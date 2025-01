Samsung Galaxy S25: Es bleibt bei One UI 7 zum Start

Es hatte sich bereits angedeutet, nun bestätigt ein weiterer Leaker, dass One UI 7.1 wohl zum Start der Galaxy S25 Reihe noch nicht zur Verfügung stehen wird. Die Smartphones werden mit One UI 7 ausgeliefert und bekommen dann wohl zeitnah ein Update auf One UI 7.1, wenn diese Version fertig ist.

Leider bleibt damit offen, welche neuen AI Funktionen Samsung bereits zum Start anbieten kann. Es besteht aber zu befürchten, dass das Unternehmen einige neue Features zwar vorstellen, sie mit den Geräten aber bis zum Update noch gar nicht nutzbar sein werden.

Generell werden die Galaxy S25 aber wohl die ersten Modelle werden, die One UI 7 als finale Version nutzen und dann startet der Rollout auch für die anderen Modelle (der Beta-Tests für die Galaxy S24 läuft ja bereits).

Keine 16 GB Version für den deutschen Markt

Die Speicher-Varianten der Galaxy S25 werden je nach Markt unterschiedlich ausfallen und in West-Europa (und damit auch in Deutschland) starten die neuen Modelle mit 12 GB RAM und 128 GB internem Speicher. Damit gibt es mehr RAM als im Vorjahr (beim Samsung Galaxy S24 waren es nur 8 GB gewesen). Das dürfte ein Zugeständnis an die neuen Galaxy AI Funktionen sein, die wohl wieder viel Arbeitsspeicher brauchen. Beim internen Speicher bleibt es dagegen auf dem Niveau des Vorjahres. Die kleinste Version wird in Deutschland 128 GB mitbringen. Das erhoffte Update auf 256 GB Speicher bleibt damit für deutsche Nutzer aus.

Produktionsprobleme verhindern Exynos 2500 Einsatz in den Galaxy S25 Modellen

Mittlerweile scheint recht sicher, dass Samsung bei den Galaxy S25 international und auch in Deutschland auf den Snapdragon 8 Elite Chipsatz setzen wird (auch wenn wahrscheinlicher Prototyp mit Exynos Prozessor aufgetaucht ist). Die Modelle werden also mit dem teureren Chipsatz ausgestattet sein und es gibt nun auch Hinweise, warum das Unternehmen diesen Schritt geht.

Die neue 3-nm-Prozesstechnologie bei der Produktion des Exynos 2500 scheint nach wie vor nicht ausgereift. Im August wurden Ausbeute-Raten von 20 Prozent kommuniziert und damit nur eine sehr geringe Erfolgsrate im Fertigungsprozess. Samsung hat daran gearbeitet, um diese Rate zu steigern und damit die Produktion wirtschaftlicher zu machen, aber nach Angaben von Experten ist die Ausbeute nach wie vor nicht viel höher als im August. Samsung hat es also bisher nicht geschafft, die Produktion wirtschaftlicher zu machen.

Das bedeutet sehr konkret, dass Samsung 5 Prozessoren fertigen muss, um einen funktionsfähigen Chipsatz zu bekommen. Das ist nicht nur viel zu teuer für eine Massenfertigung, sondern würde wohl auch bedeuten, dass das Unternehmen nicht genug Exynos 2500 produzieren kann, um die erwartete Nachfrage nach den Exynos Chips zu befriedigen. Die Samsung Serie wird sich wieder im Bereich von Millionen Geräten verkaufen – Samsung müsste dafür die fünffache Menge an Exynos Chips herstellen um genug funktionierende Prozessoren zu haben. Da scheint nicht realistisch.

Im Endeffekt gibt es daher die Fans von Snapdragon Chips die gute Nachricht, dass Samsung nun wohl endgültig auf die Snapdragon 8 Elite Prozessoren zurückgreifen wird – bleibt abzuwarten, ob dies Auswirkungen auf den Verkaufspreis der Galaxy S25 und Galaxy S25+ haben wird.

