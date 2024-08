Nach 1&1 Netzstörung: Unternehmen muss Umsatzprognose senken

Der großen Netzausfall bei 1&1 im Zuge der Umstellung auf das eigene Netz vor einigen Wochen hatte für das Unternehmen auch auf Kundenseite deutliche Auswirkungen. In den Quartalszahlen zum 2. Quartal 2024 spricht 1&1 von “erhöhten Kündigungsaussprachen”. Verbraucher haben also nach dem Ausfall des Netzes für mehrere Tage vermehrt die betroffenen 1&1 und Drillisch Tarife gekündigt und das wirkt sich nun auch auf die Unternehmenszahlen von 1&1 aus. Das Wachstum im ersten Halbjahr war aufgrund dieser Kündigungen niedriger als erwartet und auch für das gesamte Geschäftsjahr 2024 muss 1&1 die Prognose für den Service Umsatz und den Gewinn (EBITDA) senken.

Konkret schreibt das Unternehmen:

In Folge eines vorübergehenden Ausfalls des 1&1 Mobilfunknetzes Ende Mai 2024 ist es zu erhöhten Kündigungsaussprachen gekommen, die vor allem im Juni und Juli wirksam wurden. Dadurch fiel das Vertragswachstum und damit einhergehend auch das Wachstum beim Service-Umsatz sowie beim EBITDA im ersten Halbjahr 2024 niedriger als erwartet aus. Auch im 3. Quartal wird ein geringer als geplantes Wachstum erwartet. Aus diesem Grund hat die 1&1 AG am 2. August 2024 ihre Prognose angepasst. Die Gesellschaft erwartet nunmehr für das Geschäftsjahr 2024 einen Anstieg des Service-Umsatzes um ca. 3 % auf ca. 3,33 Mrd. EUR (bisher erwartet: plus ca. 4 % auf ca. 3,37 Mrd. EUR nach 3,243 Mrd. EUR in 2023). Das EBITDA im operativen Segment Access soll um ca. 9 % auf ca. 860 Mio. EUR zulegen (bisher erwartet: plus ca. 12 % auf 880 Mio. EUR, Vorjahr 786,2 Mio. EUR).