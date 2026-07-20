Deutsche Telekom sichert sich Medienrechte für Fußball-WM 2030

Die Deutsche Telekom setzt ihre Strategie als zentraler Player im Sport-Streaming konsequent fort. Der Bonner Konzern gab am Sonntagabend bekannt, dass er sich die exklusiven Medienrechte für die Fußball-Weltmeisterschaft 2030 gesichert hat. Damit baut das Unternehmen seine Position im hart umkämpften Markt der Sportübertragungen weiter aus.

Volle Abdeckung auf MagentaTV

Wie der Konzern mitteilte, werden sämtliche 104 Partien des Turniers in voller Länge auf der hauseigenen TV-Plattform MagentaTV übertragen. Damit bietet die Telekom Fußballfans eine zentrale Anlaufstelle für das gesamte Turnier. Mit dieser Akquisition festigt der Anbieter seinen Ruf als wichtige Plattform für internationale Großereignisse. Bereits im vergangenen Jahr hatte sich die Telekom erfolgreich die Übertragungsrechte für die Europameisterschaft 2028 gesichert.

Ein historisches Turnier der Superlative

Die Weltmeisterschaft 2030 nimmt eine Sonderstellung in der Geschichte des Fußballs ein, da sie das 100-jährige Jubiläum des Wettbewerbs markiert. Aufgrund dieses besonderen Anlasses hat sich die FIFA für ein einzigartiges Konzept entschieden: Das Turnier findet vom 8. Juni bis zum 21. Juli 2030 statt und erstreckt sich über sechs Länder auf drei Kontinenten.

Die insgesamt 48 teilnehmenden Nationalmannschaften werden in den folgenden Gastgeberländern antreten:

Europa: Spanien, Portugal

Spanien, Portugal Afrika: Marokko

Marokko Südamerika: Uruguay, Paraguay, Argentinien

Strategische Bedeutung

Mit dem Erwerb der Rechte unterstreicht die Deutsche Telekom ihren Anspruch, MagentaTV als erstklassige Plattform für exklusiven Live-Sport zu etablieren. Während der klassische TV-Markt im Umbruch ist, setzt der Konzern verstärkt auf IP-basierte Übertragungswege. Für Fußballbegeisterte bedeutet die Nachricht, dass sie für die kommenden Großereignisse – sowohl die EM 2028 als auch die Jahrhundert-WM 2030 – ein verlässliches Angebot bei einem Anbieter finden.