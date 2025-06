Zoll-Streit: US Smartphone Markt wird nicht wachsen

Es gibt erste Forecasts, welche Auswirkungen der Zollstreit und die angekündigten US-Zölle für den Markt in den USA haben werden. Generell gehen die meisten Experten davon aus, dass die Zahl der verkauften Smartphones weltweit in diesem Jahr steigen wird. Die Prognose wurde zwar nach unten korrigiert und liegt nun bei nur noch 1,9 Prozent Wachstum für 2025 (vorher 4,2 Prozent), aber es soll Wachstum geben. Ausnahme ist der Markt in den USA. Die Analysten von Counterpoint gehen davon aus, dass die Verkäufe im Smartphone Bereich um 3 Prozent sinken werden.

Bei Counterpoint schreibt man dazu:

Der US-Smartphone-Markt könnte 2025 aufgrund möglicher Auswirkungen von Zöllen und wachsender Verbraucherunsicherheit zweistellige Rückgänge verzeichnen. Die Smartphone-Lagerbestände erreichen Rekordhöhen, da OEMs ihre Auslieferungen vor Inkrafttreten der Zölle steigern. Dies könnte dazu beitragen, Preisänderungen um Monate hinauszuzögern. Es ergeben sich Chancen für das Smartphone-Ökosystem, von Versicherungsabonnements bis hin zu erschwinglichen Flaggschiff-Smartphones mit GenAI-Technologie.

Associate Director Liz Lee kommentierte die überarbeitete Prognose wie folgt: „Alle Augen richten sich auf Apple und Samsung aufgrund ihrer Präsenz auf dem US-Markt. Obwohl Zölle bei unseren Prognoseanpassungen eine Rolle gespielt haben, berücksichtigen wir auch die schwächere Nachfrage nicht nur in Nordamerika, sondern auch in Europa und Teilen Asiens.“

Lee fügte hinzu: „Wir erwarten weiterhin ein positives Absatzwachstum für Apple im Jahr 2025, angetrieben durch die starke Performance der iPhone 16-Serie im ersten Quartal 2025. Darüber hinaus bleiben Premium-Trends in Schwellenländern wie Indien, Südostasien und dem Golf-Kooperationsrat (GCC) unterstützend – das ist langfristiger Rückenwind für iPhones.“

Aktuell sieht es aber noch nicht nach sinkenden Zahlen aus. Viele Verbraucher haben ihre Käufe neuer Geräte im ersten Quartal 2025 vorgezogen um nicht von den Zöllen betroffen zu sein. Daher gab es in den USA im ersten Quartal richtige gute Verkaufszahlen. In den kommenden Monaten könnte dies aber deutlich anders aussehen.