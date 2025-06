HMD Global: Barbie Flip-Phone im Summer Sale

HMD hat das Barbie Phone in einem Sale aufgenommen und bietet die Modelle aktuell mit deutlichem Rabatt an. Wer den Code BARBIE bei der Bestellung nutzt, zahlt für die Handys aktuell nur 49,99 Euro. Die Aktion läuft aber nur noch bis Morgen – man sollte also nicht zu lange mit einer Bestellung warten, wenn man eines der Barbie Handys haben möchte.

Barbie Flip-Phone bereits 2024 angekündigt

HMD Global hatte angekündigt, neben Nokia auch weitere Partnerschaften eingehen zu wollen. Ein erster Schritt scheint getan, denn man wird im Sommer 2024 ein neues Phone mit Barbie Branding auf den Markt bringen. Dabei handelt es sich wieder um ein technisch abgespecktes Handy ohne großes Display, dass sich aufklappen lässt. Solche Flip-Phones hatte HMD bereits auf den Markt gebracht – nun soll eine Barbie Variante folgen.

Das Unternehmen schreibt dazu:

Beim Eingehen neuer Partnerschaften bleibt HMD seinen Kernwerten treu und strebt Kooperationen an, die mit seiner Mission übereinstimmen. In diesem Sinne freut sich das Unternehmen, eine wegweisende Partnerschaft mit Mattel und Barbie bekannt zu geben, welche unsere gemeinsame Hingabe an Innovation, die Stärkung von Beziehungen und die Schaffung von Ruhe inmitten digitaler Ablenkungen betont. Das Barbie-Flipphone erscheint diesen Sommer. Es verspricht Stil, Nostalgie und Digital Detox, wenn man ihn braucht. Dieses retro Feature-Handy wird das heißeste Lifestyle-Accessoire diesen Sommer sein. Ruth Henriquez, Leiterin Verbraucherprodukte, Veröffentlichung und LBE, Mattel EMEA, sagte: „Barbie hat Mädchen seit Generationen gestärkt, und diese neueste Zusammenarbeit ist keine Ausnahme. Bei Mattel treffen wir unsere Verbraucher*innen gerne dort, wo sie sind, und im Moment ist das in einer Welt, die eine Verbindung, sowohl online als auch offline, sucht.“

Die technischen Daten dürften dabei weniger eine Rolle spielen und sind auch noch nicht bekannt. Interessant wird eher das Design, wobei man (wie auch die Grafik verrät) von Pink ausgehen kann und vielleicht auch etwas Glitter.