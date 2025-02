Humane AI ist mit dem eigenen Geschäftsmodell gescheitert. Große Teile des Startups werden von HP übernommen. Der Konkurrenz zahlt 116 Millionen US-Dollar für Humane AI, allerdings wird die PIN Entwicklung nicht fortgesetzt. Stattdessen werden die PINs ab März die Arbeit einstellen.

In den FAQ zur Übernahme heißt es deutlich:

Your Ai Pin will continue functioning normally until February 28, 2025, at 12:00pm PST. After this time, it will no longer connect to Humane’s servers, and .Center access will be fully retired.