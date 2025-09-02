Neue Lebara Aktion: 3,99 Euro Tarif ist zurück

Mobilfunkanbieter LEBARA hat den beliebten Tarif HELLO! 10 5G Flex erneut ins Portfolio aufgenommen. Für nur 3,99 € monatlich bietet der Tarif 10 GB 5G-Datenvolumen mit bis zu 50 Mbit/s im Telefónica o2-Netz, eine Telefon- und SMS-Flatrate sowie VoLTE-Unterstützung. Die Vertragslaufzeit beträgt lediglich einen Monat, was maximale Flexibilität garantiert. Zusätzlich erhalten Kundinnen und Kunden bei Rufnummern-Mitnahme einen Bonus von 10 Euro sowie 80 Freiminuten in 50 Länder. Der einmalige Anschlusspreis liegt bei 10 Euro statt regulär 19,99 Euro.

Parallel dazu wurde der Preis des HELLO! 50 5G Tarifs dauerhaft gesenkt. Nutzer:innen erhalten hier 50 GB 5G-Datenvolumen, ebenfalls mit 50 Mbit/s Download und 25 Mbit/s Upload, inklusive Telefon- und SMS-Flatrate sowie VoLTE. Die monatliche Grundgebühr beträgt nun 8,99 €, bei einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten. Auch hier gibt es 10 € Wechselbonus und 100 Freiminuten in 50 Länder. Der Anschlusspreis wurde auf 1 € reduziert.

Weiterhin verfügbar ist der HELLO! 30 5G Tarif, der sich durch ein attraktives Wechselbonus-Angebot auszeichnet. Bei Rufnummern-Mitnahme erhalten Kund:innen 30 € Bonus. Der Tarif umfasst 30 GB 5G-Datenvolumen, eine Telefon- und SMS-Flatrate, VoLTE sowie 80 Freiminuten in 50 Länder. Die monatliche Grundgebühr liegt bei 6,99 €, die Vertragslaufzeit beträgt ebenfalls 24 Monate. Der Anschlusspreis beträgt 1 € statt regulär 19,99 €.

Alle drei Tarife nutzen das Telefónica o2-Netz und bieten solide Leistungen zu günstigen Konditionen. Ein konkretes Aktionsende wurde bislang nicht genannt. Die Lebara Tarife-Deals laufen aber in der Regel einige Wochen, so dass man durchaus Zeit hat, das Angebot zu vergleichen und zu prüfen. Zu lange sollte man aber mit einer Entscheidung dennoch nicht warten, denn sonst kann es passieren, dass der Deal nicht mehr verfügbar ist.