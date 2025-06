Apple Watch: fast ein Fünftel weniger Verkäufe in 2025

Nach den Zahlen der Analysten von Counterpoint hatte Apple auch 2024 ein schwieriges Jahr, was die Apple Watch betrifft. Die Verkaufszahlen waren bereits 2023 gesunken und 2024 lagen sie nochmal unter den schlechten Zahlen von 2023. Insgesamt verkaufte Apple ca. 19 Prozent weniger Apple Watch als im Vorjahr.

Bei Counterpoint schreibt man zu den Zahlen:

Laut Counterpoints Global Smartwatch Shipment Tracker, Q4 2024, gingen die Smartwatch-Lieferungen von Apple im Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 19 % zurück. Die Marke verzeichnete Rückgänge in allen Regionen außer Indien. Der globale Rückgang war jedoch hauptsächlich auf den deutlichen Rückgang auf dem nordamerikanischen Markt zurückzuführen, der für mehr als die Hälfte der Smartwatch-Lieferungen von Apple verantwortlich ist. 2024 war das zweite Jahr in Folge mit einem Rückgang der Lieferungen im Vergleich zum Vorjahr. Im Segment der fortschrittlichen Smartwatches sank Apples Marktanteil im Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 8 Prozentpunkte. Q4 2024 war das fünfte Quartal in Folge mit einem Rückgang der Smartwatch-Lieferungen von Apple, während alle anderen großen Wettbewerber, die fortschrittliche Smartwatches anbieten, Zuwächse verzeichneten.

Als Gründe für die schlechten Zahlen haben die Analysten von Counterpoint eine ganze Reihe genannt: Das Fehlen eines neuen SE-Modells belastete das Lieferwachstum am stärksten. Dazu kamen aber auch weniger Upgrades für die neueste Watch Series 10, mehr Wettbewerb, das Fehlen eines neuen Ultra und rechtliche Probleme wirkten sich ebenfalls auf das Wachstum aus. Apple hat also viele Baustellen bei der Apple Watch und insgesamt drückt sich dies deutlich in sinkenden Verkaufszahlen aus. Es sieht aktuell auch nicht so aus, als würde sich dies mit einer Apple Watch 11 verbessern.