Die gesamte iPhone 16 Serie bietet wieder verschiedene Formen, mit dem Internet zu kommunizieren und per Simkarte ist eine der Versionen davon. Dabei werden in Deutschland wieder 2G, 4G und 5G unterstützt und zwar bei allen Anbietern. Man kann also alle Netzbereiche der deutschen Handynetze mit den Geräten nutzen und es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich der Anbieter.

Apple schreibt dazu:

Die iPhone 16 Pro Modelle bieten innovative Möglichkeiten, um in Verbindung zu bleiben, sowie verbesserte Sicherheitsfunktionen, damit Nutzer:innen ein ruhiges Gefühl haben können. Mithilfe derselben bahnbrechenden Technologie, die auch Notruf SOS über Satellit möglich macht, können sich Nutzer:innen mit dem nächstgelegenen Satelliten verbinden, um auch ohne Mobilfunk und WLAN Textnachrichten, Emojis und Tapbacks über iMessage und SMS zu senden und zu empfangen.2 Nachrichten über Satellit in iOS 18 sind durchgängig verschlüsselt. Notruf SOS Live Video, eine weitere Neuheit in iOS 18, ermöglicht es Nutzer:innen, bei Notrufen einen Live-Videofeed oder Fotos mit Notfallhelfer:innen zu teilen.3 Später in diesem Herbst wird Pannendienst via Satellit – das Nutzer:innen mit einem Pannen­dienst verbindet, wenn sie außerhalb der Netzabdeckung Probleme mit ihrem Auto haben – neben den USA auch in Großbritannien verfügbar sein.

Für die Nutzung wird allerdings eine eSIM oder Sim-Karte benötigt und hier gibt es einige Einschränkungen (aber nicht viele).

Die richtige Sim Karte und eSIM für das iPhone 16

Alle Modelle der iPhone 16 Serie setzen wieder auf eine Mischung aus sowohl eSIM als auch Plastik Sim. Man kann die Geräte also mit einer herkömmlichen Simkarte (im Nano-Format) betreiben oder auch mit einer eSIM. Größere Simkarten-Formate werden allerdings nicht unterstützt. Es muss immer eine Nano-Simkarte sein.

Dazu können die Geräte auch zwei aktive Simkarten gleichzeitig nutzen, allerdings geht dies dann nur, wenn auch die eSIM genutzt wird. Zwei Sim (Dual Sim) sind in folgenden Kombinationen möglich:

Nano Sim + eSIM

zwei eSIM

Es gibt nur einen Slot für Plastik Simkarten, daher ist Dual Sim mit zwei Plastik Simkarten nicht möglich.

So nutzt man die eSIM bei den iPhone 16 Modellen

Die Nutzung von eSIM beim iPhone ist eine praktische Möglichkeit, um Mobilfunkdienste zu aktivieren, ohne eine physische SIM-Karte zu benötigen. Hier sind die Schritte, um eSIM auf deinem iPhone einzurichten und zu nutzen:

Voraussetzungen

Stelle sicher, dass dein iPhone eSIM-fähig ist (iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR und neuere Modelle).

ist (iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR und neuere Modelle). Du benötigst einen eSIM-Plan von einem unterstützenden Mobilfunkanbieter.

Einrichtung der eSIM

eSIM erhalten: Kontaktiere deinen Mobilfunkanbieter, um einen eSIM-Plan zu aktivieren. Du erhältst einen QR-Code oder eine Aktivierungsinformation. QR-Code scannen: Gehe zu den Einstellungen auf deinem iPhone.

auf deinem iPhone. Tippe auf Mobiles Netz oder Mobile Daten .

oder . Wähle eSIM hinzufügen oder Mobilfunktarif hinzufügen .

oder . Scanne den QR-Code, den du von deinem Anbieter erhalten hast. Manuelle Eingabe (falls kein QR-Code verfügbar): Gehe zu Einstellungen > Mobiles Netz .

> . Tippe auf Mobilfunktarif hinzufügen .

. Wähle Daten manuell eingeben und gib die erforderlichen Informationen ein (z. B. SM-Daten). Bezeichnung für den Tarif: Du kannst deinem eSIM-Tarif einen Namen geben, um ihn leichter zu identifizieren (z. B. “Arbeit” oder “Reisen”). Primäre und sekundäre Sim auswählen: Wenn du mehrere Linien hast, kannst du auswählen, welche für Anrufe, Nachrichten oder Daten verwendet werden soll.

Nutzung der eSIM

Nach der Einrichtung kannst du die eSIM wie eine normale SIM-Karte nutzen. Du kannst Anrufe tätigen, Nachrichten senden und mobile Daten verwenden.

Um zwischen den verschiedenen Mobilfunktarifen zu wechseln, gehe zu Einstellungen > Mobiles Netz und wähle die gewünschte Linie aus.

Verwaltung der eSIM

Du kannst jederzeit in den Einstellungen die eSIM verwalten, z. B. den Tarif ändern oder die eSIM deaktivieren, wenn du sie nicht mehr benötigst.

die eSIM verwalten, z. B. den Tarif ändern oder die eSIM deaktivieren, wenn du sie nicht mehr benötigst. Wenn du dein iPhone zurücksetzt oder wechselst, kannst du die eSIM durch Scannen des QR-Codes erneut aktivieren oder die Aktivierungsinformationen manuell eingeben.

Wichtige Hinweise

Einige Anbieter unterstützen möglicherweise nicht alle Funktionen oder Tarife auf eSIM, daher ist es ratsam, sich im Voraus zu informieren.

Achte darauf, dass dein iPhone mit dem neuesten iOS-Update ausgestattet ist, um die besten Ergebnisse zu erzielen.

Zuletzt aktualisiert: 10. September 2024