäre schützt und gleichzeitig Datenvolumen spart. Privacy Pro: Diese App bietet eine Reihe von Funktionen, die Ihre Privatsphäre schützen und gleichzeitig Datenvolumen sparen, z. B. die Möglichkeit, den automatischen Bilddownload zu deaktivieren.

1Blocker

1Blocker ist eine kostenpflichtige App, die Anzeigen und Tracker blockiert. Dies kann helfen, Datenvolumen zu sparen, da Anzeigen und Tracker oft große Datenmengen übertragen. 1Blocker ist mit über 1 Million Websites kompatibel und bietet eine Reihe von Anpassungsmöglichkeiten.

DataMan Pro

DataMan Pro ist eine kostenlose App, die Ihnen zeigt, welche Apps wie viel Datenvolumen verbrauchen. Dies kann Ihnen helfen, Ihren Datenverbrauch zu optimieren, indem Sie Apps identifizieren, die zu viel Datenvolumen verbrauchen. DataMan Pro bietet auch eine Reihe von anderen Funktionen, z. B. die Möglichkeit, Datenlimits festzulegen und Benachrichtigungen zu erhalten, wenn Sie Ihr Datenlimit erreichen.

Data Saver

Data Saver ist eine kostenlose App, die Ihnen hilft, Ihren Datenverbrauch zu reduzieren, indem sie den Hintergrunddatenverbrauch von Apps begrenzt. Dies kann helfen, Datenvolumen zu sparen, da Apps im Hintergrund oft Daten übertragen, selbst wenn Sie sie nicht verwenden. Data Saver kann automatisch aktiviert werden, wenn Sie sich in einem Mobilfunknetz befinden, oder Sie können es manuell aktivieren.

Onavo Protect

Onavo Protect ist eine kostenlose App, die einen VPN-Dienst bietet. Ein VPN verschlüsselt Ihren Datenverkehr und leitet ihn über einen Server in einem anderen Land um. Dies kann helfen, Ihre Privatsphäre zu schützen und gleichzeitig Datenvolumen zu sparen, da Datenverkehr über einen VPN-Server oft kleiner ist als Datenverkehr, der direkt übertragen wird. Onavo Protect bietet auch eine Reihe von anderen Funktionen, z. B. die Möglichkeit, den Datenverbrauch zu verfolgen und Benachrichtigungen zu erhalten, wenn Sie Ihr Datenlimit erreichen.

Privacy Pro

Privacy Pro ist eine kostenlose App, die eine Reihe von Funktionen bietet, die Ihre Privatsphäre schützen und gleichzeitig Datenvolumen sparen. Dazu gehören die Möglichkeit, den automatischen Bilddownload zu deaktivieren, die Möglichkeit, Werbung zu blockieren und die Möglichkeit, den Standortverlauf zu deaktivieren. Privacy Pro bietet auch eine Reihe von anderen Funktionen, z. B. die Möglichkeit, die Bildschirmzeit zu verfolgen und Benachrichtigungen zu erhalten, wenn Sie Ihr Datenlimit erreichen.

Generell Hinweise und Hilfestellung für Apple und iPhone gibt es mittlerweile sehr umfangreich und für unterschiedliche Ansprüche:

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