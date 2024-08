Smartphone Markt: 8 Prozent Wachstum in Europa

Die Analysten sind sich recht einig, dass die Smartphone Verkäufe im zweiten Quartal 2024 deutlich zugelegt haben. Allerdings ist das Wachstum nicht in allen Regionen gleich. In den USA konnten die Verkäufe kaum zulegen, in Latein Amerika und einigen anderen Regionen lag das Wachstum sogar im zweistelligen Bereich. Europa ordnet sich etwa im Mittelfeld ein mit ca. 8 Prozent zusatzliche Verkäufe im Vergleich zum zweiten Quartal 2023.

Quelle IDC

Spannend ist dabei, dass die niedrigpreisigen Smartphones wieder Boden gut machen konnten. Vor allem mit dem Start der iPhone 15 Reihe haben die teureren Modelle kräftig zulegen können und Samsung schreibt auch von hohen Wachstumsraten beim Samsung Galaxy S24. Das scheint im zweiten Quartal 2024 nachgelassen zu haben, denn der Marktanteil von Geräten unter 400 Euro wächst auf ca. 70 Prozent. Günstigere Modelle sind also wieder auf dem Vormarsch – allerdings wohl nur bis Apple die nächste Generation von iPhone auf den Markt bringt und dann wieder die teurere iPhone 16 Modelle dominieren.