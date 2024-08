Samsung Galaxy A20s, A22 und A23 – SIM Karte einlegen – Samsung hat in Russland nicht nur das Galaxy A50 und das A30 angekündigt, sondern auch das A-Serie-Modell Galaxy A20. Das Galaxy A20 kommt im Gegensatz zu den beiden anderen Galaxy A-Smartphones mit einem 6,4 Zoll großen Infinity-V-Display mit HD+-Auflösung daher. Für das Galaxy A50 4/64 GB nennt Samsung einen Preis von 19.990 Rubel, was umgerechnet etwa 273 Euro entspricht. Damit zieht Samsung preislich mit dem Honor 10i gleich. Als Modellvariante Galaxy A50 6/128 GB will Samsung 24.990 Rubel (342 Euro) haben. Das Galaxy A30 und das Galaxy A20 bepreist Samsung mit 15.990 Rubel (219 Euro) respektive 13.990 Rubel (190 Euro).

Samsung Galaxy A20s, A22 und A23 – SIM Karte einlegen

Die Galaxy A20 bis A23 Modelle verwenden alle Nano-SIM-Karten. Eine Nano-SIM-Karte ist die kleinste gängige SIM-Karten-Größe und wird in den meisten modernen Smartphones eingesetzt. Wenn Sie bereits ein Smartphone mit einer Nano-SIM-Karte nutzen, können Sie diese problemlos auch in Ihrem Galaxy A20 bis A23 einsetzen.

Wichtig: Achten Sie darauf, dass die SIM-Karte korrekt in den dafür vorgesehenen Slot eingelegt wird. Eine falsche Ausrichtung kann dazu führen, dass die Karte nicht erkannt wird.

Die meisten Modelle des Samsung Galaxy A23 unterstützen die Nutzung von zwei SIM-Karten gleichzeitig (Dual-Sim). Das bedeutet, Sie können zwei verschiedene Telefonnummern auf einem Gerät verwalten.

Wo finde ich den SIM-Kartenslot?

Die genaue Position des SIM-Kartenslots kann je nach Modell leicht variieren, aber in der Regel befindet er sich an der Seite oder oben am Gerät. Sie benötigen häufig einen kleinen Stift oder eine Büroklammer, um den Slot zu öffnen.

eSIM gibt es bisher bei keinem der Modelle, man benötigt als immer eine Plastik-Simkarte vom Anbieter, wenn man einen Tarif mit den Smartphones nutzen möchte.

WIE LEGT MAN DIE SIM-KARTEN EIN?

Beide Smartphones verfügen über zwei Kartenslots: Der erste befindet sich an der linken Seite des Galaxy, der zweite am oberen Rand der Geräte. Das linke Kartenfach ist ausschließlich für eine SIM-Karte gedacht. Im oberen Fach kann eine microSD-Karte und bei den DUOS-Modellen zusätzlich eine zweite SIM-Karte platziert werden. Hier ist die Anleitung zum Einsetzen der SIM-Karte:



Zuerst das Smartphone ausschalten.

Um das SIM-Kartenfach zu öffnen, die mitgelieferte Nadel für den SIM-Kartenauswurf in das kleine Loch neben dem Fach einführen.

Nach Entnahme des Kartenfachs die SIM-Karte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten korrekt einlegen.

Das Kartenfach samt SIM-Karte wieder in das Telefon schieben.

Das Smartphone einschalten und die PIN eingeben.

Das zweite Kartenfach öffnet man genauso, um die microSD-Karte einzulegen.

