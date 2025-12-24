Apple Ring: So ist der aktuelle Stand

Im letzten blieb der „Apple Ring“ eines der am meisten diskutierten, aber auch am kontroversesten bewerteten Produkte in der Gerüchteküche. Aktueller Stand ist aber, dass Apple bisher keine Hinweise auf ein neues Produkt dieser Art gegeben hat und auch die Analysten sind sich in diesem Bereich eher uneinig:

Ming-Chi Kuo: In einem Bericht vom Dezember 2025 prognostiziert Kuo, dass Apple den Markt für Smart Rings erst 2026 offiziell betreten wird. Er rechnet mit einem konservativen Start von etwa 3 bis 5 Millionen Einheiten im ersten Jahr, gefolgt von einem massiven Anstieg auf bis zu 20 Millionen im Jahr 2027.

Mark Gurman (Bloomberg): Er blieb bei seiner eher vorsichtigen Haltung und betonte, dass Apple intern weiterhin abwäge, ob ein Ring die Apple Watch zu sehr schwächen würde. Dennoch bestätigte er, dass die Forschungsabteilung das Projekt nicht aufgegeben hat, sondern es als potenzielle „Einstiegsdroge" in das Apple-Gesundheits-Ökosystem sieht. Das Hauptargument gegen den Ring: Ein Apple Ring mit umfassenden Gesundheitsfunktionen (Herzrate, Schlaf, Sauerstoffsättigung) könnte die Verkäufe der Apple Watch kannibalisieren. Apple scheint derzeit eher darauf zu setzen, die Apple Watch (wie die im September 2025 erschienene Series 11) als primäres Gesundheits-Wearable zu positionieren.

Apple beobachtet laut Berichten aus der Lieferkette sehr genau den Erfolg von Wettbewerbern wie dem Samsung Galaxy Ring und dem Oura Ring 4 (der im Oktober 2025 im Fokus stand). Der Druck auf Apple wächst, da Smart Rings als komfortablere Alternative zum Schlaftracking immer beliebter werden.

Interessanterweise hat Apple Ende 2025 verstärkt Umfragen unter Apple-Watch-Nutzern durchgeführt. Dabei wurde gezielt gefragt, ob Nutzer zusätzlich oder alternativ einen Smart Ring tragen würden. Dies deutet darauf hin, dass Apple die Marktakzeptanz – auch im Hinblick auf Konkurrenten wie den Samsung Galaxy Ring oder Oura – genau prüft.

Neues Patent, aber weiter keine Hinweise auf den Start

Apple wurde kürzlich ein weiteres Patent für einen Connected Ring erteilt. Dieses beinhaltet Funktionen zur Gesundheitsüberwachung und die Fähigkeit, andere Geräte zu steuern, ähnlich einer Universalfernbedienung. Die Daten könnten drahtlos vom Ring übertragen und auf verschiedenen Geräten mit Bildschirmen dargestellt werden, wie zum Beispiel einem iPhone, iPad, Mac, dem Vision Pro oder einer Smart-Brille. Es sieht so aus, als würde Apple die Entwicklung von Konzepten für den Apple Ring fortsetzen.

Leider bleibt es aber dabei, dass es noch keine konkreten Hinweise aus dem Unternehmen oder von den Zulieferern gibt, dass ein Ring auch wirklich in die Produktion gehen könnte. Apple scheint also zumindest kurzfristig keine Antwort auf den Galaxy Ring von Samsung zu haben.

Apple Ring: bisher keine gute Nachrichten für den Marktstart

In den letzten Tagen gab es eine ganze Reihe von neuen Hinweise auf die geplante Technik bei Apple und das Unternehmen hat die neuen iPad pro und iPad Air vorgestellt. Dazu wird immer deutlicher, dass Apple für den Herbst an einem großen AI Update für die iPhone 16 Modelle arbeitet.

Dagegen gab es keine Nachrichten aus dem Bereich Apple Ring. Im letzten Monat ist es sehr ruhig geworden um die neue Technik und es gibt bis auf die bekannten Patente keine neuen Hinweise, dass Apple bereits an einem smarten Ring arbeitet. Auch an der Front der Leaker ist es ruhig und weder Grafiken noch erste Lizenzierungen sind aufgetaucht.

Es deutet daher viel darauf hin, dass Apple aktuell an vielen Projekten arbeitet – aber eben nicht am Apple Ring und das der neue smarte Ring, wenn dann zumindest nicht mehr in 2024 erscheint. Das wäre sehr schade, denn das Interesse an der neue Technik ist generell groß und auch der Apple Ring speziell dürfte für viele Fans eine neue Alternative sein. Es sieht aber zumindest nicht so aus, als würde Apple zeitnah passende Modelle zur Verfügung stellen. Eventuell liegt dies auch an der AI Umstellung bei Apple. Das Unternehmen scheint derzeit alles daran zu setzen, in diesem Bereich konkurrenzfähig zu werden. Da ist unter Umständen kein Platz und sind keine Ressourcen mehr für Projekte wie dem Apple Ring.

Die nächste Chance für Hinweise zu Apple Ring wäre der WWDC 2024. Wenn es dann keine Hinweise auf den Apple Ring geben sollte, kann man wohl davon ausgehen, dass die Technik frühstens 2025 auf den Markt kommt – es sei denn Apple kann diesmal wirklich gut Neuigkeiten geheim halten.

Apple Ring als Chance für neue Verkäufe bei Apple

Apple hat es derzeit nicht unbedingt leicht. Die Verkaufszahlen ausgerechnet beim iPhone sehen nicht so gut aus wie erwartet. In China liegen sie aufgrund der heimischen Konkurrenz deutlich unter den Zahlen aus dem Vorjahr und auch weltweit verkaufen sich die iPhone 15 eher schleppend im Vergleich mit früheren Jahren.

Ob es in diesem Jahr mit dem iPhone 16 besser wird ist auch nicht sicher, denn größeren Neuerungen sind vorerst nicht angekündigt. Die neue Action-Taste ist eher ein Gimmick und die Gemini Nano KI von Google, die in den Pro-Modellen zum Einsatz kommen soll, kennt man auch bereits aus anderen Geräten. Daher gibt es wenige Gründe auf eine deutliche Steigerung der Verkaufszahlen der iPhone Modelle zu setzen und Apple bräuchte dringend neue Ansätze um die Nutzer wieder von den Smartphones zu überzeugen.

Der Apple Ring, der seit einigen Monaten recht konkret immer wieder im Gespräch ist, könnte hier Abhilfe schaffen. Apple hätte damit ein neues Produkt, dass sich sehr gut ins bisherige Portfolio einfügt und die Chance bietet, Kombination aus iPhone und Ring oder iPhone, Apple Watch und Ring gemeinsam zu verkaufen.

Dazu hat bisher außer Samsung noch kein anderer größerer Hersteller einen eigenen Ring angekündigt. Apple wäre daher mit einem eigenen smarten Ring zwar kein alleiniger Anbieter in diesem Bereich, aber die Konkurrenz wäre zumindest am Anfang deutlich geringer als bei den Smartphones generell.