Samsung Galaxy S21: September Update steht bereit

Samsung bietet nun auch für die Samsung Galaxy S21 Modelle das September Update an und stellt damit die neusten Sicherheitspatches auch für diese Modelle bereit. Größere Neuerungen oder einen Feature-Drop gibt es allerdings nicht – es werden in erster Linie die bekannten Sicherheitslücken aus dem letzten Monat geschlossen und so die Modelle sicherheitstechnisch auf den neusten Stand gebracht. Wir empfehlen daher auch ausdrücklich dieses Update, sobald es bei den eigenen Geräten angezeigt wird.

Samsung Galaxy S21: One UI 6.1 Update wird endlich verteilt

Samsung hat das April-Update für die Samsung Galaxy S21 Reihe offiziell gestartet und international gibt es bereits erste Meldungen von Nutzer, die diese neue Version installiert haben. Es kann sich daher lohnen, auch bereits in Deutschland nach dem Update zu suchen.

Leider basiert das April-Update noch auf One Ui 6.0 und damit nicht auf der ganz neuen Version, aber da viele Sicherheitslücken geschlossen werden, sollte man es dennoch so schnell wie möglich installieren. Auch für das Galaxy S21 FE ist dieses Update bereits verfügbar.

UPDATE 3 Das Rollout des Updates für die Samsung Galaxy S21 Serie ist gestartet. Auch in Deutschland können die Nutzer daher bereits die neue Version installieren und sollten an sich bereits ein Update angezeigt bekommen.

UPDATE 2 Da Nachfragen kamen: Galaxy AI wird es auch mit One UI 6.1 für die Geräte leider nicht geben. Samsung hat die KI Funktionen nur für die neueren Modelle angekündigt Die Galaxy S21 Serie gehört leider nicht dazu. Es gibt aber dennoch einige neue AI Funktionen für die Galaxy S21, auch wenn man nicht die komplette Modellpalette bekommt. Konkret wird es Circle to Search und Magic Rewrite auch für diese Smartphones geben. Mehr darf man leider aber nicht erwarten.

Verbraucher mit einem Galaxy S21 FE müssen aber wohl auch gar nicht mehr lange auf die neuste Version warten. Angeblich soll das Update auf One UI 6.1 bereits im Mai zur Verfügung stehen. Samsung hat dies zwar noch nicht offiziell bestätigt, aber informierte Quellen nennen diesen Zeitplan bereits. Einen genauen Termin gibt es aber noch nicht.

So prüft man auf Android-Updates auf dem Samsung Galaxy S21

Manuelle Prüfung:

Öffnen Sie die Einstellungen-App auf Ihrem Samsung Galaxy S21. Tippen Sie auf Software und dann auf Software-Update. Ihr Gerät wird nun nach verfügbaren Updates suchen. Wenn ein Update verfügbar ist, können Sie es hier herunterladen und installieren.

Automatische Updates:

Öffnen Sie die Einstellungen-App auf Ihrem Samsung Galaxy S21. Tippen Sie auf Software und dann auf Software-Update. Aktivieren Sie die Option Automatische Updates herunterladen. Ihr Gerät wird nun automatisch nach Updates suchen und diese herunterladen. Sie können festlegen, dass Updates nur heruntergeladen werden sollen, wenn Ihr Gerät über WLAN verbunden ist.

Zuletzt aktualisiert: 21. September 2024