Samsung Galaxy Ring könnte umlaufendes „Acoustic Groove“-Mikrofon bekommen

Während sich Samsung aktuell in einem intensiven Patentstreit mit dem Smart-Ring-Pionier Oura befindet, blickt der südkoreanische Technologiekonzern bereits in die Zukunft. Ein neu aufgetauchtes Patent zeigt, wie Samsung den Funktionsumfang künftiger Galaxy-Ring-Generationen massiv erweitern möchte: durch die Integration eines speziellen Mikrofonsystems, das den Smart-Ring zum vollwertigen Audio-Assistenten macht.

Die Herausforderung: Ein Mikrofon, das nicht blockiert werden darf

Bisherige Smart-Ringe konzentrieren sich primär auf passives Gesundheits-Tracking. Ein Mikrofon würde neue Anwendungsfelder eröffnen – von Sprachbefehlen und Telefonaten bis hin zu KI-gestützten Interaktionen. Doch die physikalische Herausforderung ist groß: Trägt man einen Ring, wird das Gehäuse bei fast jeder Handbewegung durch die benachbarten Finger teilweise verdeckt. Eine herkömmliche Mikrofonöffnung wäre in diesem Szenario schnell blockiert, was die Aufnahmequalität ruinieren würde.

Die Lösung: Der „Acoustic Groove“

Samsung hat für dieses Problem ein innovatives Design entwickelt. Anstatt auf ein einzelnes, punktuelles Mikrofonloch zu setzen, nutzt der Konzern eine Führungsrille (Guide Groove), die als umlaufender Schallkanal fungiert.

Das Prinzip ist ebenso simpel wie genial:

360-Grad-Empfang: Die Rille verläuft entlang der äußeren Oberfläche des Rings. Selbst wenn der Ring seitlich von Fingern umschlossen ist, bleibt der äußere Bereich des Gehäuses exponiert.

Die Rille verläuft entlang der äußeren Oberfläche des Rings. Selbst wenn der Ring seitlich von Fingern umschlossen ist, bleibt der äußere Bereich des Gehäuses exponiert. Schallkanal: Externer Schall tritt in die Rille ein, wandert entlang des Gehäuses und wird durch eine interne Öffnung zum eigentlichen Mikrofon im Inneren des Rings geleitet.

Externer Schall tritt in die Rille ein, wandert entlang des Gehäuses und wird durch eine interne Öffnung zum eigentlichen Mikrofon im Inneren des Rings geleitet. Flexibilität: In einer Ausführung des Patents läuft diese Rille sogar komplett um den Ring herum. Das stellt sicher, dass – unabhängig davon, wie sich der Ring am Finger dreht – immer ein Teil des Kanals für Schallwellen offen bleibt.

Intelligentes Innenleben bei minimalem Bauraum

Der Platz in einem Smart-Ring ist extrem begrenzt, da Akku, Sensoren, Antennen und Prozessoren bereits den Großteil des Gehäuses beanspruchen. Samsung löst dies durch einen internen „Führungsschacht“ (Guide Duct), der den Schall vom äußeren Kanal zum Mikrofonmodul leitet. Dies gibt den Ingenieuren die nötige Flexibilität, das Mikrofon an einer Stelle zu platzieren, an der intern tatsächlich Platz ist, ohne auf die optimale akustische Anbindung an die Außenwelt verzichten zu müssen.

Ein Wendepunkt für Wearables

Mit diesem Design könnte Samsung den Galaxy Ring von einem reinen Gesundheits-Tracker zu einem interaktiven Wearable weiterentwickeln. Die Möglichkeit, via Ring Sprachbefehle an ein Smartphone zu senden oder mit KI-Agenten zu kommunizieren, ohne das Telefon aus der Tasche nehmen zu müssen, markiert einen deutlichen technologischen Vorsprung gegenüber bisherigen Marktteilnehmern.

Ob und wann diese Technik in einem marktreifen Galaxy Ring zu finden sein wird, bleibt abzuwarten. Doch das Patent unterstreicht Samsungs Entschlossenheit, den Bereich der intelligenten Ringe technisch nicht nur zu besetzen, sondern maßgeblich zu definieren.