Garmin präsentiert das CIRQA Smart Band: Ein Display-freier Health-Tracker ohne Abo-Pflicht

Garmin stellt mit dem CIRQA™ Smart Band seinen ersten displaylosen Health- und Fitness-Tracker vor. Das Band setzt auf ein bewusst dezentes Design, bietet bis zu 10 Tage Akkulaufzeit und liefert rund um die Uhr präzise Messdaten, die direkt in der kostenlosen Garmin Connect™-App eingesehen werden können.

„Wir haben das CIRQA Smart Band speziell für Menschen entwickelt, die einen aktiven und gesunden Lebensstil verfolgen. Das dezente Design in Kombination mit den bewährten Garmin-Features ergänzt unser bestehendes Line-up ideal. Dank des verzichtbaren Abonnements ist es ein verlässlicher Begleiter für die eigene Gesundheit – und ein perfektes Geschenk.“ — Susan Lyman, Garmin Vice President of Consumer Sales and Marketing

Unaufdringlich und komfortabel im Alltag

Kein Display, keine Ablenkung: Das Band arbeitet im Hintergrund und minimiert störende Benachrichtigungen im Alltag.

Das Band arbeitet im Hintergrund und minimiert störende Benachrichtigungen im Alltag. Automatische Aktivitätserkennung: Sportarten und Aktivitäten werden eigenständig erkannt, aufgezeichnet und können nachträglich in der App angepasst werden. Das Band lernt dabei kontinuierlich dazu.

Sportarten und Aktivitäten werden eigenständig erkannt, aufgezeichnet und können nachträglich in der App angepasst werden. Das Band lernt dabei kontinuierlich dazu. Flexibler Tragekomfort: Das atmungsaktive Gewebeband lässt sich wahlweise am Handgelenk oder als Armband tragen.

Das atmungsaktive Gewebeband lässt sich wahlweise am Handgelenk oder als Armband tragen. Vielfältige Farbauswahl: Erhältlich in Citron Gray, Mauve, French Gray, Dark Olive, Captain Blue, French Blue und Black.

Ganzheitliche Gesundheitsüberwachung

Das CIRQA Smart Band bietet eine kontinuierliche Analyse wichtiger Vitalwerte:

24/7-Messung: Herzfrequenz am Handgelenk, Body Battery™ Energiemonitoring, Pulse Ox (Sauerstoffsättigung), Stresslevel und Hauttemperatur.

Herzfrequenz am Handgelenk, Body Battery™ Energiemonitoring, Pulse Ox (Sauerstoffsättigung), Stresslevel und Hauttemperatur. Detaillierte Schlaf- und Erholungsanalyse: Erfassung von Schlafphasen, Sleep Score, HFV (Herzfrequenzvariabilität), Atmung sowie automatischer Nickerchen-Erkennung (Nap Detection).

Erfassung von Schlafphasen, Sleep Score, HFV (Herzfrequenzvariabilität), Atmung sowie automatischer Nickerchen-Erkennung (Nap Detection). Zyklus- und Schwangerschaftstracking: Unterstützung bei der Zyklusverfolgung inklusive automatischer Messung der Hauttemperatur im Schlaf zur besseren Vorhersage von Phasen und Eisprung (kompatibel mit der Natural Cycles-App).

Umfangreiche Fitness- und Trainingsfunktionen

Neben klassischen Alltagsdaten wie Schrittzähler und Kalorienverbrauch bietet das Smart Band gezielte Funktionen für das Training:

Über 80 Sportprofile: Manuelles Tracking von Aktivitäten wie Laufen, Gehen oder Yoga – wählbar per Knopfdruck am seitlichen Bedienelement.

Manuelles Tracking von Aktivitäten wie Laufen, Gehen oder Yoga – wählbar per Knopfdruck am seitlichen Bedienelement. Erweiterte Leistungswerte: Messung der Trainingsbereitschaft (Training Readiness), HFV-Status, VO2max und Erholungszeiten.

Messung der Trainingsbereitschaft (Training Readiness), HFV-Status, VO2max und Erholungszeiten. Connected GPS & LiveTrack: Nutzung des Smartphone-GPS für präzise Streckenaufzeichnungen im Freien sowie Freigabe des Echtzeit-Standorts für Freunde und Familie.

Preis und Verfügbarkeit

Das Garmin CIRQA™ Smart Band ist ab sofort zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 199,99 USD erhältlich.