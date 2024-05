Apple Ring: keine gute Nachrichten für die neue Technik

In den letzten Tagen gab es eine ganze Reihe von neuen Hinweise auf die geplante Technik bei Apple und das Unternehmen hat die neuen iPad pro und iPad Air vorgestellt. Dazu wird immer deutlicher, dass Apple für den Herbst an einem großen AI Update für die iPhone 16 Modelle arbeitet.

Dagegen gab es keine Nachrichten aus dem Bereich Apple Ring. Im letzten Monat ist es sehr ruhig geworden um die neue Technik und es gibt bis auf die bekannten Patente keine neuen Hinweise, dass Apple bereits an einem smarten Ring arbeitet. Auch an der Front der Leaker ist es ruhig und weder Grafiken noch erste Lizenzierungen sind aufgetaucht.

Es deutet daher viel darauf hin, dass Apple aktuell an vielen Projekten arbeitet – aber eben nicht am Apple Ring und dass der neuen smarte Ring, wenn dann zumindest nicht mehr in 2024 erscheint. Das wäre sehr schade, denn das Interesse an der neue Technik ist generell groß und auch der Apple Ring speziell dürfte für viele Fans eine neue Alternative sein. Es sieht aber zumindest nicht so aus, als würde Apple zeitnah passende Modelle zur Verfügung stellen. Eventuell liegt dies auch an der AI Umstellung bei Apple. Das Unternehmen scheint derzeit alles daran zu setzen, in diesem Bereich konkurrenzfähig zu werden. Da ist unter Umständen kein Platz und sind keine Ressourcen mehr für Projekte wie dem Apple Ring.

Die nächste Chance für Hinweise zu Apple Ring wäre der WWDC 2024. Wenn es dann keine Hinweise auf den Apple Ring geben sollte, kann man wohl davon ausgehen, dass die Technik frühstens 2025 auf den Markt kommt

Apple Ring als Chance für neue Verkäufe bei Apple

Apple hat es derzeit nicht unbedingt leicht. Die Verkaufszahlen ausgerechnet beim iPhone sehen nicht so gut aus wie erwartet. In China liegen sie aufgrund der heimischen Konkurrenz deutlich unter den Zahlen aus dem Vorjahr und auch weltweit verkaufen sich die iPhone 15 eher schleppend im Vergleich mit früheren Jahren.

Ob es in diesem Jahr mit dem iPhone 16 besser wird ist auch nicht sicher, denn größeren Neuerungen sind vorerst nicht angekündigt. Die neue Action-Taste ist eher ein Gimmick und die Gemini Nano KI von Google, die in den Pro-Modellen zum Einsatz kommen soll, kennt man auch bereits aus anderen Geräten. Daher gibt es wenige Gründe auf eine deutliche Steigerung der Verkaufszahlen der iPhone Modelle zu setzen und Apple bräuchte dringend neue Ansätze um die Nutzer wieder von den Smartphones zu überzeugen.

Apple Ring @ inside-sim.de

Der Apple Ring, der seit einigen Monaten recht konkret immer wieder im Gespräch ist, könnte hier Abhilfe schaffen. Apple hätte damit ein neues Produkt, dass sich sehr gut ins bisherige Portfolio einfügt und die Chance bietet, Kombination aus iPhone und Ring oder iPhone, Apple Watch und Ring gemeinsam zu verkaufen.

Dazu hat bisher außer Samsung noch kein anderer größerer Hersteller einen eigenen Ring angekündigt. Apple wäre daher mit einem eigenen smarten Ring zwar kein alleiniger Anbieter in diesem Bereich, aber die Konkurrenz wäre zumindest am Anfang deutlich geringer als bei den Smartphones generell.

Zuletzt aktualisiert: 12. Mai 2024