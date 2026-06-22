Google TV Streamer & Chromecast – Anleitung und Handbuch

Google bietet mit dem Google TV Streamer und den noch weit verbreiteten Chromecast-Modellen eine sehr einfache Möglichkeit, TV-Inhalte, Videos und Musik auf herkömmliche Fernsehgeräte zu streamen. Während die klassischen Sticks einfach an den HDMI-Port des Fernsehers gesteckt wurden, präsentiert sich der neue Google TV Streamer als stationäre Set-Top-Box, die neben dem Fernseher platziert wird. Die Steuerung erfolgt dabei über eine dedizierte Fernbedienung oder weiterhin bequem über das Smartphone per App, wodurch Inhalte vom Handy direkt auf den Fernseher übertragen werden können. Auch in den neuesten Varianten bleibt das System eine beliebte und preiswerte Lösung für modernes Entertainment.

Dieses System funktioniert in der Regel sehr einfach und ist selbsterklärend. Für Fragen oder technische Schwierigkeiten stellt Google einen umfangreichen Online-Bereich mit Hilfestellungen und Anleitungen zur Verfügung, die auch auf Deutsch verfügbar sind. Die Bedienung ist über alle Generationen hinweg sehr ähnlich gestaltet, wobei moderne Geräte wie der Google TV Streamer durch eine deutlich schnellere Performance und eine intuitivere Oberfläche bestechen.

Die Anforderungen an die Hardware sind für ein reibungsloses Erlebnis wie folgt:

Mobilgeräte: Android-Smartphone oder -Tablet mit Android 8.0 oder höher sowie iPhone oder iPad mit iOS 14.0 oder höher für die Einrichtung und Steuerung.

Android-Smartphone oder -Tablet mit Android 8.0 oder höher sowie iPhone oder iPad mit iOS 14.0 oder höher für die Einrichtung und Steuerung. Fernseher: Alle Geräte erfordern einen Fernseher mit HDCP 1.3 oder höher. Für die Unterstützung von 4K-Inhalten ist zwingend HDCP 2.2 erforderlich. Die meisten Fernseher, die fünf Jahre alt oder neuer sind und über HDMI-Ports verfügen, unterstützen diesen Standard.

Alle Geräte erfordern einen Fernseher mit HDCP 1.3 oder höher. Für die Unterstützung von 4K-Inhalten ist zwingend HDCP 2.2 erforderlich. Die meisten Fernseher, die fünf Jahre alt oder neuer sind und über HDMI-Ports verfügen, unterstützen diesen Standard. Einrichtung: Da die klassischen Setup-Prozesse über den PC nicht mehr unterstützt werden, erfolgt die Einrichtung ausschließlich über mobile Geräte (Smartphone oder Tablet).

Mit dem Wechsel zum Google TV Streamer hat Google den Fokus weg vom reinen „Stick-Format“ hin zu einer leistungsfähigeren, stationären Hardware-Basis verschoben, um den Anforderungen moderner Streaming-Apps und Smarthome-Funktionen noch besser gerecht zu werden.

Google TV Streamer & Chromecast – Anleitung und Handbuch

Leider ist Google (wie bei den meisten Produkten) auch beim Chromecast eher sparsam was Unterlagen zu den Geräten betrifft. Das Unternehmen setzt vor allem auf den Online-Support und weniger auf PDF und andere Dokumente. Alle Bedienungsanleitungen für den Streamer, Chromecast, Chromecast 2 und Chromecast Audio können hier eingesehen und herunter geladen werden:

Es gibt aber dafür mittlerweile Bücher und Anleitungen von Drittanbietern, die sich mit diesem Thema auseinander setzen:

Eine Alternative zum Chromecast sind die Fire TV Sticks von Amazon, die teilweise sogar noch günstiger sind.

Die Versionen des Google Chromecast

Version Erscheinungsjahr Technische Daten Preis (UVP) Chromecast (1. Generation) 2013 1080p, 480p 35 € Chromecast (2. Generation) 2015 1080p, 480p 35 € Chromecast Audio 2015 Audio-Streaming 35 € Chromecast Ultra 2016 4K, HDR 69 € Chromecast (3. Generation) 2018 1080p 39 € Chromecast mit Google TV 2020 4K, HDR, Google TV 69 € Chromecast mit Google TV (Full HD) 2022 1080p, HDR, Google TV 39 € Google TV Streamer 2024 4K, HDR, 4GB RAM, 32GB Speicher, Google TV 119 €

Chromecast (1. Generation)

Der erste Chromecast wurde im Juli 2013 veröffentlicht. Er unterstützt eine Auflösung von bis zu 1080p und kann über Wi-Fi mit dem Internet verbunden werden.

Chromecast (2. Generation)

Der zweite Chromecast wurde im Oktober 2015 veröffentlicht. Er unterstützt ebenfalls eine Auflösung von bis zu 1080p und ist mit einem neuen Design und einer verbesserten Fernbedienung ausgestattet.

Chromecast Audio

Der Chromecast Audio wurde im Oktober 2015 veröffentlicht. Er ist ein separates Gerät, das an einen beliebigen Lautsprecher angeschlossen werden kann und Audio-Streaming unterstützt.

Chromecast Ultra

Der Chromecast Ultra wurde im Oktober 2016 veröffentlicht. Er unterstützt eine Auflösung von bis zu 4K und HDR.

Chromecast (3. Generation)

Der dritte Chromecast wurde im Oktober 2018 veröffentlicht. Er ist mit einem neuen Design und einem schnelleren Prozessor ausgestattet.

Chromecast mit Google TV

Der Chromecast mit Google TV wurde im September 2020 veröffentlicht. Er basiert auf dem Betriebssystem Google TV und unterstützt eine Auflösung von bis zu 4K und HDR.

Chromecast mit Google TV (Full HD)

Der Chromecast mit Google TV (Full HD) wurde im Oktober 2022 veröffentlicht. Er ist eine günstigere Variante des Chromecast mit Google TV und unterstützt eine Auflösung von bis zu 1080p.

Der Google TV Streamer unterscheidet sich von den früheren Modellen durch sein Design als stationäres Gerät („Set-Top-Box“) und bietet mehr Speicherplatz sowie eine schnellere Performance für eine flüssigere Bedienung der Google TV-Oberfläche.

Video: Chromecast einrichten