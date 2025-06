Samsung Galaxy Buds Core offiziell angeteasert

Samsung hat das Marketing für die neuen Galaxy Buds Core offiziell gestartet und ein erstes Bild für die neuen In-Ear veröffentlicht. Viele Details werden damit nicht enthüllt, aber die Grafiken für den neuen Buds Core waren ja vorher bereits geleakt – viele Neues war daher generell nicht zu erwarten. Dennoch ist damit klar, dass Samsung den Marktstart der neuen Modelle vorbereitet.

Buds Core bekommen weitere Zertifizierung

Bei der BIS in Indien sind die neuen Galaxy Buds Core unter der Modellnummer SM-R410 aufgetaucht. Damit bestätigt sich, dass Samsung an den neuen Modellen arbeitet. Leider wird kein Namen mit angeben, so das weiter offen bleibt, ob die neuen Buds wirklich als Buds Core angeboten werden oder als Buds FE 2.

Die Samsung Galaxy Buds Core haben die BIS-Zertifizierung mit der Modellnummer SM-R410 erhalten, wie 91mobiles berichtet.

Zuvor hatte das Ladecase mit der Modellnummer EP-QR410 letzten Monat in Indien die BIS-Zertifizierung erhalten.

Leider gibt es darüber hinaus wenig Details zu den Modellen – viele Neuerungen verrät der neue Eintrag also leider nicht.

UPDATE Die Galaxy Buds Core sind mit diesem Namen nun auch bei der Bluetooth SIG aufgetaucht. Damit scheint recht sicher, dass die Geräte mit dieser Bezeichnung auf den Markt kommen werden.

Samsung Galaxy Buds FE 2 könnten neue Namen bekommen

Samsung könnte für die Galaxy Buds FE 2 auf eine neuen Namen setzen, denn in der Zertifizierung sind die Modelle wahrscheinlich als Galaxy Buds Core aufgetaucht (SM-R410). Die Modell-Nummer deutet dabei auf eine Weiterentwicklung der Galaxy Buds FE hin (SM-R400). Demnach würde Samsung auf eine neue Bezeichnung für die Einsteiger-Modelle bei den Galaxy Buds setzen.

Die Samsung Galaxy Buds FE 2, auch als Galaxy Buds Core bekannt, befinden sich derzeit in der Entwicklung und haben kürzlich einige Zertifizierungen durchlaufen, was auf eine bevorstehende Markteinführung hindeutet. Hier sind die bisher bekannten Informationen, basierend auf aktuellen Leaks und Berichten:

Design und Features:

Konkrete Details zu Design und Funktionen sind noch spärlich, aber es wird erwartet, dass sie ähnlich wie die ursprünglichen Galaxy Buds FE ein kompaktes, ergonomisches Design mit Wing-Tip-Elementen für sicheren Halt bieten.

Wahrscheinlich werden sie Active Noise Cancelling (ANC) und eine Integration mit Samsungs Galaxy-Ökosystem (z. B. Auto Switch, Bixby Voice-Wakeup) unterstützen, ähnlich wie ihre Vorgänger.

Es wird spekuliert, dass sie Bluetooth 5.2 oder möglicherweise eine neuere Version nutzen könnten, um eine stabile Verbindung zu gewährleisten.

Preis und Positionierung:

Die Galaxy Buds FE 2 sollen eine kostengünstige Option im Vergleich zu den Galaxy Buds 2 oder Buds 3 Pro bleiben, ähnlich wie die erste Fan Edition, die bei etwa 99-109 Euro startete.

Sie richten sich an preisbewusste Käufer, die dennoch solide Klangqualität und Features wie ANC suchen.

Akkulaufzeit:

Genauen Angaben zur Akkulaufzeit fehlen, aber die ursprünglichen Galaxy Buds FE boten bis zu 6 Stunden mit ANC und bis zu 30 Stunden mit Ladecase (ohne ANC). Ähnliche Werte sind zu erwarten.

Verfügbarkeit:

Es gibt noch kein offizielles Veröffentlichungsdatum, aber die Zertifizierungen deuten auf einen Launch in den nächsten Monaten hin, möglicherweise im Sommer 2025.

Konkurrenz und Erwartungen:

Posts auf X erwähnen, dass die Galaxy Buds FE 2 potenziell mit Apples AirPods konkurrieren könnten, was auf ein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis hindeutet.

Nutzer auf X fragen nach Kriterien wie Klangqualität, Komfort und Akkulaufzeit, was zeigt, dass diese Aspekte für die Zielgruppe wichtig sind.

Fazit: Die Galaxy Buds FE 2 / Buds Core sind noch nicht vollständig enthüllt, aber sie versprechen ein erschwingliches Audioerlebnis mit typischen Samsung-Features wie ANC und nahtloser Galaxy-Integration. Weitere Details zu Design, Klang und neuen Funktionen werden wahrscheinlich in den kommenden Wochen oder Monaten bekannt. Da die Informationen auf Leaks basieren, sollten sie mit Vorsicht betrachtet werden, bis Samsung offizielle Angaben macht.