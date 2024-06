Samsung One UI 6.1.1: großes AI-Update soll bereits im August kommen

Viele Experten waren sich unsicher, was der Zwischenschritt bei One UI auf 6.1.1 bedeutet, aber laut Leaker Ice Universe handelt es sich dabei um ein Update der AI Funktionen mit vielen neuen Features. Samsung wird mit dieser neuen Version also den AI Bereich ausbauen und wohl die Galaxy AI Funktionen deutlich verbessern. Es bleibt aber bei Android 14, erst mit One UI 7 kommt dann das Update auf Android 15.

Die neue One UI 6.1.1. Version soll auch bereits im August zur Verfügung stehen und damit müssen Fans gar nicht mehr so lange warten, bis das Update ausgeliefert wird.

One UI 6.1.1 mit Verbesserungen bei der Kamera-Qualität

Samsung arbeitet derzeit an einem weiteren Update für One UI und wird wohl in absehbarer Zeit auch eine passende Version veröffentlichen. Die Variante unter dem Namen One UI 6.1.1 wird dabei auch bereits getestet und daher kann man recht sicher davon ausgehen, dass Samsung diese Variante früher oder später auch auf die Modelle bringt. Leaker IceUniverse hat auch bereits weitere Details dazu.

Der Leaker schreibt selbst dazu:

Dies ist die One 6.1.1-Version des Galaxy S24 Ultra, und die Tests haben begonnen. Dies ist das größte Update des S24 seit seiner Veröffentlichung. Wird viele Kamera-Updates enthalten.

Diese Version befindet sich noch in einem frühen Stadium und wird vor der Veröffentlichung noch längere Zeit getestet.

Der Hinweis auf das Testen ist wichtig, denn bei den letzten Updates gab es immer mal Probleme bei Samsung. Eine fehlerfreie Version wäre daher schön.

Kamera-Upgrades werden Nutzer bei der Galaxy S24 Serie wohl auf keinen Fall ablehnen, denn nach wie vor sind viele Nutzer mit der Qualität der Aufnahmen nicht in allen Bereichen zufrieden. Daher kann es nicht schaden, wenn Samsung an dieser Stelle nachbessert. Spannend wird sein, ob auch Galaxy AI mit One Ui 6.1.1 neue Funktionen oder Verbesserungen bekommen wird. Samsung setzt derzeit stark auf die AI Funktionen der eigenen Topmodelle, daher wäre es nur folgerichtig, wenn man hier auch weiter entwickelt. Leider gibt es noch keine Hinweise, ob und was genau im Bereich AI mit One UI 6.1.1 geplant ist.

Zuletzt aktualisiert: 19. Juni 2024