Analysten: Apple Intelligence könnte als Abo-Modell kommen

Noch hat Apple die eigenen KI-Funktionen nicht gestartet und in der EU wird es wohl auch noch etwas länger dauern, bis diese Features zur Verfügung stehen. Bei Counterpoint Research spekuliert man aber bereits, dass Apple möglicherweise 10 bis 20 Dollar monatlich verlangen könnte, damit alle Funktionen von Apple Intelligence freigeschaltet werden.

Im Interview mit CNBC heißt es:

Neil Shah, Partner bei Counterpoint Research, sagte, Investitionen in KI seien teuer und Apple werde diese Kosten an seine Nutzer weitergeben wollen. „Software und Dienste machen es für Apple lukrativer, es mit dem Apple-One-Abonnementmodell weiterzugeben“, sagte Shah letzte Woche in einem Interview mit CNBC. Apple One kostet 19,95 US-Dollar pro Monat und bietet Benutzern Zugriff auf verschiedene Apple-Dienste, einschließlich Apple Music. Shah sagte, Apple könnte zwischen 10 und 20 US-Dollar für Apple Intelligence verlangen, möglicherweise als Teil von Apple One, für weitere Premium-KI-Funktionen. […] „Damit hat es bei seinen Nutzern einen Präzedenzfall geschaffen, dass sie für mehr Premium-Dienste bezahlen müssen. Auf dieser Grundlage kann nicht ausgeschlossen werden, dass Apple sich dafür entscheidet, für erweiterte Funktionen innerhalb seines Apple Intelligence-Angebots Gebühren zu erheben.“

Bisher gibt es allerdings von Apple keine Hinweise, dass eine Bezahlschranke für die Nutzung von Apple Intelligence geplant ist. Auch in der Beta-Version von iOS 18.1 sind solche Hinweise nicht enthalten. Es wäre aber zumindest denkbar, dass bestimmte Funktionen nur gegen Aufpreis freigeschaltet sind, während der normale Einsatz von Apple Intelligence für alle Nutzer verfügbar ist.

Tim Cook bestätigt: Apple Intelligence in der EU kommt erst später

Apple hat die neuen Unternehmenszahlen vorgestellt und im Earnings Call dazu hat Tim Cook auch nochmal einen Ausblick darauf gegeben, was Apple im laufenden Jahr noch plant.

Tim Cook äußerte sich dabei unter anderem auch zu Apple Intelligence und betonte, dass Apple gespannt darauf ist, die erstaunlichen Anwendungen zu sehen, die Entwickler damit schaffen werden. Er erwartet, dass Entwickler Apple Intelligence umfassend in ihre Apps einbinden werden, mit vielseitig anwendbaren Funktionen.

Er bestätigte weiterhin, dass Apple die Einführung der Apple Intelligence-Funktionen schrittweise vornehmen wird. Einige Funktionen sollen im Verlauf des Jahres erscheinen, jedoch werden zum Start keine anderen Sprachen als US-Englisch unterstützt.

Zudem erwähnte Cook, dass Apple die regulatorischen Anforderungen prüft, bevor Apple Intelligence in der Europäischen Union eingeführt wird. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung von iOS 18, iPadOS 18 und macOS Sequoia werden die Apple Intelligence-Funktionen in der EU noch nicht verfügbar sein.

Damit ist nochmal klargestellt, das Nutzer in der EU (wie auch die meisten Nutzer weltweit) mit iOS 18 noch keinen Zugriff auf Apple Intelligence bekommen werden. Leider wurde aber auch nicht erwähnt, wann genau Apple mit einem Rollout der neuen Funktionen für den globalen Markt und speziell für die EU rechnet. Deutsche Nutzer müssen also wohl etwas Geduld mitbringen, bis die neuen Funktionen auch für iPhone und iPad in Deutschland zur Verfügung stehen werden.

