iPhone 16e: neuer Name und deutlich höherer Preis

Apple hat den Nachfolger der iPhone SE Modelle offiziell vorgestellt und es gibt dabei direkt einen neuen Namen. Die Geräte werden als iPhone 16e vermarktet und das macht bereits deutlich, dass die neuen Modelle deutlich näher an die normale iPhone Serie heranrutschen. Das betrifft vor allem den Preis. Apple verlangt für das normale iPhone 16e derzeit 699 Euro. Das ist deutlich teurer als die bisherigen SE-Modelle und der Abstand zum iPhone 16 ist damit sehr gering. Dafür gibt es aber auch Apple Intelligence (in Deutschland ab April) und neue Technik.

„Das iPhone 16e kommt mit den Features, die unsere Nutzer:innen am iPhone 16 Lineup lieben, darunter eine bahnbrechende Batterielaufzeit, eine schnelle Performance mit der Power des A18 Chips der neuesten Generation, ein innovatives 2-in-1 Kamera-System und Apple Intelligence“, sagt Kaiann Drance, Vice President of Worldwide iPhone Product Marketing bei Apple. „Wir freuen uns, dass das iPhone 16e unser Lineup als leistungsstarke, günstigere Option ergänzt und das iPhone Erlebnis noch mehr Menschen zugänglich macht.“

Das iPhone 16e kann ab Freitag, 21. Februar vorbestellt werden und ist ab Freitag, 28. Februar erhältlich.

iPhone SE 4

Es bleibt bei 60Hz für den Bildschirm

Das iPhone SE 4 wird wieder das günstigste iPhone im Angebot von Apple werden und mittlerweile scheint klar, in welchem Bereichen Apple spart, um den niedrigen Preis zu erreichen. Der Bildschirm soll zwar das neue Dynamic Island bieten, aber weiterhin nur einen 60 Hz Bildwiederholungsrate bieten. Diese Technik wurde bei den meisten Anbietern bereits vor einigen Jahren durch Displays mit höheren Raten und flüssigeren Animationen ersetzt, aber Apple setzt beim iPhone SE 4 wohl weiter auf diese Technik. Das Display selbst soll 6,06 Zoll groß werden und damit wird das Smartphone das kompakteste iPhone in der Serie.

Komplett neuer Name für die Modelle

Apple wird beim iPhone SE 4 im Frühjahr 2025 nicht nur die Technik überarbeiten, sondern es gibt Berichte, dass Apple auch einen neuen Namen für die Modelle plant. Der neue Name soll dabei iPhone 16E lauten. Apple würde die SE-Modelle damit vom Namen her mehr an die normalen Geräte anbinden.

Das Unternehmen hat diesen Schritt bisher aber noch nicht bestätigt. Es bleibt daher offen, wie zuverlässig diese neue Benennung ist – logisch scheint der Schritt aber durchaus zu sein.

Preis soll weiter unter 500 Dollar liegen

Die Smartphones sind in den letzten Jahren deutlich teurer geworden, aber Apple wird wohl beim iPhone SE 4 das Konzept beibehalten und die Geräte im Preisbereich von unter 500 Dollar anbieten. Damit sind auch im EU Bereich und in Deutschland Preise von unter 500 Euro möglich (trotz der zusätzliche Pauschalabgaben).

Auf diese Weise bleibt ein deutlicher Preisabstand zu den normalen iPhone Modelle, so dass Apple wohl keine Kannibalisierungseffekte befürchten muss. Allerdings bedeuten 500 Dollar auch weiterhin, dass es kein wirklich billiges iPhone im Einsteiger-Bereich geben wird.

Eigenes 5G Modem erneut bestätigt

Beim iPhone SE 4 wird Apple zum ersten Mal ein selbst entwickeltes Modem für die Internet-Verbindungen einsetzen. Hinweise dazu gibt es bereits länger und nun hat man bei Bloomberg dies nochmal aufgegriffen und bestätigt, dass im kommenden Jahr die Modelle mit einem 5G Modem von Apple auf den Markt kommen werden.

Bei Bloomberg heißt es dazu:

Nach mehr als einem halben Jahrzehnt Entwicklung soll Apples hauseigenes Modemsystem im kommenden Frühjahr auf den Markt kommen, sagen mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Komponente soll Teil des iPhone SE sein, dem Einsteiger-Smartphone des Unternehmens, das im nächsten Jahr erstmals seit 2022 aktualisiert wird.

Das neue Modem soll nach den Vorstellungen von Apple gefertigt sein und daher besser mit iOS zusammenarbeiten als die aktuellen Modelle von Drittanbietern. Zukünftig will Apple diese Chips auch in anderen Modellen verbauen. Das iPhone SE 4 ist also nur der Startschuss für diese Entwicklung.

Weitere Bestätigung für Apple Intelligence

Nachdem bereits Marc Gurman davon gesprochen hat, dass die iPhone SE 4 im kommenden Jahr auch auf Apple Intelligence zurückgreifen können, gib es nun weitere Hinweise auf die neue Technik bei den Modellen. Die neuen Smartphones sollen extra den A18 Prozessor bekommen, damit die AI Funktionen möglich sind. Apple wird damit mit dem iPhone SE 4 einen der günstigsten Modelle mit AI Funktionen anbieten können. Unklar ist aber weiter, wie der Stand in der EU ist. Apple Intelligence für die iPhone 16 soll in der EU erst Ende 2025 zur Verfügung stehen. Das könnte auch bedeuten, dass die iPhone SE 4 für EU-Bürger zum Start noch ohne die neue Technik auskommen müssen.

